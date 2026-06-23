Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn ngày 23/6

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Khảo sát lúc 6h30 sáng ngày 23/6, giá vàng trong nước nhìn chung ổn định, khi các doanh nghiệp lớn chưa có nhiều điều chỉnh đáng kể.

Ở phân khúc vàng miếng, SJC và DOJI cùng niêm yết giá ở mức 145,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra, không đổi so với đầu giờ chiều ngày 22/6.

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải tăng nhẹ 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch, lên 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý cũng giữ nguyên mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, diễn biến có phần trái chiều hơn. Giá vàng nhẫn DOJI tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chiều hôm qua, lên mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, lên 144,8 - 148,3 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, từ 145,4 triệu đồng xuống 144,4 triệu đồng/lượng, trong khi chiều bán ra giữ nguyên ở mức 148,6 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch mua - bán nới rộng lên 4,2 triệu đồng/lượng.

SJC và Phú Quý giữ nguyên giá vàng nhẫn lần lượt ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng và 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, sau nhịp điều chỉnh giảm trong chiều 22/6, thị trường vàng trong nước sáng nay chủ yếu đi ngang. Giá vàng miếng vẫn neo quanh vùng 148,5 - 148,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi vàng nhẫn tại một số doanh nghiệp đã quay trở lại xu hướng tăng.

Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn một tuần ghi nhận ở phiên trước, khi những tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran gây áp lực giảm lên giá dầu, qua đó làm dịu bớt lo ngại về lạm phát.

Tại thời điểm ghi nhận, giá vàng giao đã ngay tăng 0,5%, lên 4.182,39 USD/ounce.

Ông Ole Hansen, chuyên gia phân tích tại Saxo Bank, cho rằng giá năng lượng sẽ tiếp tục là yếu tố tác động quan trọng đến thị trường kim loại quý trong ngắn hạn.

"Những cuộc đàm phán còn nhiều trở ngại giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ vẫn đang hướng tới khả năng đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Điều đó có thể đưa thêm nguồn cung dầu ra thị trường, gây áp lực giảm lên giá dầu thô và tạo động lực hỗ trợ giá vàng", ông Hansen nhận định.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc thảo luận với giới chức Iran tại Thụy Sĩ đã tạo ra "nền tảng tích cực" cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng, bất chấp những căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz và Lebanon.

Sau thông tin này, giá dầu Brent giảm hơn 3%.

Ở khía cạnh chính sách tiền tệ, giới giao dịch hiện đánh giá khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng 12 lên tới 89%, tăng mạnh so với mức 61% trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra tuần trước, theo công cụ FedWatch của CME.

Có tới 9 trong số 19 nhà hoạch định chính sách của Fed cho rằng cơ quan này sẽ cần nâng lãi suất trong năm nay.

Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, kim loại quý này thường mất sức hấp dẫn trong môi trường lãi suất tăng, bởi đây là tài sản không sinh lãi và trở nên kém cạnh tranh hơn so với các kênh đầu tư mang lại lợi suất.

Trong một báo cáo công bố hôm thứ Sáu, Bank of America cho rằng mục tiêu giá vàng 6.000 USD/ounce mà ngân hàng này từng đưa ra khó có khả năng đạt được trong bối cảnh hiện nay, bởi thị trường sẽ phải hoàn toàn loại bỏ kỳ vọng tăng lãi suất thì mức giá đó mới có thể trở thành hiện thực.

Tuy nhiên, ngân hàng này cũng nhấn mạnh rằng những yếu tố nền tảng từng hỗ trợ quan điểm lạc quan đối với vàng - đặc biệt là các chính sách kinh tế vĩ mô phi truyền thống của Mỹ - vẫn chưa thay đổi.