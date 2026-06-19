“AI Thực chiến” mùa 2: Techcombank tiếp tục tài trợ giải thưởng “Điều kỳ diệu” tới 1 triệu USD, Tiến sĩ AI Phạm Hy Hiếu trực tiếp làm Ban Giám khảo

Ngày 19/6 tại Hà Nội, Chương trình "AI Thực Chiến” chính thức khởi động mùa thứ 2. Với vai trò nhà tài trợ độc quyền toàn bộ về tài chính cho chương trình, Techcombank cũng cam kết tiếp tục trao cho đội thắng cuộc mùa 2 giải thưởng “Điều kỳ diệu” - học bổng lên đến 1 triệu USD, cùng sự tham gia hỗ trợ của Giám đốc Khối chuyển đổi trí tuệ nhân tạo Phạm Hy Hiếu trong vai trò thành viên Ban Giám khảo.

Khép lại mùa đầu tiên, cuộc thi "AI Thực chiến" thành công rực rỡ với quy mô ấn tượng thu hút gần 400 đội thi từ 9 quốc gia và các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ toàn quốc. Techcombank đã trao tặng giải thưởng học bổng "Điều kỳ diệu" trị giá lên đến 1 triệu USD cho đội xuất sắc giành ngôi vị quán quân. Đây là giải thưởng kỷ lục trong các cuộc thi về trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, tài trợ 100% chi phí đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới. Dự kiến, 3 nhân tài của của đội chiến thắng sẽ lên đường du học vào kỳ mùa thu, tháng 9/2026.

Bước sang mùa giải 2026, cuộc thi tập trung giải quyết các bài toán số hóa thực tế, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các lĩnh vực trọng điểm quốc gia theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. AI hiện thuộc danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia được ban hành tại Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng, đóng vai trò then chốt trong xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Sân chơi công nghệ này hướng tới việc xây dựng hệ sinh thái nhân lực làm chủ công nghệ lõi mang tinh thần "Made in Vietnam". Ban tổ chức đặt mục tiêu đào tạo thế hệ kỹ sư công nghệ hội đủ năng lực kỹ thuật và trách nhiệm xã hội, đảm bảo phát triển các sản phẩm AI bền vững khi triển khai trong thực tiễn.

Tiếp tục đồng hành mùa 2, Techcombank duy trì vị thế nhà tài trợ độc quyền toàn bộ tài chính của chương trình và giải thưởng “Điều kỳ diệu” là học bổng lên đến 1 triệu USD, cam kết các đội thi được nhận trọn vẹn phần thưởng tài chính và toàn quyền sở hữu sản phẩm. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tại các đại học danh tiếng toàn cầu, các tài năng trẻ được khuyến khích quay trở lại cống hiến cho đất nước.

Không chỉ vậy, tại mùa 2, Techcombank cũng mời nhân sự cấp cao tham gia Ban Giám khảo - TS Phạm Hy Hiếu - Giám đốc chuyển đổi trí tuệ nhân tạo - chuyên gia công nghệ người Việt hàng đầu thế giới với kinh nghiệm làm việc dày dặn tại Google Brain, xAI trực triếp dưới Elon Musk và OpenAI. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, nguồn nhân lực, Techcombank cũng mở ra đặc quyền gia nhập hệ sinh thái công nghệ quốc tế, hỗ trợ các đội gọi vốn từ nhà đầu tư lớn và hợp tác với doanh nghiệp đầu ngành.

Tại họp báo, Chương trình nhận được sự quan tâm của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước cùng nhiêu đơn vị xã hội. Sức hút và uy tín chuyên môn của chương trình được khẳng định khi quy tụ hội đồng giám khảo và ban cố vấn là các chuyên gia lớn về AI, dữ liệu và an ninh số trong nước và quốc tế.

Ban chuyên môn trong nước có sự tham gia của PGS.TS Nguyễn Ngọc Cương - Cục trưởng C12 -Bộ Công an, TS Bùi Hải Hưng - Phó chủ tịch Công nghệ của Qualcomm, GS.TS Nguyễn Phi Lê - Đại học Bách khoa Hà Nội và TS Lê Sỹ Quốc -Viện Khoa học Dữ liệu, NDA. Mạng lưới cố vấn quốc tế gồm TS Phạm Hy Hiếu - chuyên gia trí tuệ nhân tạo, TS Lương Minh Thắng - Trưởng nhóm nghiên cứu Google cùng các nhà khoa học đến từ NASA, Microsoft. Hội đồng chuyên môn không chỉ chấm điểm mà sẽ trực tiếp đồng hành cùng thí sinh xuyên suốt quá trình hoàn thiện sản phẩm và tiếp cận thị trường.

Phát biểu tại buổi họp báo khởi động AI thực chiến mùa 2, Bà Thái Minh Diễm Tú – Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank, thành viên Ban tổ chức AI thực chiến mùa 2 cho biết: Thành công rực rỡ của mùa đầu tiên là cột mốc quan trọng để chúng tôi tiếp tục lan tỏa cảm hứng và năng lực trí tuệ nhân tạo, góp phần 'Dẫn lối trí tuệ Việt, Vươn tầm kỷ nguyên AI'. Với vị thế doanh nghiệp quốc gia cùng tầm nhìn 'Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống', Techcombank luôn tiên phong đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước. Techcombank kỳ vọng mùa giải năm nay sẽ tạo ra những giải pháp AI ứng dụng cao trong đời sống và kinh doanh, từ đó hình thành thế hệ nhân tài Việt tầm vóc quốc tế”.

Thái Minh Diễm Tú – Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank và TS. Phạm Hy Hiếu

Trả lời câu hỏi, với kinh nghiệm thực tiễn đúc kết từ những 'đại bản doanh' AI hàng đầu thế giới và vai trò là thành viên Ban Giám khảo thì TS. Phạm Hy Hiếu có gợi ý gì về phương pháp đào tạo, tập huấn cho các đội thi năm nay? Làm thế nào để quá trình ươm tạo này thực sự mang tính 'thực chiến', giúp thí sinh gạt bỏ tính hàn lâm thuần túy để tạo ra những dự án có giá trị, có sức sống bền bỉ trên thị trường? Vị chuyên gia AI 9X này cho biết, điều mà anh tìm kiếm ở các bạn thí sinh trong mùa giải năm nay là tính hữu dụng của sản phẩm. Bởi lẽ theo anh, công nghệ AI phát triển rất nhanh và liên tục ra các phiên bản mới. Vì thế, chúng ta không chạy theo kỹ thuật – vốn thay đổi theo từng giây, từng phút, từng ngày, từng tuần, mà phải chạy theo những giá trị mang tính trường tồn hơn.

“Những giá trị trường tồn đó đến từ những vấn đề, nhu cầu thực tiễn của con người. Cho nên, muốn tạo ra những sản phẩm mang tính thực tiễn và có tính ứng dụng cao, thì chúng ta luôn luôn phải suy nghĩ từ thực tế, đâu là “điểm đau lớn nhất” của người dùng mà chúng ta đang hướng tới, đâu là bài toán mà chúng ta đau đáu bao nhiêu lâu không tìm thấy lời giải. Chúng ta tập trung vào cái đó, chứ đừng tập trung vào công nghệ AI. Bởi vì công nghệ AI ngày càng mạnh mẽ, càng phổ quát và gần như cái gì nó cũng có thể làm được, nên hãy tập trung vào bài toán mà chúng ta cần giải. Hãy cố gắng đảm bảo rằng việc chúng ta làm, bài toán chúng ta giải là có ích, nếu không có ích được cho một số lượng lớn thì có ích được cho một số lượng nhỏ. Và hãy xem công nghệ AI là công cụ để giúp chúng ta giải quyết được những điểm đau của người dùng, tạo ra được những sản phẩm có ích cho xã hội” – TS. Phạm Hy Hiếu nói, đồng thời tái khẳng định đó cũng là điều mà các thành viên Ban giám khảo muốn tìm kiếm ở các bạn thí sinh trong khuôn khổ cuộc thi AI thực chiến năm nay.

Cuộc thi sẽ chính thức khởi tranh từ tháng 7 đến tháng 12/2026 qua 4 vòng đấu: Sơ loại, Chung khảo, Bán kết và Chung kết. Để đi sâu vào các vòng trong, toàn bộ giải pháp dự thi bắt buộc phải vượt qua bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn công nghệ, đạo đức AI, bảo mật dữ liệu và an ninh quốc gia. Đáng chú ý, AI Thực Chiến 2026 là sân chơi công nghệ duy nhất tại Việt Nam được số hóa dưới dạng gameshow truyền hình quốc gia. Chuỗi tập phát sóng sẽ lên sóng định kỳ từ tháng 9/2026 đến tháng 1/2027 trên kênh VTV2, phát lại trên VTV3, VTV4, Gala trao giải được truyền hình trực tiếp vào ngày 10/1/2027 trên cả VTV2 và VTV3.



