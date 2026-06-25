Lãi suất ngân hàng 25/6 tại MB, HDBank, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 25/6 cho thấy mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì sự phân hóa giữa các nhóm ngân hàng. Mức lãi suất cao nhất trên thị trường hiện thuộc về Saigonbank, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất đã áp dụng trong nhiều tháng qua.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 7%/năm trở lên

Saigonbank hiện là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất trong nhóm khảo sát với 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Nhà băng này đồng thời niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng và 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Bên cạnh đó, MBV và VCBNeo cùng áp dụng mức lãi suất 7%/năm cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến 18 tháng.

PGBank và VIB cũng đang niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, hiện có 5 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên ở kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất gần 7%/năm

Đây là nhóm ngân hàng đông đảo nhất trong phân khúc lãi suất cao.

BVBank, LPBank, Bac A Bank và OCB cùng niêm yết mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Riêng LPBank còn áp dụng mức 6,95%/năm cho kỳ hạn 18 tháng, cao nhất trong nhóm này.

Nhóm ngân hàng có lãi suất 6,8%/năm

Nhóm Big4 gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì mức lãi suất 6,8%/năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

MSB cũng niêm yết mức lãi suất tương tự cho kỳ hạn 12 tháng.

Đây là nhóm ngân hàng có chính sách lãi suất ổn định nhất trên thị trường hiện nay.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6,5% đến dưới 6,8%/năm

Techcombank đang dẫn đầu nhóm này với mức lãi suất 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

BaoViet Bank niêm yết 6,7%/năm. Nam A Bank và Sacombank cùng áp dụng mức 6,6%/năm, trong khi SHB niêm yết 6,5%/năm.

NCB hiện áp dụng mức 6,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6% đến dưới 6,4%/năm

MB hiện niêm yết 6,35%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

VPBank áp dụng mức 6,3%/năm, còn TPBank và ABBank cùng niêm yết 6,25%/năm.

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng áp dụng mức 6,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất dưới 6%/năm

PVcomBank hiện niêm yết 5,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. GPBank áp dụng mức 5,55%/năm, KienlongBank là 5,5%/năm.

Eximbank, HDBank và SeABank cùng niêm yết mức 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

ACB hiện áp dụng mức 5,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, thấp hơn đáng kể so với nhiều ngân hàng trong nhóm khảo sát.

SCB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất thấp nhất thị trường với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Theo khảo sát, khoảng cách giữa ngân hàng có lãi suất cao nhất và thấp nhất hiện là 3,5 điểm phần trăm. Trong đó, Saigonbank dẫn đầu với 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, còn SCB áp dụng mức 3,7%/năm cho cùng kỳ hạn.