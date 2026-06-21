Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng hôm nay ngày 21/6

Ngày 21/6, tại Công ty SJC, giá vàng miếng được niêm yết 144,2 – 147,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn ở mức 144,2 – 147,3 triệu đồng/lượng.

Tương tự tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC hiện ở mức 144,2 – 147,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ là 143,0 – 147,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, PNJ và DOJI niêm yết giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng một mức 144,2 – 147,2 triệu đồng/lượng.

Tuần qua, giá vàng tăng mạnh những phiên đầu với mức tăng khoảng 4 – 4,5 triệu đồng/lượng lên gần 152 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên ngày 19/6, vàng bất ngờ đảo chiều giảm mạnh 4,5 – 5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.155 USD/ounce. Giá vàng tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, khi thị trường chứng khoán cơ sở và trái phiếu Mỹ đóng cửa nhân dịp Juneteenth. Các dòng tiền nhạy cảm với lãi suất vẫn gây sức ép lên kim loại quý sau cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.﻿

Fed đã giữ nguyên biên độ mục tiêu lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,50% - 3,75% trong cuộc họp ngày thứ Tư, nhưng lập trường chính sách đã nghiêng rõ rệt về phía “diều hâu”. Thị trường đã chuyển từ tranh luận về khả năng cắt giảm lãi suất sang định giá rủi ro Fed có thể tăng lãi suất trong năm 2026. Một ước tính hiện tại cho thấy xác suất tăng lãi suất vào tháng 7 là 38,5%, tháng 9 là 51,7%, trong khi kịch bản có hai đợt tăng lãi suất từ nay đến cuối năm vẫn còn được để ngỏ.

Việc định giá lại lộ trình lãi suất tiếp tục làm nổi bật bất lợi về chi phí cơ hội đối với vàng, ngay cả khi giá dầu thô đã rời khỏi các mức phản ánh phần bù rủi ro chiến tranh.

Vị thế trên thị trường vàng hiện giống một quá trình giảm rủi ro hơn là bán tháo ồ ạt. “Đây không hẳn là bán tháo trong hoảng loạn”, ông Laurence Booth, Giám đốc toàn cầu bộ phận thị trường tại CMC Markets, cho biết trong bình luận gửi tới Kitco, đồng thời nhận định đà giảm vẫn diễn ra tương đối trật tự dù giá vàng đã mất hơn 200 USD chỉ trong vài ngày.

Theo ông Booth, tín hiệu quan trọng hơn nằm ở nhu cầu vật chất. Việc phí chênh lệch tại Trung Quốc và một số thị trường lớn khác hạ nhiệt đã lấy đi một nguồn hỗ trợ đáng kể, khiến vàng thiếu vắng chất xúc tác riêng rõ ràng, trừ khi triển vọng vĩ mô quay trở lại theo hướng lãi suất thấp hơn hoặc căng thẳng mới xuất hiện.

Eo biển Hormuz vẫn là rủi ro địa chính trị lớn nhất, song tác động mới nhất lên thị trường hiện ít mang tính lạm phát hơn so với giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Hoạt động vận tải thương mại đã bắt đầu nối lại sau bản ghi nhớ Mỹ - Iran, góp phần kéo giá dầu Brent về quanh vùng 79,50 USD/thùng và dầu thô Mỹ về khoảng 75,85 USD/thùng.

Tuy nhiên, hoạt động vận tải biển vẫn chưa hoàn toàn bình thường hóa. Các gián đoạn liên quan đến thủy lôi, rủi ro hàng hải và lượng tàu mắc kẹt tồn đọng khiến tuyến hàng hải này mới chỉ đủ thông suốt để làm giảm cú sốc dầu mỏ trước mắt, nhưng chưa đủ ổn định để xóa bỏ hoàn toàn phần bù rủi ro địa chính trị.

Đối với vàng, sự kết hợp này tạo ra một trạng thái khó xử: giá dầu thấp hơn làm suy yếu nhu cầu phòng hộ lạm phát, trong khi căng thẳng Mỹ - Iran chưa được giải quyết triệt để vẫn khiến nhu cầu trú ẩn an toàn chưa thể biến mất hoàn toàn.