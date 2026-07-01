Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 1/7 tiếp tục giảm

Giá vàng trong nước đồng loạt giảm trong sáng 1/7 khi nhiều doanh nghiệp hạ giá thêm 0,6 triệu đồng/lượng so với cuối phiên trước.

Ghi nhận lúc 9h, vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI cùng được niêm yết ở mức 143,4 – 146,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 0,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 143,4 – 146,4 triệu đồng/lượng, cũng giảm 0,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch tại 143,3 – 146,3 triệu đồng/lượng, giảm 0,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán. PNJ và DOJI cùng niêm yết ở mức 143,4 – 146,4 triệu đồng/lượng, giảm 0,6 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch tại 142,2 – 146,2 triệu đồng/lượng, giảm 0,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

9h Thay đổi so với cuối phiên trước Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143,3 146,3 143,4 146,4 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 PNJ 143,4 146,4 143,4 146,4 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 DoJi 143,4 146,4 143,4 146,4 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 Bảo Tín Mạnh Hải 142,2 146,2 143,4 146,4 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận giữa phiên sáng ở mức 3.972 USD/ounce, giảm 0,9% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng đã giảm 0,23% trong phiên giao dịch gần nhất.

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Ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 1/7, giá vàng trong nước đi ngang sau nhịp phục hồi nhẹ cuối phiên trước. Các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết và mặt bằng giá vàng phổ biến vẫn duy trì quanh 147 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI cùng được niêm yết ở mức 144 – 147 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 143,5 – 147 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 144 – 147 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch tại 143,9 – 146,9 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng niêm yết ở mức 144 – 147 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch tại 143 – 146,5 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 142,8 – 146,8 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143,9 146,9 144 147 PNJ 144 147 144 147 DOJI 144 147 144 147 Bảo Tín Minh Châu 143 146,5 143,5 147 Bảo Tín Mạnh Hải 142,8 146,8 144 147

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên giao dịch dao động quanh 4.000 USD/ounce, đi ngang so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng đã giảm 0,23% trong phiên giao dịch gần nhất.

Giá vàng đã hồi phục từ mức thấp vào thứ Ba nhưng vẫn ghi nhận mức giảm theo quý mạnh nhất trong 13 năm qua, do lo ngại về lạm phát xuất phát từ xung đột ở Trung Đông làm gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tăng lãi suất.

Giá vàng đóng cửa giao dịch ở mức cao nhất trong phiên 30/6 sau khi dữ liệu mới nhất cho thấy bức tranh trái chiều về tâm lý người tiêu dùng Mỹ.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng đã tăng lên 91,2 trong tháng 6, thấp hơn dự báo của các nhà kinh tế là 94,2 nhưng cao hơn mức 90,6 đã được điều chỉnh giảm của tháng 5, theo thông báo của Conference Board hôm thứ Ba.

"Niềm tin của người tiêu dùng đã tăng nhẹ trong tháng 6 khi giá dầu giảm trong những tuần gần đây đã phần nào xoa dịu nỗi lo lạm phát của người tiêu dùng", Dana Peterson, nhà kinh tế trưởng tại Conference Board cho biết. "Đánh giá của người tiêu dùng về điều kiện kinh doanh hiện tại tích cực hơn một chút so với tháng trước. Tuy nhiên, nhận thức về thị trường lao động hiện tại đã giảm đáng kể khi tỷ lệ người tiêu dùng cho rằng việc làm 'khó kiếm' tăng lên 22,5%, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2021 (22,8%). Hơn nữa, người tiêu dùng dự đoán thị trường lao động sẽ ít thay đổi trong sáu tháng tới. Điều này đã được bù đắp bởi kỳ vọng cải thiện về điều kiện kinh doanh và thu nhập."

Bất chấp sự biến động gần đây của vàng, các ngân hàng trung ương hầu như không có ý định từ bỏ kim loại quý này. Thay vào đó, nghiên cứu mới nhất từ Diễn đàn các Tổ chức Tiền tệ và Tài chính Chính thức (OMFIF) cho thấy các tổ chức này đang ngày càng gắn bó hơn với vàng như một tài sản tiền tệ chiến lược khi họ điều hướng một hệ thống tài chính toàn cầu ngày càng phân mảnh.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Andrea Correa, Trưởng bộ phận Nghiên cứu tại OMFIF, cho biết mặc dù chi phí bổ sung dự trữ tăng vọt khi giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục, các nhà quản lý dự trữ vẫn kiên định với cam kết tiếp tục mua kim loại quý này.

" Giá vàng không có biến động gì cả," bà nói. "Các nhà quản lý dự trữ của ngân hàng trung ương vẫn rất lạc quan về vàng. Mặc dù giá trị vàng liên tục tăng, họ vẫn tiếp tục có nhu cầu mua vàng."

OMFIF đã khảo sát 74 ngân hàng trung ương quản lý hơn 10 nghìn tỷ đô la tài sản. Báo cáo cho thấy 82% số người được hỏi hiện đang nắm giữ vàng vật chất, tăng từ 71% so với một năm trước, trong khi 30% có kế hoạch tăng tỷ lệ vàng nắm giữ trong vòng một đến hai năm tới.

Vàng được xếp hạng là tài sản dự trữ được săn đón nhất trong tất cả các loại tài sản được khảo sát.

Bà Correa cho biết một trong những phát hiện quan trọng nhất của báo cáo là sự gia tăng liên tục về số lượng ngân hàng trung ương nắm giữ vàng thỏi vật chất.

"Lượng vàng vật chất mà các ngân hàng trung ương nắm giữ đã tăng khoảng 10 điểm phần trăm, tôi nghĩ đây là một mức tăng rất lớn, và con số này cứ tiếp tục tăng lên mỗi năm", bà nói.

Báo cáo cũng cho thấy các ngân hàng trung ương vẫn lạc quan đáng kể về vàng thỏi bất chấp giá cả đạt mức kỷ lục. 61% số người được hỏi dự đoán giá vàng sẽ giao dịch ở mức từ 5.000 đến 6.000 đô la một ounce vào tháng 6 năm 2027, trong khi chỉ có 28% cho rằng giá cao hơn đang làm giảm nhu cầu mua thêm.