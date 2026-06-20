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Khởi tố 7 kẻ chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng từ thẻ thanh toán quốc tế

| | Tài chính - ngân hàng

Viện KSND TP Huế phê chuẩn quyết định khởi tố 7 bị can trong đường dây sử dụng trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng.

Viện KSND TP Huế cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Các bị can bị khởi tố gồm Dương Quang Phát, Vương Văn Tuyền, Trần Nhật Linh, Hồ Minh Luân, Trần Thị Hợi, Huỳnh Hoàng Huy và Đỗ Văn Đạt (cùng trú TP Huế).

Cơ quan chức năng đọc lệnh thi hành quyết định khởi tố đối với các bị can. (Ảnh: Viện KSND TP Huế)

Viện KSND TP Huế cũng phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Dương Quang Phát thông qua mạng xã hội mua thông tin thẻ thanh toán quốc tế của nhiều người nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Các thông tin được mua bán gồm số thẻ, thời hạn sử dụng, mã bảo mật CVV, tên chủ thẻ, địa chỉ, số điện thoại và email.

Sau đó, Phát thỏa thuận với Vương Văn Tuyền và Trần Nhật Linh mua các tài khoản Facebook cùng tài khoản Google MCC từ các trang mạng để gắn thông tin thẻ thanh toán quốc tế vào, phục vụ việc chạy quảng cáo cho các trang bán hàng trực tuyến.

Quá trình chạy quảng cáo khiến tiền trong tài khoản của các chủ thẻ bị trừ dần cho đến khi hết số dư hoặc vượt hạn mức cho phép.

Khi các trang bán hàng phát sinh doanh thu, tiền sẽ được trích lại và chuyển vào tài khoản của Vương Văn Tuyền và Trần Nhật Linh.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Tuyền và Linh thuê Hồ Minh Luân, Trần Thị Hợi, Huỳnh Hoàng Huy, Đỗ Văn Đạt cùng một số đối tượng khác thực hiện việc gắn thẻ và vận hành quảng cáo trên các nền tảng trực tuyến nhằm chiếm đoạt tiền của các chủ thẻ.

Với thủ đoạn nêu trên, từ năm 2024 đến nay, Dương Quang Phát cùng đồng phạm đã mua tổng cộng 22.841 thông tin thẻ thanh toán quốc tế, chiếm đoạt hơn 100.000 USD và 10 triệu yen Nhật của các chủ thẻ. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định tương đương khoảng 5,5 tỷ đồng.

Ngoài số tiền chiếm đoạt trực tiếp từ các chủ thẻ, nhóm người còn thu lợi hàng tỷ đồng từ hoạt động chạy quảng cáo cho các trang bán hàng trực tuyến.

Vụ án đang được Công an TP Huế tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo Nguyễn Vương/VTC News

vtcnews.vn

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