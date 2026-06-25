Tối 25/6, giá vàng bất ngờ đảo chiều

Tối 25/6, giá vàng thế giới bất ngờ đảo chiều tăng và trở lại trên mốc 4.000 USD/ounce sau cú rớt thảm tối 24/6.

Kim loại quý này đã hồi phục khoảng 70 USD/ounce, trở lại mức 4.041 USD/ounce. Mặc dù hồi phục đáng kể, giá vàng giao ngay hiện vẫn thấp hơn hồi đầu tuần khoảng 160 USD/ounce.

Giá vàng và bạc giao ngay tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Năm tại Mỹ, khi lực mua bắt đáy xuất hiện sau chuỗi bốn phiên giảm liên tiếp, bất chấp đồng USD vẫn dao động gần mức cao nhất trong một năm và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì quanh ngưỡng 4,4%.

Số liệu lạm phát mới nhất của Mỹ không tạo ra nhiều thay đổi đối với triển vọng chính sách tiền tệ, vốn đang là yếu tố gây áp lực lên thị trường kim loại quý.

Theo báo cáo, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 5 tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng theo năm phù hợp với dự báo đồng thuận của thị trường, trong khi mức tăng theo tháng thấp hơn đôi chút so với kỳ vọng 0,5%.

Sau khi dữ liệu được công bố, thị trường chứng khoán Mỹ phản ứng tích cực. Hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq 100 tăng 2,3%, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,8%, còn hợp đồng tương lai Dow Jones Industrial Average tăng 0,2%. Diễn biến này cho thấy giới đầu tư phần nào thở phào khi lạm phát không nóng hơn dự kiến.

Nhìn chung, thị trường vẫn chịu ảnh hưởng từ cuộc họp ngày 17/6 của Federal Reserve (Fed).

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã nhất trí giữ nguyên lãi suất mục tiêu trong vùng 3,5% - 3,75%. Tuy nhiên, các dự báo kinh tế cập nhật cho thấy trọng tâm thảo luận đã chuyển từ khả năng cắt giảm lãi suất trong năm 2026 sang nguy cơ xuất hiện ít nhất một đợt tăng lãi suất trước cuối năm.

Có tới 9 quan chức Fed dự báo sẽ cần ít nhất một lần tăng lãi suất trong năm 2026. Điều này khiến vàng và bạc tiếp tục chịu áp lực từ kỳ vọng lãi suất thực cao hơn, ngay cả khi giá dầu đã giảm đáng kể sau khi phần bù rủi ro chiến tranh thu hẹp.

Giá dầu Brent đã giảm xuống còn khoảng 72,24 USD/thùng, gần quay về vùng giá trước khi xung đột bùng phát. Nguyên nhân là lưu lượng tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 24 giờ, lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2. Nhiều tàu cũng đã nối lại hành trình với hệ thống tín hiệu vệ tinh hoạt động bình thường.

Diễn biến này làm suy giảm nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng, đồng thời hạ nhiệt lo ngại về lạm phát năng lượng và hỗ trợ tâm lý đối với các tài sản rủi ro như cổ phiếu.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn thận trọng bởi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran cũng như quá trình khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn tiềm ẩn rủi ro chính trị. Điều đó đồng nghĩa vàng đang mất dần "phần bù hoảng loạn" nhưng chưa hoàn toàn thoát khỏi tác động của các yếu tố địa chính trị.

Trên các thị trường bên ngoài, giá dầu WTI giao dịch quanh ngưỡng 70 USD/thùng, trong khi dầu Brent ở mức khoảng 72,24 USD/thùng.

Chỉ số USD Index tiếp tục duy trì đà tăng, dao động quanh mức 101,64 điểm. Cùng lúc, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn neo gần ngưỡng 4,4%.

Việc đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao tiếp tục làm giảm sức hấp dẫn của vàng và bạc, bởi các kim loại quý không tạo ra dòng thu nhập như trái phiếu hay các tài sản sinh lời khác. Tuy nhiên, sau đợt bán tháo kéo dài bốn phiên liên tiếp, lực mua bắt đáy đang giúp thị trường kim loại quý có sự hồi phục kỹ thuật trong ngắn hạn.