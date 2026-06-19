Chủ tịch Vietcombank: Để thị trường vận hành hiệu quả hơn cần có sự chia sẻ, tuân thủ kỷ cương chung từ tất cả các TCTD

Mới đây, ông Nguyễn Thanh Tùng, chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã chia sẻ với chúng tôi về một số thông tin hoạt động của nhà băng này những tháng đầu năm 2026.

Ông cho biết, hiện nay quy mô huy động vốn và dư nợ tín dụng của Vietcombank đều ở mức khoảng 1,7 triệu tỷ đồng. Sau rất nhiều năm, đây là giai đoạn mà quy mô tăng trưởng dư nợ tín dụng đã vượt quy mô tăng trưởng huy động vốn. Đến hết tháng 5, tăng trưởng tín dụng của Vietcombank đạt khoảng 3,7-3,8%, trong khi huy động vốn chỉ tăng khoảng 0,7-0,8%. Và ông cho rằng đây là áp lực rất lớn đối với ngân hàng.

“Vietcombank cũng như các Ngân hàng thương mại nhà nước luôn tuyệt đối tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Chúng tôi duy trì mặt bằng lãi suất theo đúng định hướng điều hành, qua đó góp phần kiểm soát lãi suất đầu ra ở mức hợp lý nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để thị trường vận hành hiệu quả hơn thì cần có sự đồng thuận, chia sẻ và tuân thủ kỷ cương chung từ tất cả các tổ chức tín dụng trên thị trường” – ông nói thêm.

Trong bối cảnh hiện nay, dù Vietcombank tuân thủ nghiêm định hướng điều hành nhưng thực tế nguồn vốn huy động đang có xu hướng dịch chuyển khỏi nhóm ngân hàng thương mại nhà nước. Điều này sẽ tác động đến khả năng cung ứng tín dụng trong thời gian tới, bởi nếu không huy động được vốn thì không thể mở rộng cho vay.

Thời gian qua, Vietcombank đã triển khai nhiều giải pháp khác nhau để duy trì nguồn vốn. Trong bối cảnh cạnh tranh lãi suất rất cao, chỉ cần điều chỉnh tăng một mức rất nhỏ cũng có thể tạo ra áp lực lớn trên thị trường. Vì vậy, thay vì chạy đua lãi suất, Vietcombank đã tìm kiếm nhiều giải pháp khác, bao gồm việc khai thác các nguồn vốn từ các tổ chức tài chính quốc tế và các giải pháp tài chính khác nhằm tiếp tục đáp ứng nhu cầu tín dụng của nền kinh tế.

Đặc biệt, Vietcombank hiện được giao vai trò ngân hàng đầu mối thu xếp vốn cho nhiều dự án trọng điểm quốc gia trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, hạ tầng giao thông, hàng không, cảng biển, đường bộ và năng lượng. Dù gặp khó khăn về huy động vốn, song Ngân hàng vẫn quyết tâm bằng nhiều giải pháp khác nhau để đáp ứng nhu cầu tín dụng cho các dự án mang tính nền tảng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong những tháng cuối năm cũng như các năm tới, ngành Ngân hàng nói chung, nhóm Big4 và Vietcombank nói riêng sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm cung ứng vốn cho nền kinh tế, đồng thời kiểm soát nợ xấu ở mức thấp nhất có thể.

“Chúng tôi luôn duy trì chất lượng tài sản tốt và sẽ tiếp tục chủ động ứng phó với những biến động khó lường của thị trường trong thời gian tới” – ông Nguyễn Thanh Tùng nói.

Vietcombank cam kết tiếp tục là ngân hàng tiên phong trong việc tuân thủ các quy định ngày càng chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước cũng như các chuẩn mực quốc tế, trước mắt là các chuẩn mực Basel và các tiêu chuẩn quản trị tiên tiến khác. Đồng thời, với chiến lược phát triển bền vững, chúng tôi hướng tới mục tiêu đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước, và muốn làm được điều đó thì bản thân Vietcombank cũng phải phát triển một cách bền vững.

Bên cạnh việc phát triển các sản phẩm dịch vụ truyền thống, thời gian qua Vietcombank đã đầu tư rất mạnh mẽ và quyết liệt cho chuyển đổi số. Đến nay, 99% các giao dịch của khách hàng bán lẻ được thực hiện trên kênh số; nếu tính cả khách hàng tổ chức thì tỷ lệ này đạt trên 90%. Vietcombank cũng đang triển khai chiến lược công nghệ với mục tiêu làm chủ các công nghệ lõi. Nhiều hệ thống trước đây phải mua từ bên ngoài thì nay đã chủ động xây dựng và vận hành bằng chính nguồn lực của mình. Trong các cuộc thi về sản phẩm và dịch vụ số của khu vực ASEAN, các giải pháp công nghệ do chính đội ngũ Vietcombank phát triển đã đạt những thành tích rất tích cực. Đó là minh chứng cho thấy chuyển đổi số tại Vietcombank không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà đã mang lại kết quả thực chất, được ghi nhận bằng những đánh giá khách quan.

“Chúng tôi cũng tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để triển khai các nền tảng số mới, hướng tới mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho mọi người dân, kể cả các nhóm yếu thế trong xã hội. Không chỉ mở rộng về phạm vi phục vụ, Vietcombank còn chú trọng cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Chẳng hạn, trên ứng dụng VCB Digibank, người cao tuổi và người trẻ có các giao diện phù hợp với đặc điểm và nhu cầu sử dụng riêng, giúp mọi khách hàng đều có thể tiếp cận công nghệ một cách thuận tiện nhất” – chủ tịch Vietcombank chia sẻ.

Song song với các hoạt động truyền thống như tài trợ các dự án trọng điểm quốc gia, thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và kinh doanh vốn, các sản phẩm trên nền tảng số đang trở thành lĩnh vực mà Vietcombank tập trung đầu tư mạnh và đã đạt được những kết quả tích cực.

Trong thời gian tới, Vietcombank sẽ tiếp tục phát triển hệ sinh thái tài chính của mình theo hướng đa dạng hơn, gắn kết hơn. Mục tiêu là khi đến với Vietcombank, khách hàng có thể sử dụng đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tài chính trên cùng một hệ sinh thái, thuận tiện và hiệu quả hơn.

Với vai trò là ngân hàng chủ lực của nền kinh tế, Vietcombank luôn ý thức trách nhiệm hỗ trợ thanh khoản cho thị trường. Trong nhiều giai đoạn khó khăn nhất của hệ thống ngân hàng, Vietcombank luôn là một trong những tổ chức đi đầu trong việc hỗ trợ thanh khoản và duy trì mặt bằng lãi suất cho vay hợp lý nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.