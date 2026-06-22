Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn ngày 22/6

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Cập nhật lúc đầu giờ sáng ngày 22/6, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp niêm yết phổ biến quanh mốc 144 - 147 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 144,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Giá vàng nhẫn tròn trơn cũng được doanh nghiệp này giao dịch ở mức 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng.

Tương tự, DOJI niêm yết giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng miếng ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng; giá vàng nhẫn ở mức 143,5 - 147 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng được niêm yết thấp hơn ở chiều mua vào, ở mức 143,7 triệu đồng/lượng và 147,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng nhẫn dao động trong khoảng 143 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải lúc 5h00 ngày 22/6

Nhìn chung, chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng tại các doanh nghiệp hiện phổ biến khoảng 3 triệu đồng/lượng, trong khi mức chênh của vàng nhẫn dao động từ 3 - 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đang bước vào tuần giao dịch mới với nhiều áp lực trái chiều sau khi mất hơn 200 USD/ounce trong những phiên gần đây. Kim loại quý hiện giao dịch quanh mức 4.155 USD/ounce, khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và những diễn biến mới tại Trung Đông.

Yếu tố được thị trường theo dõi sát nhất trong tuần tới vẫn là kỳ vọng lãi suất của Fed. Dù cơ quan này tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 6, những phát biểu mang tính "diều hâu" đã khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng về khả năng nới lỏng tiền tệ. Thậm chí, một bộ phận thị trường bắt đầu tính đến kịch bản Fed có thể nâng lãi suất trở lại nếu lạm phát không giảm như kỳ vọng.

Trong bối cảnh đó, vàng đối mặt với bất lợi lớn khi lãi suất duy trì ở mức cao làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi. Nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ công bố trong tuần tới tiếp tục cho thấy nền kinh tế và thị trường lao động còn vững vàng, áp lực giảm đối với vàng có thể kéo dài.

Tuy nhiên, đà giảm của kim loại quý có thể được hạn chế bởi các rủi ro địa chính trị chưa hoàn toàn biến mất. Dù giá dầu đã hạ nhiệt sau tín hiệu giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran, tình hình tại eo biển Hormuz vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Bất kỳ diễn biến leo thang nào tại khu vực này đều có thể kích hoạt nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn.

Ngoài yếu tố địa chính trị, giới phân tích cũng theo dõi nhu cầu vật chất từ Trung Quốc và các thị trường châu Á. Thời gian gần đây, lực mua vật chất có dấu hiệu chững lại, làm suy yếu một trong những động lực hỗ trợ quan trọng của giá vàng. Nếu nhu cầu không sớm phục hồi, vàng sẽ gặp khó khăn trong việc lấy lại các mốc giá đã đánh mất.

Nhìn chung, xu hướng của vàng trong tuần tới nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cuộc giằng co giữa áp lực từ lãi suất cao và nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong ngắn hạn, thị trường vẫn nghiêng về trạng thái thận trọng, khi nhà đầu tư chờ thêm tín hiệu rõ ràng hơn từ Fed cũng như các diễn biến địa chính trị toàn cầu.