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Một ngân hàng vừa tăng mạnh lãi suất tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn

| | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng này vừa điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động trực tuyến ở nhiều kỳ hạn trung và dài hạn, đưa lãi suất kỳ hạn 12 tháng lên 7,2%/năm và kỳ hạn 18 tháng lên 7%/năm. Đáng chú ý, mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng này tiếp tục được duy trì ở 7,9%/năm đối với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 13 tháng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày 18/6. Theo đó, ngân hàng tăng mạnh lãi suất đối với các khoản tiền gửi trực tuyến ở nhiều kỳ hạn trung và dài hạn, đưa lãi suất một số kỳ hạn vượt ngưỡng 7%/năm.

Cụ thể, đối với sản phẩm tiết kiệm trực tuyến, lãi suất kỳ hạn 6 tháng được nâng lên 6,9%/năm, tăng 0,5 điểm phần trăm so với trước. Các kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng đồng loạt được niêm yết ở mức 6,7%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 12 tháng tăng lên 7,2%/năm, trong khi kỳ hạn 18 tháng được nâng lên 7%/năm. Đây là những mức lãi suất thuộc nhóm cao trên thị trường hiện nay.

Tuy nhiên, mức lãi suất cao nhất tại Saigonbank vẫn là 7,9%/năm, áp dụng cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 13 tháng. Mức lãi suất này được ngân hàng duy trì từ đầu tháng 5 đến nay.

Đối với các kỳ hạn dài hơn, Saigonbank đang áp dụng lãi suất 6,5%/năm cho kỳ hạn 24 tháng và 6,6%/năm cho kỳ hạn 36 tháng. Trong khi đó, các kỳ hạn ngắn từ 1-5 tháng tiếp tục được giữ nguyên ở mức 4,75%/năm.

Biểu lãi suất tiền gửi online Saigonbank﻿

Ở chiều ngược lại, biểu lãi suất huy động tại quầy gần như không có sự thay đổi. Theo biểu niêm yết mới, khách hàng gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ tại quầy được hưởng lãi suất 4,75%/năm cho các kỳ hạn từ 1-5 tháng; 6,4%/năm cho kỳ hạn 6 tháng; 6,2%/năm cho các kỳ hạn từ 7-11 tháng; 6,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7,9%/năm cho kỳ hạn 13 tháng.

Biểu lãi suất tiền gửi tại quầy Saigonbank﻿

Đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn dài tại quầy, Saigonbank áp dụng mức lãi suất 6,5%/năm cho kỳ hạn 18 tháng, 6%/năm cho kỳ hạn 24 tháng và 6,1%/năm cho kỳ hạn 36 tháng.

Như vậy, sau đợt điều chỉnh này, khoảng cách giữa lãi suất tiết kiệm trực tuyến và gửi tại quầy tại Saigonbank đã được nới rộng đáng kể ở nhiều kỳ hạn, đặc biệt là kỳ hạn 12 tháng khi lãi suất online cao hơn tới 0,5 điểm phần trăm so với gửi tại quầy.

Lãi suất tiết kiệm ngày 17/6 tại MB, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Sacombank,...

Mạnh Đức

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