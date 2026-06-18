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Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn chiều 18/6

| | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn chiều 18/6

Hiện chênh lệch giá mua - giá bán vàng miếng và vàng nhẫn là khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng hiện được niêm yết 148,8 - 151,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn ở mức 148,7 – 151,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự tại DOJI, giá vàng miếng được áp dụng 148,8 – 151,3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn trơn 9999 là 149,0 – 151,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng và vàng nhẫn trơn với giá lần lượt là 148,8 - 151,3 triệu đồng/lượng và 148,3 - 151,3 triệu đồng/lượng.﻿

Trước đó, trong ngày 17/6, giá vàng tăng 300 nghìn đồng/lượng buổi sáng rồi lại đảo chiều giảm 500 nghìn - 1 triệu đồng/lượng vào cuối phiên.﻿

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay quay đầu giảm và rơi khỏi mốc 4.300 USD/ounce. Hiện giá vàng thế giới đứng ở mức 4.291 USD/ounce.

Trước đó, giá vàng có thời điểm rơi xuống 4.218 USd/ounce, "bốc hơi" tới 150 USD/ounce.

Theo Kitco News, giá vàng chịu áp lực sau tín hiệu "diều hâu" từ Fed. ﻿Thị trường kim loại quý này đang nỗ lực tìm lại động lực sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất nhưng phát đi tín hiệu mang xu hướng "diều hâu", cho thấy vẫn để ngỏ khả năng thực hiện ít nhất một đợt tăng lãi suất trước cuối năm nay.

Kim loại quý tiếp tục chịu áp lực bán khi tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhấn mạnh cam kết của ngân hàng trung ương trong việc kiểm soát lạm phát. Đến cuối cuộc họp báo sau cuộc họp chính sách, giá vàng đã lùi về mức thấp nhất trong phiên, giảm hơn 1% so với đầu ngày.

Những phát biểu của ông Warsh đã khiến vàng đánh mất toàn bộ mức tăng đạt được trong hai phiên giao dịch trước đó.

Bước sang phiên giao dịch châu Á, thị trường vàng vẫn gặp khó khăn trong việc lấy lại đà tăng. Giá vàng giao ngay gần nhất được ghi nhận ở mức 4.267,30 USD/ounce, tăng nhẹ 0,27% trong ngày.

Ngay từ đầu cuộc họp báo, ông Warsh đã thể hiện quan điểm cứng rắn về chính sách tiền tệ khi khẳng định mục tiêu ổn định giá cả sẽ là "kim chỉ nam" của Fed.

"Để điều hành chính sách tiền tệ đúng hướng, Fed cần thực hiện đầy đủ nhiệm vụ mà Quốc hội giao phó, đó là duy trì sự ổn định về giá cả", ông nói.

Ông Bill Adams, Kinh tế trưởng phụ trách thị trường Mỹ tại Fifth Third Commercial Bank, nhận định: "Từ tuyên bố chính sách, biểu đồ dự báo lãi suất (Dot Plot) cho đến cuộc họp báo, có thể thấy rõ cách tiếp cận của Fed đã thay đổi. Nếu như đầu năm 2026, câu hỏi được đặt ra là liệu có nên cắt giảm lãi suất hay không, thì đến giữa năm nay, thị trường đã bắt đầu cân nhắc khả năng Fed có cần tăng lãi suất hay không."

Bên cạnh đó, ông Warsh cũng công bố kế hoạch thành lập năm nhóm công tác nhằm rà soát các khía cạnh khác nhau trong quá trình hoạch định chính sách tiền tệ của Fed. Các nhóm này sẽ tập trung vào hoạt động truyền thông của Fed, quản lý bảng cân đối kế toán, việc sử dụng và phụ thuộc vào các nguồn dữ liệu hiện có, năng suất lao động và thị trường việc làm trong giai đoạn chuyển đổi, cũng như khuôn khổ kiểm soát lạm phát của ngân hàng trung ương.

Thanh Anh

Nhịp sống thị trường

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