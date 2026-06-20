Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ACB phát thông báo quan trọng tới khách hàng

| | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa phát đi thông báo quan trọng đề nghị khách hàng tổ chức thực hiện cập nhật, bổ sung hồ sơ liên quan đến tài khoản thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo ACB, căn cứ Thông tư số 17/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, khách hàng tổ chức có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ mở tài khoản thanh toán và cập nhật khi có thay đổi.

Để đảm bảo việc sử dụng tài khoản thanh toán được thông suốt, ACB đề nghị khách hàng tổ chức rà soát và cập nhật, bổ sung các hồ sơ còn thiếu theo yêu cầu của ngân hàng.

Các hồ sơ cần bổ sung bao gồm điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính hoặc các văn bản tương đương; quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có); các tài liệu, dữ liệu xác định người hưởng lợi của tổ chức theo quy định hiện hành và các giấy tờ khác theo yêu cầu của ACB trong từng trường hợp cụ thể.

Ngân hàng cho biết khách hàng có thể liên hệ các chi nhánh, phòng giao dịch ACB trên toàn quốc để được hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện việc cập nhật hồ sơ.

ACB lưu ý việc bổ sung đầy đủ thông tin, hồ sơ là cần thiết nhằm đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời bảo đảm quyền lợi và duy trì hoạt động giao dịch trên tài khoản thanh toán của khách hàng tổ chức.

Lãi suất ngân hàng 18/6 tại MB, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, HDBank, Sacombank,...

Quang Hưng

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vì sao Ngân hàng Nhà nước không bơm mạnh tiền qua kênh OMO để hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng?

Vì sao Ngân hàng Nhà nước không bơm mạnh tiền qua kênh OMO để hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng? Nổi bật

Chủ tịch Vietcombank: Để thị trường vận hành hiệu quả hơn cần có sự chia sẻ, tuân thủ kỷ cương chung từ tất cả các TCTD

Chủ tịch Vietcombank: Để thị trường vận hành hiệu quả hơn cần có sự chia sẻ, tuân thủ kỷ cương chung từ tất cả các TCTD Nổi bật

Ngân hàng đua tăng vốn

Ngân hàng đua tăng vốn

16:09 , 20/06/2026
Sáng 20/6: Giá bạc lùi về 67,6 triệu đồng/kg

Sáng 20/6: Giá bạc lùi về 67,6 triệu đồng/kg

15:58 , 20/06/2026
Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho một nhà băng tăng vốn điều lệ thêm 6.100 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho một nhà băng tăng vốn điều lệ thêm 6.100 tỷ đồng

10:20 , 20/06/2026
Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng nay ngày 20/6

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng nay ngày 20/6

10:03 , 20/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên