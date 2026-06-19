Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn chiều nay ngày 19/6

Tại Công ty SJC, hiện giá vàng miếng được niêm yết ở mức 143,7 – 146,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn là 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng.

Tương tự tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ giảm mạnh xuống 142,0 – 146,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng là 143,7 – 146,7 triệu đồng/lượng.

DOJI hiện niêm yết giá vàng nhẫn 9999 và vàng miếng cùng một mức 142,5 – 146,5 triệu đồng/lượng, giảm 5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng hôm nay.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hôm nay giảm mạnh xuống 4.155 USD/ounce, đã giảm khoảng 250 USD so với mức cao nhất đạt được trong tuần này.

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy phe bán đang giành lại ưu thế trên Phố Wall sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ. Trong khi đó, tâm lý của nhà đầu tư cá nhân trên Main Street đã quay trở lại vùng lạc quan, bất chấp đà giảm của giá vàng vào cuối tuần.

“Giá vàng có thể đi ngang nhưng sẽ biến động mạnh,” ông Adrian Day, Chủ tịch Công ty Quản lý tài sản Adrian Day Asset Management, nhận định. “Thông điệp từ cuộc họp của Fed cùng những phát biểu của tân Chủ tịch Kevin Warsh đã khiến thị trường bất ngờ. Nhà đầu tư sẽ cần thêm thời gian trong những ngày và tuần tới để đánh giá sự thay đổi định hướng chính sách có vẻ đang diễn ra. Bản thân ông Warsh nhiều khả năng sẽ không đưa ra các động thái giải thích thêm cho những phát biểu của mình như dưới thời Chủ tịch Fed tiền nhiệm, do đó thị trường sẽ phải chờ đến cuộc họp tiếp theo để có cái nhìn rõ hơn về hướng đi của Fed.”

Ông Day cho rằng, trong ngắn hạn, triển vọng hòa bình tại Iran – dù vẫn còn mong manh – cùng với hoạt động mua vàng liên tục từ các ngân hàng trung ương và tổ chức Tether sẽ đóng vai trò hỗ trợ giá vàng, hạn chế rủi ro giảm sâu.

Ở chiều ngược lại, ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của Barchart.com, dự báo giá vàng có thể tiếp tục giảm trong tuần tới.

“Kỳ vọng giảm đơn giản là vì đó là kết quả của ‘cú tung đồng xu’ sáng nay,” ông nói. “Điều cốt lõi là các yếu tố nền tảng của thị trường chưa thay đổi. Các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục mua vào, trong khi nhà đầu tư vẫn đang bán ra. Lạm phát vẫn là mối lo ngại, khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) phát tín hiệu có thể nâng lãi suất trước cuối năm 2026.”

Theo ông Newsom, động thái này về lý thuyết có thể hỗ trợ đồng USD và gây áp lực lên các loại hàng hóa được định giá bằng đồng bạc xanh như vàng. Tuy nhiên, điều đó không làm thay đổi thực tế rằng các ngân hàng trung ương vẫn ưu tiên nắm giữ vàng trong dài hạn hơn là đồng USD.