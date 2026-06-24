Giá vàng tại SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Phú Quý,... ngày 24/6

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Cập sáng ngày 24/6, giá vàng miếng trong nước chưa có sự điều chỉnh sau nhịp giảm mạnh của phiên trước.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải

SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 144 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147 triệu đồng/lượng chiều bán ra, không thay đổi so với cuối ngày 23/6.

Ở phân khúc vàng nhẫn, mặt bằng giá cũng tương đối ổn định.

DOJI và Phú Quý cùng giao dịch ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng.

SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 143,5 - 147,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục là đơn vị có giá mua vào thấp nhất thị trường, ở mức 142,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra 146,5 triệu đồng/lượng.

Sau khi mất khoảng 1,5 - 1,6 triệu đồng/lượng trong phiên 23/6, giá vàng trong nước hiện vẫn neo ở vùng thấp nhất trong nhiều ngày gần đây.

Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn một tuần được ghi nhận ở phiên trước, khi những tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran gây áp lực giảm lên giá dầu và góp phần làm dịu bớt lo ngại về lạm phát.

Giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.106 USD/ounce. Trước đó, trong phiên thứ Sáu, kim loại quý đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 11/6.

Ông Ole Hansen, chuyên gia phân tích tại Saxo Bank, nhận định giá năng lượng sẽ tiếp tục là yếu tố dẫn dắt quan trọng đối với thị trường kim loại quý trong ngắn hạn.

Ông Hansen cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ dù vẫn còn nhiều trở ngại nhưng đang hướng tới khả năng đạt được một thỏa thuận. Nếu điều đó xảy ra, nguồn cung dầu thô có thể tăng thêm, gây áp lực giảm lên giá dầu và tạo điều kiện hỗ trợ cho giá vàng.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc thảo luận với giới chức Iran tại Thụy Sĩ đã tạo nền tảng tích cực cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng, bất chấp những căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz và Lebanon.

Sau thông tin này, giá dầu Brent tương lai đã giảm hơn 3%.

Ở khía cạnh chính sách tiền tệ, theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed nâng lãi suất vào tháng 12 lên tới 89%, tăng mạnh so với mức 61% trước cuộc họp chính sách tuần trước.

Trong số 19 quan chức hoạch định chính sách của Fed, có 9 người cho rằng cơ quan này sẽ cần tăng lãi suất trong năm nay.

Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, kim loại quý này thường mất sức hấp dẫn khi lãi suất tăng bởi đây là tài sản không sinh lợi suất, khiến nó kém cạnh tranh hơn so với các kênh đầu tư mang lại thu nhập từ lãi.

Trong một báo cáo công bố hôm thứ Sáu, Bank of America cho rằng mục tiêu giá vàng 6.000 USD/ounce mà ngân hàng này từng đưa ra khó có thể đạt được trong bối cảnh hiện nay, bởi thị trường sẽ phải hoàn toàn loại bỏ kỳ vọng tăng lãi suất thì giá vàng mới có thể vươn tới ngưỡng này.

Tuy nhiên, ngân hàng này cũng lưu ý rằng cơ sở cho quan điểm lạc quan dài hạn đối với vàng - bao gồm các chính sách kinh tế vĩ mô phi truyền thống của Mỹ - vẫn chưa thay đổi.