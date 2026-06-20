ACB phát thông báo quan trọng tới khách hàng

Theo ACB, căn cứ Thông tư số 17/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, khách hàng tổ chức có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ mở tài khoản thanh toán và cập nhật khi có thay đổi.

Để đảm bảo việc sử dụng tài khoản thanh toán được thông suốt, ACB đề nghị khách hàng tổ chức rà soát và cập nhật, bổ sung các hồ sơ còn thiếu theo yêu cầu của ngân hàng.

Các hồ sơ cần bổ sung bao gồm điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính hoặc các văn bản tương đương; quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có); các tài liệu, dữ liệu xác định người hưởng lợi của tổ chức theo quy định hiện hành và các giấy tờ khác theo yêu cầu của ACB trong từng trường hợp cụ thể.

Ngân hàng cho biết khách hàng có thể liên hệ các chi nhánh, phòng giao dịch ACB trên toàn quốc để được hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện việc cập nhật hồ sơ.

ACB lưu ý việc bổ sung đầy đủ thông tin, hồ sơ là cần thiết nhằm đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời bảo đảm quyền lợi và duy trì hoạt động giao dịch trên tài khoản thanh toán của khách hàng tổ chức.