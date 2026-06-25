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Nam A Bank kết nối, thúc đẩy, phát triển kinh tế trục Đông - Tây

| | Tài chính - ngân hàng

Nam A Bank kết nối, thúc đẩy, phát triển kinh tế trục Đông - Tây

Bắc nhịp cầu giao thương xuyên biên giới qua các trung tâm tài chính quốc tế lớn, thắt chặt mối liên kết công nghệ, dòng vốn và thị trường giữa các nền kinh tế Đông - Tây đang trở thành động lực then chốt cho sự phát triển bền vững toàn cầu.

Bên lề Hội nghị thường niên Các nhà tiên phong lần thứ 17 (AMNC 2026) của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Ủy ban Nhân dân TP.HCM chủ trì và Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) tổ chức chuỗi sự kiện "Những ngày Hợp tác – Collaboration Days". Chương trình diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25/6/2026 tại Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế, kết nối đầu tư, công nghệ, sản xuất thông minh và dòng chảy tài chính toàn cầu.

Chuỗi sự kiện mang ý nghĩa thiết thực trong việc thúc đẩy các cơ hội hợp tác chiến lược, thu hút dòng vốn chất lượng cao vào các lĩnh vực mũi nhọn tương lai như AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, chuyển đổi số và hạ tầng xanh. Đồng thời, tăng cường kết nối chuỗi giá trị toàn cầu trong kỷ nguyên công nghiệp mới.

Nam A Bank kết nối, thúc đẩy, phát triển kinh tế trục Đông - Tây- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM phát biểu tại chương trình

Nhận thấy tầm quan trọng của việc hội nhập và xây dựng các giá trị bền vững, Nam A Bank đồng hành cùng sự kiện, khẳng định vai trò tiên phong trong việc kết nối trục kinh tế Đông - Tây. Thông qua mạng lưới liên kết chặt chẽ, Nam A Bank nỗ lực bắc nhịp cầu giao thương, tài chính qua các trung tâm tài chính quốc tế lớn như Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Thượng Hải, TP.HCM.... Hoạt động đã góp phần mở rộng không gian phát triển cho các doanh nghiệp, khơi thông dòng chảy tài chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mở rộng chuỗi giá trị toàn cầu dọc theo trục kinh tế chiến lược này.

Nam A Bank kết nối, thúc đẩy, phát triển kinh tế trục Đông - Tây- Ảnh 2.

Ông Hà Huy Cường – Phó Tổng giám đốc Nam A Bank trình bày tham luận "Định chế tài chính và động lực chuyển đổi kinh tế" tại "Tọa đàm Hệ sinh thái tài chính - động lực phát triển các ngành kinh tế trọng điểm cho TP.HCM" – một trong những hoạt động chính của chuỗi sự kiện "Những ngày Hợp tác – Collaboration Days".

Với vai trò là nhà đầu tư chiến lược Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, Nam A Bank cam kết đồng hành cùng thành phố để kết nối sâu rộng với các doanh nghiệp, các trung tâm đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước. Hoạt động này không chỉ dừng lại ở góc độ cung ứng giải pháp tài chính ngân hàng toàn diện, mà còn là sự chủ động tham gia xây dựng bệ phóng vững chắc cho các doanh nghiệp công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao và hạ tầng xanh tại Việt Nam tiến ra thế giới.

Nam A Bank kết nối, thúc đẩy, phát triển kinh tế trục Đông - Tây- Ảnh 3.

Ban Lãnh đạo Nam A Bank đã có buổi trao đổi làm việc với đại diện Tập đoàn Ant Group (sáng ngày 24/6)

Trong khuôn khổ các hoạt động xúc tiến song phương bên lề hội nghị, Nam A Bank tích cực kết nối với các tập đoàn quốc tế lớn. Điển hình là buổi trao đổi song phương chiến lược với Tập đoàn Ant Group - một trong những tập đoàn công nghệ tài chính hàng đầu thế giới hiện đang cung cấp dịch vụ tại 69 quốc gia với hơn 1,7 tỷ người dùng và 90 triệu doanh nghiệp. Buổi gặp gỡ này mở ra những cơ hội hợp tác toàn diện về công nghệ tài chính (Fintech), thanh toán xuyên biên giới và tối ưu hóa trải nghiệm số cho khách hàng.

Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động mang ý nghĩa thiết thực này, Nam A Bank đóng góp nhiều thông tin tích cực thông qua chuỗi tham luận chuyên sâu tại các phiên thảo luận, tọa đàm quan trọng của sự kiện.

Nam A Bank kết nối, thúc đẩy, phát triển kinh tế trục Đông - Tây- Ảnh 4.

Ông Hoàng Hải Vương – Phó Tổng giám đốc Nam A Bank tham gia phiên thảo luận "Đổi mới sáng tạo và đầu tư chất lượng cao động lực cho tăng trưởng bền vững"

Cụ thể, sáng ngày 24/6, đại diện Nam A Bank tham gia thảo luận tại "Tọa đàm Hệ sinh thái tài chính - động lực phát triển các ngành kinh tế trọng điểm cho TP.HCM", đóng góp những ý kiến thiết thực, trọng tâm về việc huy động nguồn lực đầu tư phát triển. Chiều cùng ngày, tại phiên khai mạc "Diễn đàn Hợp tác đầu tư TP.HCM, Việt Nam năm 2026" với chủ đề "Đổi mới sáng tạo: Cùng Phát triển – Cùng Thịnh vượng", với tư cách là diễn giả, đại diện Nam A Bank trình bày bài tham luận then chốt trước đông đảo nhà đầu tư và đối tác quốc tế. Sáng ngày 25/6, Nam A Bank tiếp tục đồng hành tại "Tọa đàm Kết nối Hệ sinh thái Nông nghiệp Công nghệ cao và Chuỗi giá trị xuyên biên giới", khẳng định cam kết thúc đẩy dòng vốn tín dụng xanh vào nông nghiệp bền vững.

Nam A Bank kết nối, thúc đẩy, phát triển kinh tế trục Đông - Tây- Ảnh 5.

Các đại biểu tham dự chuỗi sự kiện "Những ngày Hợp tác – Collaboration Days" trải nghiệm văn hóa Việt Nam qua không gian Trà của thương hiệu Đôi Dép thực hiện

Sự đồng hành chủ động của Nam A Bank tại chuỗi sự kiện "Những ngày Hợp tác – Collaboration Days" một lần nữa khẳng định vị thế, tầm vóc và chiến lược của ngân hàng trong việc đồng hành cùng quốc gia kiến tạo một nền kinh tế đổi mới, bền vững và hội nhập toàn cầu.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
ngân hàng

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