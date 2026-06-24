Loạt cá nhân chuẩn bị bỏ ra hơn 300 - 500 tỷ, có người 880 tỷ đồng để mua một cổ phiếu ngân hàng

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB – HNX: NVB) vừa có Nghị quyết thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, HNX: NVB) vừa công bố danh sách 22 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026, với tổng giá trị lên tới 10.000 tỷ đồng. Đây là một trong những đợt phát hành riêng lẻ có quy mô lớn nhất ngành ngân hàng trong vài năm gần đây.

Danh sách này thay thế cho danh sách đã công bố ngày 20/5/2026.

Theo danh sách mới, người đăng ký mua lô lớn nhất là ông Phạm Đức Hùng với 88 triệu cổ phiếu, tương đương 880 tỷ đồng. Tiếp theo là ông Huỳnh Phan Hoàng Nhật Thiên với hơn 58,6 triệu cổ phiếu, tức khoảng 587 tỷ đồng.

Bà Bùi Thị Thanh Hương — Chủ tịch HĐQT NCB — cũng có tên trong danh sách với gần 48 triệu cổ phiếu đăng ký, tương ứng khoảng 480 tỷ đồng.

Một nhóm gồm 7 nhà đầu tư khác đăng ký mua xấp xỉ 49–50 triệu cổ phiếu mỗi người, bỏ ra khoảng 490–498 tỷ đồng. Số còn lại đăng ký các lô từ 30 đến 45 triệu cổ phiếu, tức từ 300 đến 450 tỷ đồng mỗi người.

Tính bình quân, mỗi nhà đầu tư trong danh sách cam kết rót khoảng 455 tỷ đồng vào NVB trong đợt này.

Nghị quyết ngày 19/06/2026 cũng đồng thời thông qua toàn bộ hồ sơ đăng ký chào bán, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ ngày 01/06/2026. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đã được xác nhận tại Vietcombank chi nhánh Ba Đình. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2026.

Trước đó, kế hoạch tăng vốn này đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận từ tháng 1/2026 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

NCB bắt đầu tái cơ cấu từ năm 2022 với mục tiêu tăng vốn điều lệ thêm 23.500 tỷ đồng trong giai đoạn 2024–2029. Tính đến nay, ngân hàng đã hoàn thành hai đợt tăng vốn trước đó, lần lượt 6.178 tỷ đồng năm 2024 và 7.500 tỷ đồng năm 2025.

Nếu lần này ngân hàng thực hiện chào bán thành công toàn bộ 1 tỷ cổ phiếu, NCB sẽ tăng vốn điều lệ từ 19.280 tỷ đồng hiện tại lên hơn 29.280 tỷ đồng và chính thức hoàn thành kế hoạch tăng vốn sớm 3 năm so với kế hoạch đã đặt ra tại Phương án Cơ cấu lại (PACCL) được các cấp có thẩm quyền thông qua.

Toàn bộ số tiền huy động được từ đợt chào bán sẽ được NCB sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cấp tín dụng, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trong giai đoạn 2026-2027.

Đại diện NCB cho biết, việc tăng vốn nhanh là yếu tố quan trọng giúp NCB củng cố nguồn lực tài chính, đảm bảo hoạt động lành mạnh, hiệu quả và thực hiện các mục tiêu tham vọng đã đề ra. Hiện NCB là ngân hàng dẫn đầu thị trường về tốc độ tăng vốn điều lệ trong vòng 5 năm qua, cho thấy sự tin tưởng, ủng hộ cao của các cổ đông, nhà đầu tư vào hành trình phát triển mới của NCB.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/6, giá cổ phiếu NVB tăng mạnh 9,38% lên 14.000 đồng/cp. ﻿