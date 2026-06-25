Tổng Giám đốc ACB: "Cấp vốn cho doanh nghiệp không chỉ dừng ở tài sản đảm bảo"

Tại Hội nghị “Đối thoại SME 2026: Chính sách mở đường – Doanh nghiệp cất cánh” do ACB phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội (HBA) và Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD) thực hiện, các chuyên gia, tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp đã cùng trao đổi về cách mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho SME, đồng thời thảo luận các giải pháp giúp doanh nghiệp nắm bắt chính sách, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực vận hành trong bối cảnh mới.

ACB phối hợp cùng HBA và VACOD tổ chức Hội nghị “Đối thoại SME 2026: Chính sách mở đường – Doanh nghiệp cất cánh”

Chính sách và những thay đổi đang định hình lại môi trường kinh doanh

Tại hội nghị, các nội dung tham luận tập trung vào những yếu tố chính đang định hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn 2025–2026, bao gồm chiến lược đầu tư, môi trường chính sách và chuyển đổi công nghệ.

Trong tham luận “ Quyết sách quan trọng về đầu tư, sản xuất kinh doanh năm 2025 – 2026 ”, ông Phan Đức Hiếu, Đại biểu Quốc hội Khóa XVI, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, phân tích những chuyển động quan trọng của chính sách đang tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo ông, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng văn bản hay chính sách mới, mà ở tinh thần cải cách thể chế nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực thi, từ điều kiện kinh doanh, thủ tục đầu tư, phân quyền thẩm quyền đến cách xử lý các vướng mắc liên quan đến quy hoạch và sự chồng chéo pháp luật.

Ông Phan Đức Hiếu, Đại biểu Quốc hội Khóa XVI, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Từ đó, ông nhấn mạnh doanh nghiệp cần chủ động đọc hiểu chính sách và đặt các quyết định đầu tư trong bối cảnh thể chế đang dịch chuyển, nhằm hạn chế rủi ro tuân thủ, tận dụng tốt hơn các cơ hội và chuẩn bị nền tảng phù hợp cho giai đoạn 2025–2026.

Ở góc độ pháp lý, tham luận “ Chính sách thuế và hải quan đối với doanh nghiệp SMEs: Thực tế và kỳ vọng ” của ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), phân tích những chuyển động trong chính sách thuế – hải quan và tác động trực tiếp đến doanh nghiệp. Theo ông, các điều chỉnh chính sách cùng xu hướng số hóa trong quản lý thuế – hải quan tạo thêm thuận lợi, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về minh bạch dữ liệu, chuẩn hóa sổ sách và năng lực tuân thủ. Việc hiểu đúng và chuẩn bị sớm trước các thay đổi này không chỉ giúp doanh nghiệp giảm rủi ro, mà còn góp phần tối ưu chi phí, cải thiện dòng tiền và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Trong khi đó, tham luận “ Chính sách và Công nghệ số tích hợp AI: Kiến tạo Kinh tế số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các địa phương ” của PGS.TS Vũ Văn Tích, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, nhấn mạnh rằng chuyển đổi số không chỉ là số hóa quy trình hay ứng dụng công nghệ đơn lẻ, mà là phương thức phát triển mới dựa trên dữ liệu, nền tảng số và khả năng kết nối hệ sinh thái. Theo ông, SME cần được nhìn nhận như một hạt nhân của kinh tế số tại địa phương; do đó, việc tích hợp AI cần gắn với các bài toán thực tế, đồng thời giúp SME tiếp cận chuyên gia, nhà khoa học, nguồn lực đổi mới sáng tạo và thị trường.

PGS.TS Vũ Văn Tích, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Giải pháp tài chính toàn diện dựa trên sự am hiểu doanh nghiệp

Bên cạnh các yếu tố về chính sách và vận hành, hội nghị cũng tập trung vào bài toán tài chính – điều kiện quan trọng để doanh nghiệp triển khai kế hoạch tăng trưởng. Khi nhu cầu vốn của SME ngày càng đa dạng, cách tiếp cận tín dụng cũng đang dịch chuyển theo hướng linh hoạt hơn, gắn với dòng tiền và thực tế vận hành của doanh nghiệp.

Ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB chia sẻ tại Hội nghị.

Phát biểu tại sự kiện, ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB, cho biết: “ Việc cấp vốn cho doanh nghiệp hiện nay không chỉ dừng ở tài sản đảm bảo, mà ngày càng dựa nhiều hơn vào dòng tiền, hợp đồng và phương án sử dụng vốn. Khi doanh nghiệp minh bạch về tài chính, sổ sách và dòng tiền, ngân hàng có thêm cơ sở để thiết kế các giải pháp vốn linh hoạt, phù hợp hơn với nhu cầu thực tế. ”

Định hướng này được làm rõ hơn trong tham luận “ Đối tác đồng hành tăng trưởng cùng SME ” do ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng Giám đốc ACB trình bày. Theo ông Long, ACB thiết kế giải pháp dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cơ sở am hiểu đặc thù hoạt động, chu kỳ kinh doanh và nhu cầu phát triển của từng nhóm khách hàng. Vì vậy, bài toán tài chính của SME không chỉ nằm ở khả năng tiếp cận nguồn vốn, mà còn ở việc có được công cụ phù hợp để quản lý dòng tiền, tối ưu giao dịch và nâng cao năng lực triển khai kế hoạch kinh doanh



Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng Giám đốc ACB trình bày giải pháp đồng hành cùng SME.

Từ đó, ACB đồng hành toàn diện cùng SME thông qua ba trụ cột:

Vốn phát triển được thiết kế theo hướng linh hoạt, với các giải pháp tài trợ theo dòng tiền, hợp đồng, khoản phải thu, chuỗi cung ứng hoặc kết hợp giữa tài sản đảm bảo và tín chấp.

được thiết kế theo hướng linh hoạt, với các giải pháp tài trợ theo dòng tiền, hợp đồng, khoản phải thu, chuỗi cung ứng hoặc kết hợp giữa tài sản đảm bảo và tín chấp. Công cụ tối ưu bao gồm các nền tảng giao dịch số, giải pháp thanh toán, quản lý dòng tiền, POS/Soft POS và các dịch vụ trực tuyến, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian xử lý giao dịch, tiết kiệm chi phí vận hành và tăng tính minh bạch trong hoạt động tài chính.

bao gồm các nền tảng giao dịch số, giải pháp thanh toán, quản lý dòng tiền, POS/Soft POS và các dịch vụ trực tuyến, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian xử lý giao dịch, tiết kiệm chi phí vận hành và tăng tính minh bạch trong hoạt động tài chính. Năng lực bứt phá được thúc đẩy thông qua các giải pháp đồng hành ngoài tài chính như kết nối hệ sinh thái khách hàng, hỗ trợ chi lương, quảng bá sản phẩm, đào tạo kỹ năng quản trị – bán hàng và các chương trình hướng đến phát triển bền vững.

Với cách tiếp cận này, ACB không chỉ cung cấp nguồn vốn, mà còn đồng hành cùng SME trong quản trị dòng tiền, tối ưu vận hành và triển khai kế hoạch tăng trưởng. Qua đó, các giải pháp tài chính không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt, mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu, thích ứng với biến động thị trường và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình, khách hàng tham khảo Tại đây hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hay Contact Center 24/7: 028 38 247 247