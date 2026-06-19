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Một nữ đại gia sinh năm 1995 trực tiếp sở hữu gần 3.800 tỷ đồng cổ phiếu ACB

| | Tài chính - ngân hàng

Một nữ đại gia sinh năm 1995 trực tiếp sở hữu gần 3.800 tỷ đồng cổ phiếu ACB

Sau giao dịch gần đây, tỷ lệ sở hữu của nhóm Âu Lạc tại ACB đã tăng lên gần 10%.

Nhóm cổ đông liên quan đến CTCP Âu Lạc vừa tiếp tục có động thái gia tăng mạnh tỷ lệ sở hữu tại ACB.

Theo báo cáo mới công bố, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny vừa mua thêm 15,746 triệu cổ phiếu ACB trong phiên giao dịch ngày 12/6. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu do bà Jenny nắm giữ tăng từ hơn 135,6 triệu cp lên hơn 151,4 triệu cp, tỷ lệ sở hữu từ 2,64% lên 2,95% vốn.

Tính cả nhóm người có liên quan gồm ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny, bà Ngô Thu Thúy, ông Nguyễn Đức Hinh và bà Mai Phi Lan, tổng lượng cổ phiếu ACB toàn nhóm sau giao dịch đạt hơn 492 triệu cổ phiếu, chiếm 9,59% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, giao dịch mua diễn ra ngay trước ngày ACB chốt quyền cổ tức (16/6/2026). Theo đó, ACB chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 20%, gồm 13% bằng cổ phiếu và 7% bằng tiền mặt (700 đồng/cổ phiếu), ngày thanh toán tiền mặt dự kiến vào 23/6/2026.﻿

Với tỷ lệ 13% cổ tức cổ phiếu, riêng bà Jenny sẽ nhận thêm khoảng 19,7 triệu cổ phiếu mới, nâng tổng sở hữu cá nhân lên hơn 171 triệu cổ phiếu. Toàn nhóm sau chia cổ tức ước đạt hơn 556 triệu cổ phiếu ACB.﻿

Theo giá đóng cửa phiên 19/6/2026 ở mức 22.200 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị thị trường lượng cổ phiếu ACB của bà Jenny (sau chia cổ tức) ước đạt gần 3.800 tỷ đồng. Tính cả nhóm người liên quan, tổng tài sản từ cổ phiếu ACB ước vượt 12.300 tỷ đồng.﻿

Ngoài cổ phiếu, bà Jenny còn được nhận cổ tức tiền mặt 700 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 106 tỷ đồng riêng từ phần sở hữu cá nhân sau giao dịch.

Như vậy, hiện bà Jenny là một trong những cá nhân trực tiếp sở hữu nhiều cổ phiếu ACB nhất. Bà Nguyễn Thiên Hương Jenny (sinh năm 1995) là con gái của bà Ngô Thu Thúy — Chủ tịch HĐQT CTCP Âu Lạc.

Thanh Anh

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