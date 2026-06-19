Chủ tịch TPBank Đỗ Minh Phú: Cho vay số sẽ trở thành hạ tầng tài chính thiết yếu của nền kinh tế tương lai

Những góc nhìn được Chủ tịch Đỗ Minh Phú chia sẻ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngành Ngân hàng đã cho thấy tương lai của ngành tài chính không chỉ được định hình bởi dữ liệu và AI, mà còn bởi khả năng thấu hiểu khách hàng và khát vọng đổi mới sáng tạo.

Chiều 19/6/2026, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngành Ngân hàng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Ngân hàng Nhà nước tổ chức, ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch HĐQT TPBank đã trình bày tham luận với chủ đề "Dịch vụ cho vay trên kênh số: Kinh nghiệm thực tiễn, hiệu quả triển khai và kiến nghị cho ngành Ngân hàng".

Không chỉ chia sẻ kinh nghiệm được đúc kết từ quá trình triển khai thực tế tại TPBank, bài tham luận còn cho thấy góc nhìn của một nhà lãnh đạo nhiều năm theo đuổi đổi mới sáng tạo, luôn nhìn thấy những thay đổi mang tính cấu trúc của nền kinh tế số và vai trò của ngành ngân hàng trong giai đoạn phát triển mới.

Những chia sẻ từ thực tiễn của TPBank cùng các kiến nghị dành cho ngành Ngân hàng đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước. Đặc biệt, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn đã dành sự đánh giá cao đối với phần tham luận của Chủ tịch TPBank Đỗ Minh Phú, đồng thời lấy đây làm một ví dụ tiêu biểu về sự sâu sát và vai trò dẫn dắt của người đứng đầu trong hành trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại các tổ chức tín dụng.

Cho vay số không còn là một sản phẩm, mà sẽ trở thành hạ tầng của nền kinh tế số

Theo Chủ tịch Đỗ Minh Phú, sự dịch chuyển mạnh mẽ của người dân lên môi trường số đang làm thay đổi căn bản nhu cầu tài chính. Nếu trước đây hệ thống tín dụng được thiết kế chủ yếu cho các khoản vay lớn, trung và dài hạn với quy trình thẩm định dựa trên tài sản đảm bảo và lịch sử tín dụng truyền thống, thì ngày nay hàng triệu giao dịch nhỏ xuất hiện mỗi ngày trên các nền tảng số đang tạo ra một nhu cầu hoàn toàn mới về dòng vốn: nhanh hơn, đơn giản hơn và cá nhân hóa hơn.

Thực tế, tại TPBank, 99,5% giao dịch hiện nay đã được thực hiện trên kênh số. Trong khi đó, quy mô thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 430.000 tỷ đồng với hơn 601.800 cửa hàng kinh doanh trên các nền tảng số. Những con số này phản ánh một thực tế rằng khách hàng đang sống, làm việc và tiêu dùng gần như hoàn toàn trên không gian số, kéo theo sự hình thành của những nhu cầu tín dụng hoàn toàn mới.

"Người dân không chỉ cần vay để mua nhà hay mua xe. Họ cần những khoản tài chính tức thời phục vụ cuộc sống hàng ngày. Hệ thống tài chính không thể đứng ngoài dòng chảy của nền kinh tế số", ông Đỗ Minh Phú nhấn mạnh.

Từ góc nhìn đó, Chủ tịch TPBank cho rằng Digital Lending không đơn thuần là đưa quy trình vay vốn lên môi trường trực tuyến, mà là sự thay đổi toàn diện trong tư duy thiết kế hoạt động tín dụng.

Theo ông, trong tương lai, cho vay số sẽ không còn là một sản phẩm riêng lẻ mà sẽ trở thành một phần của hạ tầng tài chính quốc gia, giúp dòng vốn lưu chuyển nhanh hơn, minh bạch hơn và mở rộng khả năng tiếp cận cho hàng triệu người dân trước đây chưa được phục vụ đầy đủ bởi hệ thống tín dụng truyền thống.

Quan trọng hơn, sự hiện diện của các giải pháp tài chính số an toàn, minh bạch và được cung cấp bởi hệ thống ngân hàng chính thống sẽ góp phần thu hẹp "khoảng trống tín dụng", từng bước đẩy lùi tín dụng phi chính thức và các hình thức vay nặng lãi, đặc biệt với những khoản vay giá trị nhỏ phục vụ nhu cầu thiết yếu hằng ngày.

Theo Chủ tịch Đỗ Minh Phú, ngân hàng trong kỷ nguyên số không chỉ đồng hành cùng khách hàng ở những quyết định tài chính lớn như mua nhà hay mua xe, mà cần hiện diện trong suốt hành trình chi tiêu thường nhật, dù đó chỉ là những nhu cầu rất nhỏ. Bởi mỗi giao dịch đều phản ánh một nhu cầu thực của cuộc sống và đều xứng đáng được phục vụ bằng những giải pháp tài chính thuận tiện, minh bạch và an toàn.

Đó cũng là cách TPBank từng bước hiện thực hóa mục tiêu tài chính toàn diện, để không ai bị “bỏ lại phía sau” trong hành trình chuyển đổi số của nền kinh tế.

Dữ liệu và AI giúp ngân hàng nhìn thấy những khách hàng từng "vô hình"

Một trong những luận điểm nhận được nhiều sự quan tâm trong bài tham luận là cách tiếp cận mới của TPBank đối với tín dụng số.

Thay vì dựa hoàn toàn vào các tiêu chí truyền thống, ngân hàng còn sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu và hành vi giao dịch để đánh giá, chấm điểm tín dụng của khách hàng

Theo Chủ tịch Đỗ Minh Phú, công nghệ không chỉ là công cụ mà còn là "chiếc kính" giúp ngân hàng nhìn thấy và đánh giá chính xác những khách hàng tiềm năng trước đây từng bị “bỏ lại phía sau” bởi các mô hình tín dụng cũ.

Đó là những người trẻ, lao động tự do, tiểu thương số hay những khách hàng chưa từng có lịch sử tín dụng nhưng lại sở hữu hành vi tài chính ổn định và minh bạch trên môi trường số.

Thông qua dữ liệu giao dịch, lịch sử thanh toán hóa đơn, định danh eKYC và mức độ ổn định của các tương tác số, ngân hàng có thể đánh giá chính xác mức độ uy tín và khả năng trả nợ của khách hàng. Đây cũng là cách TPBank từng bước mở rộng cánh cửa tài chính chính thống tới nhiều người dân trước đây chưa từng có hồ sơ tín dụng.

Tuy nhiên, như người đứng đầu TPBank từng nhấn mạnh trong Đại hội đồng cổ đông 2026 của ngân hàng rằng công nghệ không thể thay thế sự thấu hiểu con người: "Chúng tôi có thể tự động hóa quy trình, nhưng không tự động hóa sự thấu hiểu khách hàng". Triết lý này đang được TPBank hiện thực hóa trong quá trình xây dựng mô hình ngân hàng AI-Native, nơi AI được tích hợp xuyên suốt toàn bộ chuỗi vận hành nhưng con người vẫn là trung tâm của mọi quyết định.

Hiện nay, AI tại TPBank được ứng dụng ở nhiều khâu quan trọng như chấm điểm tín dụng đa chiều (AI Credit Scoring), phát hiện gian lận theo thời gian thực (Fraud Detection), tối ưu hạn mức theo từng hành vi khách hàng (Limit Optimization), cá nhân hóa trải nghiệm và hỗ trợ quản trị nội bộ.

Theo Chủ tịch Đỗ Minh Phú, AI giúp ngân hàng vận hành ở tốc độ và quy mô lớn hơn, nhưng con người vẫn giữ vai trò kiểm soát rủi ro, định hướng đạo đức và chịu trách nhiệm cuối cùng.

Từ người tiên phong ngân hàng số đến hành trình xây dựng ngân hàng AI-Native

Là một trong những ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số tại Việt Nam, TPBank đã sớm đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, dữ liệu và tự động hóa. Toàn bộ hành trình khách hàng từ định danh eKYC, phê duyệt, giải ngân đến quản lý khoản vay đều được thực hiện trực tuyến, mang lại trải nghiệm "không giấy tờ, không quầy giao dịch, không chờ đợi".

Những nền tảng công nghệ được đầu tư bài bản trong nhiều năm qua đã giúp TPBank vận hành hệ sinh thái cho vay số ở quy mô lớn.

Đến nay, ngân hàng đã phục vụ hơn 6 triệu khách hàng giải ngân, trong đó có hơn 5 triệu khách hàng hoạt động thường xuyên trên nền tảng số. Trung bình mỗi khách hàng phát sinh 2,08 khoản vay, cho thấy mức độ gắn kết ngày càng cao giữa khách hàng với hệ sinh thái tài chính số của TPBank.

Giai đoạn 2023-2025, doanh số cho vay số của TPBank ghi nhận tốc độ tăng trưởng khoảng gấp đôi mỗi năm. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát ở mức dưới 3% và liên tục cải thiện trong quá trình tối ưu mô hình quản trị theo chuẩn mực IFRS 9. Những định hướng được Chủ tịch Đỗ Minh Phú chia sẻ không chỉ dừng lại ở góc độ chiến lược mà đã được hiện thực hóa bằng các kết quả cụ thể.

Theo Chủ tịch Đỗ Minh Phú, giá trị lớn nhất mà chuyển đổi số mang lại không chỉ là tốc độ hay sự thuận tiện. Quan trọng hơn, cho vay số đang trở thành công cụ thúc đẩy tài chính toàn diện, giúp nhiều người dân lần đầu tiên tiếp cận hệ thống tài chính chính thống, hình thành lịch sử tín dụng và mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Từ kinh nghiệm thực tiễn của TPBank, Chủ tịch Đỗ Minh Phú cũng kiến nghị ngành Ngân hàng tiếp tục thúc đẩy kết nối dữ liệu liên thông, tăng cường chia sẻ thông tin rủi ro và xây dựng cơ chế quản lý linh hoạt phù hợp với đặc thù của các sản phẩm tài chính số.

Trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước, những kinh nghiệm thực tiễn cùng góc nhìn chiến lược của Chủ tịch Đỗ Minh Phú không chỉ phản ánh hành trình chuyển đổi của TPBank, mà còn góp thêm một góc nhìn cho tương lai của ngành ngân hàng Việt Nam - nơi dữ liệu, AI và con người cùng song hành để kiến tạo một hệ sinh thái tài chính hiện đại, an toàn và bao trùm hơn cho mọi người dân.