Next-gen Future Leader: Đồng hành cùng hành trình kế thừa và phát triển

Bên cạnh đó, làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng theo chiến lược "China + 1" tiếp tục đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế. Những cơ hội mới đang mở ra cho doanh nghiệp Việt, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về năng lực quản trị, khả năng đổi mới và tầm nhìn phát triển dài hạn.

Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp gia đình đang đứng trước những quyết định có ý nghĩa chiến lược đối với chặng đường phát triển tiếp theo. Khi cơ hội mở rộng ra thị trường quốc tế ngày càng lớn, câu chuyện kế thừa không còn là kế hoạch cho tương lai xa, mà đã trở thành yêu cầu của hiện tại.

Đối với các gia đình doanh nhân, giá trị cần được trao truyền không chỉ là tài sản hay quyền điều hành. Đó còn là tầm nhìn, bản sắc, kinh nghiệm và những thành quả được gây dựng qua nhiều năm. Việc chuẩn bị cho người kế thừa vì thế ngày càng trở thành một phần quan trọng trong hành trình hoạch định di sản truyền thừa.

Thấu hiểu nhu cầu này, BIDV Private Banking phát triển chương trình Next-gen Future Leader – chương trình đồng hành và nâng cao năng lực dành riêng cho thế hệ kế nghiệp của các gia đình khách hàng Private. Thông qua chuỗi hoạt động được thiết kế chuyên biệt, chương trình hướng tới việc hỗ trợ thế hệ trẻ phát triển năng lực lãnh đạo, tư duy toàn cầu và khả năng thích ứng trong bối cảnh kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng.

Được xây dựng trên ba trụ cột Kiến thức, Kỹ năng và Kết nối, Next-gen Future Leader hướng tới việc trang bị nền tảng quản trị, tư duy lãnh đạo và cơ hội kết nối với cộng đồng doanh nhân, chuyên gia trong nước và quốc tế cho người kế thừa trước khi đảm nhận những vai trò quan trọng trong tương lai.

Một trong những nội dung nổi bật của chương trình là hội thảo "Thế hệ khởi nghiệp và thế hệ kế nghiệp – Song hành hay chuyển giao trên hành trình bước ra thế giới", mang đến những góc nhìn thực tiễn về bài toán đang được nhiều doanh nghiệp gia đình quan tâm.

Một trong những nội dung nổi bật của chương trình là hội thảo "Thế hệ khởi nghiệp và thế hệ kế nghiệp – Song hành hay chuyển giao trên hành trình bước ra thế giới", mang đến những góc nhìn thực tiễn về bài toán đang được nhiều doanh nghiệp gia đình quan tâm.

Tại chương trình, các chuyên gia đã chia sẻ về vai trò của thế hệ khởi nghiệp (Founder) – những người đã xây dựng doanh nghiệp từ những ngày đầu với tinh thần tiên phong, khả năng nắm bắt cơ hội và bản lĩnh vượt qua những giai đoạn biến động của thị trường. Không chỉ tạo dựng nên những doanh nghiệp có vị thế trên thương trường, họ còn để lại những tài sản vô hình đặc biệt giá trị như uy tín, văn hóa doanh nghiệp, mạng lưới quan hệ và những kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm.

Trong khi đó, thế hệ kế nghiệp đang lớn lên trong bối cảnh kinh doanh và xã hội có nhiều thay đổi. Được tiếp cận sớm với môi trường giáo dục và làm việc mang tính quốc tế, công nghệ số, dữ liệu và tư duy quản trị hiện đại, họ mang theo những lợi thế mới để thúc đẩy đổi mới, chuyển đổi số và mở rộng năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Nếu Founder là những người đặt nền móng cho doanh nghiệp bằng bản lĩnh và kinh nghiệm, thì Next-gen được kỳ vọng sẽ tạo ra những động lực tăng trưởng mới bằng tư duy đổi mới và góc nhìn hội nhập. Sự kết hợp giữa hai thế hệ không chỉ quyết định tương lai của một doanh nghiệp mà còn góp phần bảo đảm tính bền vững của những giá trị được xây dựng qua nhiều thế hệ.

Từ những kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp Việt Nam và các mô hình thành công trên thế giới, hội thảo đã đặt ra một góc nhìn đáng suy ngẫm: tương lai không nằm ở việc lựa chọn giữa song hành hay chuyển giao. Điều quan trọng là xây dựng được một lộ trình phù hợp để kinh nghiệm được kế thừa, giá trị được gìn giữ và những động lực tăng trưởng mới tiếp tục được kiến tạo.

Theo chuyên gia, cuộc chuyển giao quan trọng nhất của doanh nghiệp gia đình ngày nay không nằm ở chiếc ghế điều hành. Đó là quá trình chuyển đổi từ mô hình quản trị dựa vào cá nhân sang mô hình quản trị dựa trên hệ thống; từ lợi thế địa phương sang năng lực cạnh tranh toàn cầu; từ thành công của một thế hệ sang nền tảng phát triển bền vững cho các thế hệ tiếp nối.

Trong hành trình ấy, Founder không bị thay thế và Next-gen cũng không chỉ là người kế thừa. Hai thế hệ cần trở thành những đối tác chiến lược, cùng chia sẻ trách nhiệm gìn giữ những giá trị đã có và kiến tạo những giá trị mới cho tương lai.

Thông qua Next-gen Future Leader, BIDV Private Banking tiếp tục mở rộng vai trò từ nhà cung cấp giải pháp tài chính trở thành đối tác đồng hành cùng khách hàng trên những quyết định mang tính dài hạn. Bên cạnh quản lý tài sản, đầu tư và hoạch định tài chính, ngân hàng từng bước hoàn thiện hệ sinh thái giá trị dành cho khách hàng và gia đình khách hàng, từ kế thừa tài sản đến phát triển năng lực cho thế hệ tương lai.

Thông qua Next-gen Future Leader, BIDV Private Banking tiếp tục mở rộng vai trò từ nhà cung cấp giải pháp tài chính trở thành đối tác đồng hành cùng khách hàng trên những quyết định mang tính dài hạn. Bên cạnh quản lý tài sản, đầu tư và hoạch định tài chính, ngân hàng từng bước hoàn thiện hệ sinh thái giá trị dành cho khách hàng và gia đình khách hàng, từ kế thừa tài sản đến phát triển năng lực cho thế hệ tương lai.

Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam đứng trước cơ hội vươn ra thế giới, hành trình chuẩn bị cho thế hệ kế nghiệp không còn là câu chuyện của riêng một gia đình hay một doanh nghiệp. Đó là nền tảng để những giá trị được tạo dựng hôm nay tiếp tục được gìn giữ, phát triển và lan tỏa trong nhiều thập kỷ tới. Đồng hành cùng khách hàng trên hành trình ấy cũng chính là cam kết lâu dài của BIDV Private Banking trong việc kiến tạo những thế hệ lãnh đạo tương lai, sẵn sàng kế thừa, đổi mới và đưa doanh nghiệp Việt vươn xa trên trường quốc tế.



