Thủ tướng Lê Minh Hưng: Ngân hàng Nhà nước giữ ổn định thanh khoản và lãi suất, Bộ Tài chính trình đề án phát triển thị trường chứng khoán trong tháng 6

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp. (Nguồn: Báo Chính phủ)

Sáng ngày 3/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026.

Phát biểu kết luận, bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ những hạn chế và khó khăn, thách thức: Tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết chưa được khắc phục triệt để trong khi khối lượng văn bản cần ban hành rất lớn; việc thực hiện Nghị quyết 57 còn hạn chế, nhiều nhiệm vụ quá hạn; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài và điều chỉnh các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia chưa đạt tiến độ; áp lực lạm phát; nhiều địa phương và một số lĩnh vực tăng trưởng thấp hơn mục tiêu, kịch bản; nhập siêu có xu hướng gia tăng; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, nhiều bộ, địa phương giải ngân thấp; hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn… Cùng với đó, tình hình thế giới dự báo tiếp tục phức tạp, có thể tác động trực tiếp tới ổn định kinh tế vĩ mô, mục tiêu tăng trưởng 2 con số và trật tự an toàn xã hội.

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bám sát, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Kết luận số 18 của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, chương trình hành động của Chính phủ, nhất là các nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành cụ thể.

Trong đó, với nhóm nhiệm vụ về thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, trong nước, xây dựng các kịch bản điều hành vĩ mô chi tiết hơn nữa với từng trường hợp, từng ngành, lĩnh vực, khu vực…; chuẩn bị các giải pháp chính sách với liều lượng cụ thể để có tấm đệm "giảm sốc" tác động từ bên ngoài khi xuất hiện biến động, nỗ lực, kiên định thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Ngân hàng Nhà nước phải sử dụng các công cụ để giữ ổn định thanh khoản của thị trường, đảm bảo giữ ổn định mặt bằng lãi suất; đánh giá kỹ cơ cấu huy động tiền gửi và cho vay để đề xuất, chủ động phối hợp với Bộ Tài chính trong các giải pháp về tiền tệ và ngân sách. Tập trung xử lý nhanh, bố trí tín dụng cho các dự án trọng điểm quốc gia để phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Xây dựng phương án cung ứng vốn cho nhà ở cho thuê, bên cạnh nhà ở xã hội. Phối hợp cùng Bộ Tài chính đẩy mạnh phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.

Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục áp dụng các biện pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí (như thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiền thuê đất…) để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có thêm dòng tiền cho sản xuất, kinh doanh.

"Trong bối cảnh khó khăn, bên cạnh việc đánh giá kỹ tác động với thu ngân sách thì việc khoan sức dân, hỗ trợ doanh nghiệp cũng rất quan trọng; còn trong điều kiện bình thường thì chúng ta áp dụng trở lại", Thủ tướng nêu rõ. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương rà soát, tính toán rất kỹ, bảo đảm kiểm soát chặt lộ trình tăng giá với các mặt hàng, dịch vụ trong bối cảnh áp lực lạm phát, nhất là giá dịch vụ y tế, giáo dục, nếu cần thiết thì tạm thời giữ ổn định.

Thủ tướng cũng yêu cầu trong tháng 6, Bộ Tài chính trình đề án phát triển thị trường chứng khoán, huy động các quỹ đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; phát triển các sản phẩm chủ chốt cho trung tâm tài chính quốc tế; tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ các địa phương thu hút đầu tư nước ngoài và xử lý vướng mắc cho các dự án lớn. Đề xuất các giải pháp tăng cường giải ngân đầu tư công và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; khẩn trương trình Chính phủ phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, hoàn thành trong tháng 6/2026, bảo đảm thực hiện hạch toán KTXH, đánh giá hiệu quả đầu tư. Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phê duyệt 02 chương trình mục tiêu quốc gia để làm cơ sở phân bổ vốn và tổ chức triển khai thực hiện….