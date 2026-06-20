Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng nay ngày 20/6

Đầu giờ sáng ngày 20/6, tại Công ty SJC, giá vàng miếng được niêm yết 144,2 – 147,2 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Giá vàng nhẫn trơn cũng tăng mức tương tự lên 144,2 – 147,3 triệu đồng/lượng.

Tương tự tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC hiện ở mức 144,2 – 147,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ là 143,0 – 147,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, PNJ và DOJI niêm yết giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng một mức 144,2 – 147,2 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong ngày 19/6, giá vàng trong nước đã đồng loạt giảm mạnh tới 4,5 – 5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.155 USD/ounce. Cả giá vàng và bạc giao ngay đều giảm trong phiên giao dịch thưa vắng ngày thứ Sáu, khi thị trường chứng khoán cơ sở và trái phiếu Mỹ đóng cửa nhân dịp Juneteenth, trong khi các dòng tiền nhạy cảm với lãi suất tiếp tục gây bất lợi cho kim loại quý sau cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.

Fed đã giữ nguyên biên độ mục tiêu lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,50% - 3,75% trong cuộc họp ngày thứ Tư, song lập trường chính sách đã chuyển rõ rệt sang xu hướng “diều hâu”. Thị trường đã chuyển từ tranh luận về khả năng cắt giảm lãi suất sang định giá rủi ro Fed có thể tăng lãi suất trong năm 2026. Một ước tính hiện tại cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 7 là 38,5%, vào tháng 9 là 51,7%, trong khi kịch bản có hai đợt tăng lãi suất từ nay đến cuối năm vẫn chưa bị loại trừ.

Sự điều chỉnh kỳ vọng này tiếp tục làm nổi bật lập luận về chi phí cơ hội bất lợi đối với vàng, ngay cả khi giá dầu thô đã rời xa các mức phản ánh phần bù rủi ro chiến tranh.

Vị thế trên thị trường vàng hiện giống quá trình giảm rủi ro hơn là bán tháo trên diện rộng. “Đây không hẳn là bán tháo trong hoảng loạn”, ông Laurence Booth, Giám đốc toàn cầu bộ phận thị trường tại CMC Markets, cho biết trong bình luận gửi tới Kitco. Ông nhận định đà giảm vẫn diễn ra tương đối trật tự, dù giá vàng đã mất hơn 200 USD chỉ trong vài ngày.

Theo ông Booth, tín hiệu quan trọng hơn nằm ở nhu cầu vật chất. Việc phí chênh lệch tại Trung Quốc và một số thị trường lớn khác hạ nhiệt đã làm mất đi một nguồn hỗ trợ cho vàng, khiến kim loại quý này thiếu vắng chất xúc tác riêng rõ ràng, trừ khi triển vọng kinh tế vĩ mô quay trở lại theo hướng lãi suất thấp hơn hoặc căng thẳng mới xuất hiện.

Eo biển Hormuz vẫn là rủi ro địa chính trị lớn nhất, song tác động mới nhất lên thị trường hiện ít mang tính lạm phát hơn so với giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Hoạt động vận tải thương mại đã bắt đầu nối lại sau bản ghi nhớ Mỹ - Iran, góp phần kéo giá dầu Brent về quanh vùng 79,50 USD/thùng và dầu thô Mỹ về khoảng 75,85 USD/thùng.

Tuy nhiên, hoạt động vận tải biển vẫn chưa hoàn toàn bình thường hóa. Các gián đoạn liên quan đến thủy lôi, rủi ro hàng hải và lượng tàu mắc kẹt tồn đọng khiến tuyến đường này chỉ mới đủ thông suốt để làm giảm cú sốc dầu mỏ trước mắt, nhưng chưa đủ an toàn để xóa bỏ hoàn toàn phần bù rủi ro địa chính trị.

Đối với vàng, sự kết hợp này tạo ra một trạng thái khó xử: giá dầu thấp hơn làm suy yếu nhu cầu phòng hộ lạm phát, trong khi căng thẳng Mỹ - Iran chưa được giải quyết triệt để vẫn ngăn nhu cầu trú ẩn an toàn biến mất hoàn toàn.