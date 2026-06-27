Giá vàng SJC, vàng nhẫn ngày 27/6 quay đầu tăng mạnh

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Khảo sát đầu giờ sáng ngày 27/6 , giá vàng trong nước đồng loạt bật tăng mạnh sau khi giữ ổn định trong phiên trước, với nhiều thương hiệu tăng từ 1 - 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải ngày 27/6

Ở phân khúc vàng miếng, SJC và DOJI cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với giá chốt ngày 26/6, lên mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng .

Bảo Tín Mạnh Hải tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, lên 145 - 148,5 triệu đồng/lượng .

Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, lên 145,3 - 148,5 triệu đồng/lượng .

Riêng Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức 143 - 147 triệu đồng/lượng , không thay đổi so với phiên trước.

Đối với vàng nhẫn, SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng .

DOJI cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, lên 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng .

Bảo Tín Mạnh Hải tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, lên 144,3 - 148,3 triệu đồng/lượng .

Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, lên 145 - 148 triệu đồng/lượng .

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức 142,8 - 146,5 triệu đồng/lượng .

Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng miếng dao động từ 3 - 4 triệu đồng/lượng , còn vàng nhẫn ở mức 3 - 4 triệu đồng/lượng . Với mức chênh lệch này, nhà đầu tư mua vàng rồi bán ngay có thể chịu khoản lỗ từ 3 - 4 triệu đồng/lượng , tùy từng thương hiệu.

Trong khi đó, giá vàng thế giới hiện dao động quanh mốc 4.088 USD/ounce﻿, sau khi có thời điểm "thủng mốc" 4.000 USD/ounce trong phiên trước đó.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định diễn biến của chỉ số PCE không gây bất ngờ khi gần như trùng khớp với dự báo của thị trường, qua đó góp phần giúp giá vàng ổn định trở lại sau chuỗi phiên biến động mạnh.

Theo số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) tăng 4,1% trong 12 tháng tính đến hết tháng 5, đúng bằng mức dự báo của các chuyên gia do Reuters khảo sát. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 4/2023, chỉ số lạm phát ưa thích của Fed vượt ngưỡng 4%.

Ngay sau khi báo cáo được công bố, đồng USD suy yếu trở lại và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm nhẹ, qua đó hỗ trợ giá vàng khi kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác.

Dù vậy, theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME, thị trường vẫn đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức khoảng 80%. Mặc dù con số này đã giảm so với mức 85% trước thời điểm công bố PCE, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức 61% ghi nhận trước cuộc họp chính sách của Fed vào tuần trước.

Ông Meger cho rằng áp lực lạm phát vẫn sẽ là biến số quan trọng chi phối xu hướng của vàng trong thời gian tới. Chính lo ngại Fed phải duy trì lãi suất cao lâu hơn đã khiến giá vàng liên tục chịu áp lực bán trong nhiều phiên gần đây.

Ở phiên trước, giá vàng giao ngay đã có thời điểm rơi xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce - mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025 - sau khi Fed phát tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ. Trong môi trường lãi suất cao, vàng thường mất dần sức hấp dẫn do không tạo ra lợi suất, trong khi dòng tiền có xu hướng chuyển sang các tài sản sinh lời như trái phiếu.