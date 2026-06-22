Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn chiều 22/6

Đầu giờ chiều ngày 22/6, nhiều doanh nghiệp đã điều chỉnh giảm giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn từ 0,1 - 0,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải

Diễn biến giá vàng SJC ngày 22/6

Cụ thể, giá vàng miếng SJC giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với mức niêm yết lúc 8h sáng, xuống còn 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng cũng giảm 200.000 đồng/lượng mỗi chiều, còn 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng.

DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng hạ 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, xuống lần lượt 145 - 148 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại nhiều thương hiệu cũng ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm.

Giá vàng nhẫn SJC giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức 145,4 - 148,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, xuống còn 144,3 - 147,8 triệu đồng/lượng.

DOJI giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, còn 145 - 148 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn giảm 200.000 đồng/lượng mỗi chiều, xuống còn 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng.

Trước đó, mở cửa giao dịch ngày 22/6, các doanh nghiệp đồng loạt nâng giá vàng thêm từ 1 - 2,4 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng miếng lên sát mốc 149 triệu đồng/lượng.﻿