Giá vàng Việt Nam vượt vàng thế giới 19 triệu đồng/lượng, tuần tới có dự báo bất ngờ

Giá vàng nhẫn trong nước hiện niêm yết ở mức hơn 148 triệu đồng/lượng (bán ra). Ảnh minh họa

Tính đến 17h chiều nay (28/6), Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tức là không đổi so với hôm qua.

Tương tự, các thương hiệu kinh doanh vàng khác như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý... đều niêm yết vàng miếng SJC với mức bán ra là 148,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, trong tuần qua, giá vàng miếng SJC chỉ giảm khoảng 200.000 đồng/lượng.

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% các loại được công ty vàng trong nước giao dịch lần lượt 145 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tuy nhiên, giá bán giữa các doanh nghiệp lại chênh lệch từ 100.000 – 500.000 đồng/lượng. Cụ thể, Phú Quý hiện đang niêm yết vàng nhẫn ở mức từ 145 – 148 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết vàng nhẫn từ 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC có giá từ 145,4 – 148,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu hiện niêm yết vàng nhẫn từ 144,3 – 148 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn của Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch từ 144,3 – 148,3 triệu đồng (mua vào – bán ra).

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải ngày 28/6.

Trong tuần này, có thời điểm giá vàng lùi sâu về mức 146,2 triệu đồng/lượng, sau đó tăng trở lại theo đà đi lên của giá thế giới.

Cách đây một tuần, giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng. Đến nay, khoảng cách này đã tăng lên 19 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước chịu nhiều ảnh hưởng của giá vàng thế giới trong tuần qua. Giá vàng thế giới chốt tuần giao dịch ở mức 4.090 USD/ounce, tương ứng giảm khoảng 66 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Trong tuần này, có thời điểm giá vàng thế giới thủng mốc 4.000 USD/ounce, về sâu chỉ còn 3.940 USD/ounce, trước khi phục hồi trở lại.

Nguyên nhân giá vàng thế giới biến động mạnh trong tuần là do các dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ, lạm phát dai dẳng, đồng USD tăng giá. Ngoài ra còn có kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất gia tăng đã đẩy giá vàng lùi về mức 4.000 USD, trước khi có một đợt tăng vọt vào gần cuối tuần đưa giá kim loại quý lên sát ngưỡng 4.100 USD/ounce.

Tuần tới, dự báo giá vàng sẽ “khó đoán”?

Giá vàng thế giới biến động mạnh trong tuần qua. Ảnh minh họa

Về giá vàng thế giới tuần tới, theo kết quả khảo sát về xu hướng giá vàng mới nhất của Kitco, cả giới phân tích và nhà đầu tư đều cho rằng giá vàng khó đoán.

Cụ thể, kết quả tại cuộc khảo sát ở Phố Wall cho thấy, có 18 chuyên gia phân tích tham gia trả lời, nhưng có 28% dự báo giá vàng tăng, 44% nhận định vàng sẽ tiếp tục đi xuống và 28% còn lại dự báo giá đi ngang.

Ở chiều ngược lại, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 238 nhà đầu tư tham gia trả lời, trong đó 37% nói giá vàng tăng, 46% dự báo giá vàng giảm và 17% còn lại dự báo kim loại quý đi ngang.

Theo các chuyên gia, kết quả khảo sát cho thấy sự khó đoán về xu hướng tiếp theo của giá vàng trong bối cảnh những yếu tố tác động tới kim loại quý liên tục thay đổi.

Theo ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, việc giá vàng giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce đã thu hút một số nhà đầu tư săn lùng vùng giá thấp. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm có thể tạo ra một số hỗ trợ nhất định, và các ngân hàng trung ương vẫn đang mua vào vàng sẽ hỗ trợ kim loại quý tăng trở lại.

Đồng quan điểm, ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại đơn vị chuyên về giao dịch trực tuyến Barchart.com, dự báo giá vàng sẽ phục hồi.

Vị chuyên gia này cho rằng, nếu không xuất hiện những diễn biến bất ngờ vào cuối tuần, thì dòng tiền của các quỹ có thể tiếp tục dịch chuyển khỏi nhóm năng lượng để tìm kiếm cơ hội đầu tư mới. Hơn nữa, trong bối cảnh lạm phát toàn cầu vẫn đang là mối quan ngại và các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng, thì dòng vốn nhiều khả năng sẽ quay trở lại thị trường vàng và bạc.

Ngược lại, theo ông Sean Lusk, đồng giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, mặc dù giá vàng, bạc tăng trở lại vào phiên cuối tuần qua nhưng sức ép giảm giá vẫn là rất lớn. Theo ông, dự báo cuối tháng 7 tới, giá vàng mới tăng trở lại.





