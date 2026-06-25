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BVBank chính thức triển khai dịch vụ thanh toán qua Google Wallet dành cho thẻ tín dụng BVBank Visa

| | Tài chính - ngân hàng

BVBank chính thức triển khai dịch vụ thanh toán qua Google Wallet dành cho thẻ tín dụng BVBank Visa

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) chính thức triển khai dịch vụ thanh toán qua Google Wallet dành cho chủ thẻ tín dụng BVBank Visa, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình mở rộng hệ sinh thái thanh toán số, mang đến trải nghiệm thanh toán hiện đại, an toàn và thuận tiện hơn cho khách hàng.

Đặc biệt, nhân dịp ra mắt dịch vụ, BVBank triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn hoàn tiền 100.000 VND dành cho khách hàng liên kết Google Wallet với thẻ BVBank Visa và phát sinh chi tiêu tích lũy từ 200.000 VND trong vòng 30 ngày kể từ khi liên kết. Ưu đãi áp dụng từ ngày 24/06/2026 đến hết ngày 24/09/2026 khi khách hàng thanh toán trực tiếp qua máy POS tại các đơn vị chấp nhận thẻ (không áp dụng cho các giao dịch trực tuyến/ thương mại điện tử).

Theo đó, khách hàng sở hữu thẻ tín dụng BVBank Visa có thể dễ dàng liên kết thẻ với ứng dụng Google Wallet để thực hiện thanh toán không tiếp xúc tại các điểm chấp nhận thanh toán trên toàn cầu, thanh toán trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử hoặc trong các ứng dụng có hỗ trợ Google Wallet. Chỉ với một thao tác chạm nhẹ trên điện thoại thông minh hoặc đồng hồ thông minh, giao dịch được thực hiện nhanh chóng, tiện lợi và bảo mật.

Đặc biệt, Google Wallet ứng dụng công nghệ Tokenization (mã hóa số thẻ) cùng hệ thống bảo mật đa lớp, giúp bảo vệ tối đa thông tin thanh toán của khách hàng. Mỗi giao dịch sẽ được mã hóa bằng một "token" riêng biệt thay cho số thẻ thực tế, qua đó giảm thiểu rủi ro thất thoát thông tin khách hàng và tăng cường an toàn bảo mật trong quá trình thanh toán.

"Việc liên kết thẻ tín dụng BVBank Visa với Google Wallet là một trong những bước đi chiến lược của BVBank trong lộ trình đẩy mạnh số hóa dịch vụ tài chính. Chúng tôi kỳ vọng giải pháp này sẽ mang đến cho khách hàng trải nghiệm thanh toán nhanh chóng, an toàn và thuận tiện hơn, đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết của BVBank trong việc không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng." - đại diện BVBank chia sẻ.

Việc triển khai Google Wallet tiếp tục khẳng định định hướng phát triển ngân hàng số của BVBank, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán thông minh, mở rộng các giải pháp tài chính tiện ích và mang đến trải nghiệm giao dịch hiện đại, an toàn cho khách hàng trong kỷ nguyên số.

Song song với việc mở rộng các tiện ích số trên nền tảng dịch vụ, BVBank cũng chú trọng đầu tư vào hạ tầng công nghệ cốt lõi nhằm nâng cao năng lực vận hành và sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng mới. Mới đây, BVBank đã ký kết với Oracle Việt Nam triển khai dự án nâng cấp hệ thống Core Banking Oracle Flexcube, giúp nâng cao năng lực xử lý nghiệp vụ, tăng cường khả năng bảo mật ở cấp độ cơ sở dữ liệu, đồng thời tạo nền tảng công nghệ vững chắc để phát triển các sản phẩm, dịch vụ số thế hệ mới trong tương lai.

Sự kết hợp giữa việc đầu tư vào nền tảng công nghệ lõi và liên tục mở rộng các giải pháp thanh toán số thể hiện cam kết của BVBank trong hành trình xây dựng ngân hàng hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng của người dùng.

Khám phá các sản phẩm, tiện ích và hàng loạt ưu đãi hấp dẫn thẻ của BVBank tại website www.bvbank.net.vn hoặc liên hệ tổng đài 24/7: 1900 555 596.

Ánh Dương

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
ngân hàng

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