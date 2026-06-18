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Sacombank siết thêm tài sản bảo đảm của Bamboo Airways

| | Tài chính - ngân hàng

Sacombank siết thêm tài sản bảo đảm của Bamboo Airways

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK SBA) –vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Hàng Không Tre Việt (Bamboo Airways).

Cụ thể, ngày 29/5/2026, SACOMBANK SBA đã gửi thông báo yêu cầu bên được cấp tín dụng trả nợ, yêu cầu bên bảo đảm/người đang giữ tài sản bảo đảm tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm và hồ sơ pháp lý tài sản để xử lý nợ trước ngày 9/6/2026. Tuy nhiên, bên được cấp tín dụng, bên bảo đảm/người đang giữ TSBĐ không thực hiện theo yêu cầu của SACOMBANK SBA. Theo đó, ngày 11/6/2026, SACOMBANK SBA đã có quyết định thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu Bamboo Airways.

Tài sản thu giữ gồm quyền tài sản là các quyền đòi nợ, quyền yêu cầu thanh toán, quyền thụ hưởng lợi ích hình thành từ hợp đồng, quyền khai thác, quyền chuyển nhượng, quyền cho thuê mượn, quyền quản lý tài sản, quyền được bồi thường thiệt hại theo hợp đồng, quyền thụ hưởng bảo hiểm, quyền được bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, quyền tài sản trị giá được bằng tiền phát sinh từ Hợp đồng mua bán công trình xây dựng hình thành trong tương lai số 01/2017/HĐMB/PST-SSI ngày 22/12/2017 được ký kết giữa Bên thế chấp là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận.

Ngoài ra còn có hoa lợi, lợi tức, khoản phải thu, khoản phí thu được; các lợi ích khác thu được hiện tại và trong tương lai từ Hợp đồng kinh tế nêu trên cũng thuộc tài sản bảo đảm, bao gồm nhưng không giới hạn các khoản tiền và/hoặc các lợi ích khác có được do đầu tư thêm, sử dụng và khai thác diện tích trung tâm thương mại.

Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản bảo đảm là Hợp đồng mua bán công trình xây dựng hình thành trong tương lai số 01/2017/HĐMB/PST-SSI ngày 22/12/2017.

Trước đó, Sacombank cũng đã có đợt thu giữ tài sản bảo đảm khoản nợ xấu của Bamboo Airways. Ngày 31/3/2026, Sacombank có quyết định về việc thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu Công ty Cổ phần Hàng Không Tre Việt là các tài sản gồm: Quyền sử dụng đất bao gồm 86.308,9 m2 đất (trong đó 86.267,5 m2 đất ở nông thôn và 41,4 m2 đất ở đô thị) thuộc 355 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ Khu C – Khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp Đăk Đoa, xã Tân Bình, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai (nay là xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 09/09/2021. Chủ sở hữu của BĐS này là Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Thời hạn sử dụng đến hết 27/07/2071.

Thanh Anh

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