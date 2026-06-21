Dự báo lợi nhuận quý II ngành ngân hàng: Một nhà băng cao gấp rưỡi cùng kỳ, VietinBank có thể lãi gần 15.000 tỷ

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) vừa công bố báo cáo dự báo kết quả kinh doanh quý 2/2026 và cả năm 2026 của 57 doanh nghiệp, ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán.

Trong đó, Chứng khoán VCBS dự báo lợi nhuận quý II/2026 của nhiều ngân hàng tiếp tục tích cực nhờ tăng trưởng tín dụng duy trì ở mức cao, chất lượng tài sản cải thiện và áp lực trích lập dự phòng giảm dần. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng giữa các ngân hàng có sự phân hóa đáng kể.

Nếu xét riêng quý II/2026, MSB là ngân hàng được dự báo có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao nhất. Trong khi đó, nếu nhìn cả năm, Sacombank có thể trở thành quán quân tăng trưởng nhờ kỳ vọng xử lý các tồn đọng kéo dài nhiều năm.

MSB: Tăng trưởng mạnh trong quý II nhờ cải thiện chất lượng tài sản

VCBS dự báo lợi nhuận trước thuế quý II/2026 của MSB đạt 2.287 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong nhóm ngân hàng được theo dõi.

Theo VCBS, tăng trưởng tín dụng năm 2026 của MSB được kỳ vọng đạt khoảng 16,9%, nhờ nhu cầu tín dụng phục hồi tốt hơn từ nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chất lượng tài sản tiếp tục cải thiện khi các khoản nợ xấu lớn đã được xử lý trong những năm trước. Công ty chứng khoán này cũng cho rằng ngân hàng có thể ghi nhận hoàn nhập dự phòng liên quan một số khoản nợ tồn đọng, qua đó hỗ trợ lợi nhuận.

Cho cả năm 2026, VCBS dự báo MSB đạt 8.610 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 22%.

VPBank: Động lực đến từ tín dụng cao và sự hồi phục của FE Credit

Đối với VPBank, VCBS dự báo lợi nhuận trước thuế quý II/2026 đạt 7.768 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng sẽ tiếp tục tích cực trong năm 2026 nhờ lợi thế nhận được hạn mức tín dụng cao hơn mức trung bình của ngành, với động lực chính đến từ phân khúc khách hàng cá nhân. Ngoài ra, lợi nhuận từ các công ty con như FE Credit và VPBankS được kỳ vọng tiếp tục cải thiện.

VCBS cho rằng NIM của VPBank có thể vẫn chịu áp lực do đẩy mạnh huy động thông qua phát hành giấy tờ có giá, song biên lãi ròng cả năm nhiều khả năng vẫn được hỗ trợ nhờ NIM của FE Credit phục hồi.

Lợi nhuận trước thuế cả năm 2026 của VPBank được dự báo đạt 37.673 tỷ đồng, tăng 23%.

VietinBank: Dự báo lãi gần 15.000 tỷ trong quý II/2026

VCBS dự báo lợi nhuận trước thuế quý II/2026 của VietinBank đạt 14.957 tỷ đồng, tăng 24%.

Theo công ty chứng khoán, tăng trưởng tín dụng của VietinBank trong năm 2026 tương đương mức trung bình ngành, khoảng 15,6%. Điểm tích cực là NIM được kỳ vọng bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm 2025 và cải thiện dần trong năm 2026.

Chất lượng tài sản tiếp tục được cải thiện khi ngân hàng giảm dần tỷ trọng trích lập dự phòng trong giai đoạn 2026-2028. Hoạt động thu hồi nợ tích cực từ một số khoản mục lớn cũng được kỳ vọng hỗ trợ kết quả kinh doanh.

Một điểm đáng chú ý khác là triển vọng chuyển nhượng thành công dự án VietinBank Tower trong nửa đầu năm 2026, với khoản lợi nhuận ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng.

Nhờ những động lực này, lợi nhuận trước thuế năm 2026 của VietinBank được dự báo đạt 54.589 tỷ đồng, tăng 26%.

MB: Tăng trưởng tín dụng thuộc nhóm cao nhất ngành

VCBS dự báo lợi nhuận trước thuế quý II/2026 của MBBank đạt 8.812 tỷ đồng, tăng 18%.

Theo đánh giá của VCBS, MB tiếp tục là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao nhất ngành với mức dự báo khoảng 35% trong năm 2026. Bên cạnh đó, chất lượng tài sản được kỳ vọng tiếp tục cải thiện.

Tuy nhiên, NIM của ngân hàng có thể giảm nhẹ xuống khoảng 3,8% do áp lực cạnh tranh và mặt bằng lãi suất thấp.

Cho cả năm 2026, lợi nhuận trước thuế của MB được dự báo đạt 42.756 tỷ đồng, tăng 25%.

HDBank: Thuộc nhóm tăng trưởng mạnh nhất năm 2026

VCBS dự báo lợi nhuận trước thuế quý II/2026 của HDBank đạt 5.561 tỷ đồng, tăng 18%.

Theo công ty chứng khoán, HDBank có nhiều lợi thế tăng trưởng trong năm 2026 nhờ được hưởng hạn mức tín dụng cao hơn so với trung bình ngành và định hướng chuyển dịch cơ cấu cho vay sang các lĩnh vực sản xuất, SME và hộ kinh doanh.

Áp lực thu hẹp NIM được đánh giá không lớn nhờ danh mục cho vay có lãi suất cao, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn thấp và tỷ trọng đóng góp lớn từ HD Saison.

Nguồn thu ngoài lãi tiếp tục tăng trưởng, trong khi hệ sinh thái HDBank - HD Saison - HDSecurities được kỳ vọng tạo thêm giá trị cộng hưởng. Kế hoạch IPO các công ty con cũng được xem là yếu tố hỗ trợ định giá.

VCBS dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2026 của HDBank đạt 28.725 tỷ đồng, tăng 35%, thuộc nhóm cao nhất ngành.

ACB: Hưởng lợi từ bán lẻ, FDI và nguồn thu ngoài lãi

VCBS dự báo lợi nhuận trước thuế quý II/2026 của ACB đạt 6.703 tỷ đồng, tăng 18%.

Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng được dự báo đạt 16,1%, với động lực đến từ cả khách hàng cá nhân, SME và khối doanh nghiệp FDI. NIM được kỳ vọng cải thiện nhờ gia tăng tỷ trọng cho vay bán lẻ và các sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn.

Ngoài ra, CASA từ nhóm khách hàng FDI và MMLC được dự báo tăng trưởng nhanh. Thu nhập ngoài lãi cũng được hỗ trợ bởi việc mở rộng hệ sinh thái thông qua các công ty con trong lĩnh vực phân phối bảo hiểm và quản lý quỹ.

VCBS cũng đánh giá bộ đệm dự phòng mạnh được tạo lập trong cuối năm 2025 sẽ giúp cải thiện khả năng sinh lời của ACB trong năm 2026.

Lợi nhuận trước thuế cả năm của ACB được dự báo đạt 23.012 tỷ đồng, tăng 18%.

BIDV: Hưởng lợi từ chất lượng tài sản cải thiện và kế hoạch tăng vốn

Đối với BIDV, VCBS dự báo lợi nhuận trước thuế quý II/2026 đạt 10.034 tỷ đồng, tăng 16%.

Tăng trưởng tín dụng được dự báo đạt 16,1%, với động lực chủ yếu đến từ phân khúc bán lẻ và SME. Thanh khoản được kỳ vọng cải thiện nhờ Thông tư 22 sửa đổi.

VCBS cho rằng chất lượng tài sản của BIDV sẽ tiếp tục cải thiện với tỷ lệ nợ xấu năm 2026 giảm xuống khoảng 1,3%, qua đó giảm áp lực dự phòng.

Ngoài ra, ngân hàng đang triển khai kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành riêng lẻ, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng trong những năm tới.

Lợi nhuận trước thuế năm 2026 của BIDV được dự báo đạt 43.963 tỷ đồng, tăng 16%.

VIB: Tiếp tục dựa vào khách hàng cá nhân

VCBS dự báo lợi nhuận trước thuế quý II/2026 của VIB đạt 2.725 tỷ đồng, tăng 5%.

Theo báo cáo, tăng trưởng tín dụng năm 2026 của VIB được kỳ vọng đạt 15,1%, với động lực chủ yếu đến từ khách hàng cá nhân, đặc biệt là các khoản vay mua nhà, mua ô tô và thẻ tín dụng. Động lực hỗ trợ lợi nhuận còn đến từ việc gia tăng tỷ lệ cho vay trung dài hạn với mặt bằng lãi suất cho vay cao hơn.

Thu nhập ngoài lãi được kỳ vọng tăng trưởng nhờ doanh thu từ bảo hiểm phục hồi và thu từ phí, thẻ, thu hồi nợ xấu.

VCBS cũng đánh giá chất lượng tài sản của ngân hàng sẽ cải thiện nhờ tăng tỷ trọng tín dụng khách hàng cá nhân, kiểm soát chặt tín dụng bất động sản và đẩy mạnh cho vay các ngành sản xuất kinh doanh, xuất khẩu.

Cho cả năm 2026, lợi nhuận trước thuế của VIB được dự báo đạt 10.550 tỷ đồng, tăng 16%.

Sacombank: Quý II giảm tốc nhưng cả năm có thể bứt phá mạnh nhất

Sacombank là trường hợp đặc biệt khi lợi nhuận trước thuế quý II/2026 được dự báo đạt 3.493 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ.

Theo VCBS, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc ngân hàng chưa ghi nhận các khoản thu nhập bất thường trong giai đoạn đầu năm. Tuy nhiên, triển vọng cả năm lại rất tích cực nhờ tiến trình xử lý các tồn đọng lịch sử.

Công ty chứng khoán cho biết phương án đấu giá 32,5% cổ phần liên quan VAMC đang được trình Ngân hàng Nhà nước xem xét phê duyệt để triển khai trong giai đoạn 2026-2027. Bên cạnh đó, Sacombank có thể xử lý dứt điểm khoản nợ của Bamboo Airways với quy mô dư nợ khoảng 3.000-4.000 tỷ đồng và ghi nhận các khoản thu nhập bất thường.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế năm 2026 của Sacombank được dự báo đạt 15.232 tỷ đồng, tăng tới 100% so với năm trước, mức tăng cao nhất trong số các ngân hàng được VCBS theo dõi.