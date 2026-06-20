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Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho một nhà băng tăng vốn điều lệ thêm 6.100 tỷ đồng

| | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho một nhà băng tăng vốn điều lệ thêm 6.100 tỷ đồng

Theo đó, ngân hàng sẽ triển khai phương án phát hành 209,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 15%.

Ngày 18/6/2026, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã: ABB) nhận được văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), chấp thuận cho ABBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 6.112,8 tỷ đồng thông qua ba hình thức: phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tối đa 2.095,8 tỷ đồng), chào bán cho cổ đông hiện hữu (tối đa 3.213,6 tỷ đồng) và phát hành ESOP cho cán bộ nhân viên (tối đa 803,4 tỷ đồng). Văn bản có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày ký.

Ngay sau đó, ngày 19/6/2026, Hội đồng Quản trị ABBank ban hành Nghị quyết triển khai phương án phát hành 209,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 15% — tức cứ 100 cổ phiếu đang nắm giữ, cổ đông được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. Đợt phát hành dự kiến triển khai trong tháng 7/2026 sau khi hoàn tất thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trước đó, toàn bộ phương án tăng vốn điều lệ lên trên 20.000 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của ABBank thông qua vào ngày 28/4, cùng với mục tiêu lợi nhuận 4.500 tỷ đồng và lộ trình niêm yết cổ phiếu trên HOSE.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, sau khi đạt lợi nhuận trước thuế kỷ lục 3.522 tỷ đồng năm 2025, ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 28%. Tổng tài sản dự kiến tăng 32% lên 291.000 tỷ đồng; huy động khách hàng tăng 53% lên 247.417 tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng 9% lên 138.930 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%. Đà tăng trưởng bước đầu được khẳng định khi lợi nhuận trước thuế quý I/2026 của ABBank đã đạt 1.500 tỷ đồng.

Thanh Anh

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