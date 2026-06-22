Một ngân hàng được dự báo lợi nhuận tăng gấp đôi trong năm 2026

Trong báo cáo dự báo kết quả kinh doanh quý II/2026 và cả năm 2026 vừa công bố, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo lợi nhuận trước thuế quý II/2026 của Sacomabank đạt 3.493 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ 2025. Đây là ngân hàng duy nhất trong danh sách theo dõi của VCBS được dự báo sụt giảm lợi nhuận trong quý II/2026.

Theo VCBS, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc ngân hàng chưa ghi nhận các khoản thu nhập bất thường trong giai đoạn đầu năm. Tuy nhiên, triển vọng cả năm lại rất tích cực nhờ tiến trình xử lý các tồn đọng lịch sử.

Công ty chứng khoán này cho biết phương án đấu giá 32,5% cổ phần liên quan VAMC đang được trình Ngân hàng Nhà nước xem xét phê duyệt để triển khai trong giai đoạn 2026-2027. Bên cạnh đó, Sacombank có thể xử lý dứt điểm khoản nợ của Bamboo Airways với quy mô dư nợ khoảng 3.000-4.000 tỷ đồng và ghi nhận các khoản thu nhập bất thường.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế năm 2026 của Sacombank được dự báo đạt 15.232 tỷ đồng, tăng tới 100% so với năm trước, mức tăng cao nhất trong số các ngân hàng được VCBS theo dõi

Trước đó, lợi nhuận trước thuế năm 2025 giảm 40% so với cùng kỳ khiến Sacombank chỉ thực hiện được hơn 50% kế hoạch năm.

Theo Sacombank, kết quả kinh doanh năm ngoái chịu tác động chủ yếu từ việc tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Ngân hàng cho rằng việc này thể hiện quan điểm quản trị rủi ro thận trọng, để cải thiện khả năng phòng thủ trong bối cảnh rủi ro thị trường có xu hướng gia tăng và đảm bảo sự chủ động trong việc xử lý các tài sản tồn đọng.

"Đây là bước đi chiến lược, đặt trọng tâm vào chất lượng tài sản và sự phát triển bền vững trong trung và dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn", Sacombank viết trong thông báo kết quả kinh doanh.

Trong quý I/2026. Sacombank ghi nhận tổng lợi nhuận trước thuế đạt 2.106 tỷ đồng, giảm 42,7% so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân chính kéo lợi nhuận đi xuống là việc Sacombank đẩy mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Với kết quả trên, Sacombank thực hiện được 1/4 kế hoạch lợi nhuận năm 2026 (8.100 tỷ đồng) đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.