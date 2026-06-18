Phó Thống đốc: Muốn tăng trưởng cao, tăng trưởng bền vững, kéo dài thì cần phải ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát được lạm phát

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà

Trong khuôn khổ Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực dành cho đội ngũ Phó Giám đốc và Trưởng phòng được quy hoạch (Lớp 2), Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà đã có buổi trao đổi về định hướng điều hành chính sách tiền tệ và vai trò tổ chức thực thi tại địa phương.

Tại buổi trao đổi, Phó Thống đốc đã phân tích những xu hướng lớn của kinh tế thế giới và trong nước giai đoạn 2026–2030, đồng thời chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác điều hành chính sách tiền tệ, yêu cầu phối hợp chính sách và nhiệm vụ đặt ra đối với hệ thống NHNN chi nhánh khu vực.

Theo Phó Thống đốc, bối cảnh kinh tế thế giới thời gian tới tiếp tục đan xen giữa cơ hội và thách thức. Những động lực mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và sự dịch chuyển của các dòng vốn đầu tư có thể mở ra dư địa tăng trưởng mới. Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu cũng phải đối mặt với nhiều yếu tố bất định từ môi trường bên ngoài, đòi hỏi công tác điều hành chính sách phải chủ động, linh hoạt và thận trọng.

Đối với Việt Nam, Phó Thống đốc nhấn mạnh mục tiêu phát triển nhanh và bền vững cần gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Trong đó, chính sách tiền tệ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tăng trưởng, đồng thời góp phần ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Chia sẻ với các học viên, Phó Thống đốc khẳng định: “Muốn tăng trưởng cao, tăng trưởng bền vững, kéo dài thì cần phải ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát được lạm phát.”

Phó Thống đốc cho biết, quan điểm điều hành xuyên suốt của Chính phủ và NHNN là kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững. Việc điều hành các công cụ chính sách tiền tệ cần bám sát diễn biến trong nước và quốc tế, bảo đảm sự linh hoạt, phù hợp với thực tiễn.

“Ổn định kinh tế vĩ mô là nền tảng cho tăng trưởng và kiểm soát lạm phát, từ đó mới có thể có một năng lực kinh tế tốt để hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế lâu dài”, Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Tại buổi trao đổi, Phó Thống đốc cũng dành thời gian phân tích một số vấn đề đặt ra đối với công tác điều hành như áp lực từ độ mở của nền kinh tế, yêu cầu nâng cao chất lượng tín dụng, phát triển thị trường vốn, tăng cường hiệu quả phối hợp giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác.

Đối với hệ thống NHNN chi nhánh khu vực, Phó Thống đốc đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa NHNN với chính quyền địa phương, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và người dân; đồng thời tăng cường công tác quản lý, giám sát, tổ chức thực thi chính sách và truyền thông chính sách trên địa bàn.

Theo Phó Thống đốc, trong bối cảnh hiện nay, công tác truyền thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hiệu quả điều hành. “Việc truyền thông điệp chính sách chính xác tới thị trường, ổn định tâm lý thị trường và định hướng được kỳ vọng là hết sức quan trọng”, Phó Thống đốc chia sẻ.

Những chia sẻ của Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà không chỉ giúp học viên cập nhật các định hướng điều hành chính sách tiền tệ trong giai đoạn mới mà còn làm rõ vai trò của NHNN chi nhánh khu vực trong tổ chức thực thi chính sách tại địa bàn. Trước yêu cầu ngày càng cao về phối hợp chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ, việc nâng cao năng lực của đội ngũ lãnh đạo NHNN khu vực được kỳ vọng sẽ góp phần đưa các chủ trương, giải pháp điều hành của NHNN Trung ương đi vào cuộc sống hiệu quả hơn, hỗ trợ ổn định thị trường tiền tệ, hoạt động ngân hàng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.