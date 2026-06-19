Chọn gói nâng hạng tài chính, nhận đặc quyền đến hơn 610 triệu đồng tại VIB

Thay vì áp dụng cùng một bộ quyền lợi cho mọi khách hàng, VIB Up được thiết kế theo hướng chọn gói – nhận đặc quyền, giúp mỗi khách hàng chủ động xây dựng trải nghiệm tài chính phù hợp với nhu cầu của mình, tương tự cách người dùng lựa chọn các gói thành viên trên các nền tảng số hiện nay.

Hơn 610 triệu đồng giá trị đặc quyền cho hành trình tài chính dài hạn

Khách hàng có thể lựa chọn một trong ba gói hội viên Plus, Pro hoặc Elite tùy theo nhu cầu và mục tiêu tài chính của mình và nhận về giá trị đặc quyền lên đến hơn 610 triệu đồng. Mỗi gói đi kèm hệ quyền lợi riêng, từ tiết kiệm, vay vốn, quản lý dòng tiền, chi tiêu đến các dịch vụ ưu tiên.

Ở nhóm tích lũy tài sản, khách hàng đăng ký hội viên VIB Up có thể hưởng lãi suất tiền gửi i-1Depo lên đến 8,5%/năm, góp phần tối ưu hiệu quả sử dụng dòng tiền nhàn rỗi. Với nhu cầu sở hữu bất động sản, các gói hội viên mang đến ưu đãi giảm lãi suất vay lên đến 0,4%/năm cùng hạn mức hỗ trợ lên tới 5 tỷ đồng. Đây là lợi ích đáng chú ý trong bối cảnh nhiều khách hàng trẻ đang tìm kiếm giải pháp tối ưu chi phí vốn để hiện thực hóa kế hoạch an cư.

Ở nhóm chi tiêu thường nhật, khách hàng có thể duy trì số dư tiền gửi thanh toán để được miễn phí gói hoặc được tích điểm, hoàn tiền đến 500.000 đồng/tháng; hoặc kết hợp với Max Card để nhận hoàn tiền mọi chi tiêu trong danh mục ưu đãi lên đến 10%, tối đa 1,5 triệu đồng/tháng. Ngay khi đăng ký gói Pro và Elite, khách hàng sẽ được hưởng đặc quyền trải nghiệm Ngân hàng ưu tiên VIB, tặng lượt sử dụng phòng chờ & dịch vụ Fast Track miễn phí: 4 lượt (gói Pro), 6 lượt (gói Elite).

Con số tổng giá trị quyền lợi lên đến hơn 610 triệu đồng phản ánh mục tiêu của VIB đồng hành trên nhiều nhu cầu tài chính khác nhau của khách hàng, từ tích lũy, quản lý dòng tiền, vay vốn đến chi tiêu và trải nghiệm dịch vụ. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của VIB Up còn lớn hơn thế, đó là khả năng cho phép khách hàng chủ động lựa chọn nâng hạng quyền lợi phù hợp với nhu cầu của mình trong từng giai đoạn.

Khi dịch vụ tài chính cũng được "đóng gói" như một gói hội viên

Trong nhiều năm, các ngân hàng thường phân bổ đặc quyền tài chính dựa trên các tiêu chí như tài sản, mức độ giao dịch hay nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, nhu cầu được chủ động nâng hạng quyền lợi phù hợp với thực tế ngày càng rõ nét - và dịch vụ tài chính ngân hàng cũng không nằm ngoài xu hướng cá nhân hóa đang diễn ra ở hầu hết các ngành.

Trên thế giới, mô hình "ngân hàng theo gói hội viên" đã hình thành và phát triển rõ nét trong gần một thập kỷ qua. Nhiều ngân hàng số hàng đầu như Revolut xây dựng hệ sinh thái dịch vụ theo các hạng hội viên Plus, Premium, Metal hay Ultra, trong khi N26 và Monzo cũng phát triển những mô hình tương tự. Điểm chung là thay vì cung cấp một sản phẩm giống nhau cho mọi khách hàng, các ngân hàng đóng gói lãi suất tiết kiệm, đặc quyền du lịch, ưu đãi chi tiêu và nhiều dịch vụ thành những gói quyền lợi khác nhau để khách hàng tự lựa chọn. Cách tiếp cận này dần biến ngân hàng từ nơi cung cấp dịch vụ tài chính thành người đồng hành theo từng phong cách sống và mục tiêu cá nhân.

Tại Việt Nam, các điều kiện cơ bản cho xu hướng này đang dần hội tụ. Với hơn 65% dân số dưới 35 tuổi, tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh thuộc nhóm cao trong khu vực và thanh toán số ngày càng phổ biến, người dùng đã quen với việc lựa chọn dịch vụ theo mô hình hội viên ở nhiều lĩnh vực. Trong khi đó, tỷ lệ sở hữu thẻ tín dụng vẫn còn khiêm tốn so với nhiều thị trường phát triển, cho thấy dư địa lớn cho các sản phẩm tài chính được thiết kế theo từng gói quyền lợi, từng phân khúc nhu cầu. Khi định hướng thanh toán không tiền mặt và chuyển đổi số tiếp tục được thúc đẩy, việc khách hàng chủ động lựa chọn quyền lợi tài chính phù hợp được kỳ vọng sẽ trở thành một xu hướng mới của ngành ngân hàng trong những năm tới.

Từ Max Card đến VIB Up: Bước tiếp theo của chiến lược tài chính cá nhân hóa của VIB

Nếu Max Card giúp khách hàng lựa chọn gói hoàn tiền phù hợp với phong cách chi tiêu, thì VIB Up mở rộng triết lý đó sang toàn bộ hành trình tài chính cá nhân. Khách hàng không chỉ chọn ưu đãi thẻ mà còn tiếp cận các quyền lợi về tiết kiệm, quản lý dòng tiền, tín dụng và dịch vụ ưu tiên trong cùng một hệ sinh thái, đồng thời linh hoạt nâng hạng khi nhu cầu thay đổi theo từng giai đoạn cuộc sống.

Đây cũng là xu hướng mà nhiều tổ chức tài chính trên thế giới đang theo đuổi: từ bán sản phẩm sang cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa. Khách hàng không còn bị giới hạn trong những gói dịch vụ cố định mà có thể chủ động lựa chọn, nâng cấp và điều chỉnh các quyền lợi theo nhu cầu ở từng thời điểm, qua đó tạo ra một hành trình tài chính linh hoạt và phù hợp hơn với mục tiêu cá nhân.