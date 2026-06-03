Lý do nhiều người dồn tiền mua vàng trang sức

Nữ trang lên ngôi

Ngày 3/6, một tiệm vàng trên đường Bùi Hữu Nghĩa ( TPHCM ) tấp nập khách hàng ngay từ lúc mở cửa. Khác với những tháng đầu năm khi người dân xếp hàng tìm mua vàng miếng, vàng nhẫn trơn, hiện nay, các quầy nữ trang và trang sức vàng lại đông khách hơn.

Sau thời gian dài cân nhắc, chị Minh Hà (40 tuổi, nhân viên văn phòng) quyết định mua chiếc lắc tay trị giá gần 20 triệu đồng. Theo chị Hà, món trang sức này chị yêu thích từ lâu nhưng do giá vàng liên tục tăng cao nên chưa mạnh dạn xuống tiền.

Vàng giảm giá, người dân TPHCM tăng cường mua vào. Trong đó, vàng nữ trang, trang sức được mua chuộng.

“Khi giá vàng giảm, tôi thấy đây là thời điểm phù hợp để mua. Vừa có thể đeo làm đẹp, vừa xem như một khoản tích lũy bằng vàng cho tương lai”, chị Hà chia sẻ.

Theo chị Hà, vàng miếng từng lập đỉnh giá, kéo theo các mặt hàng nữ trang cũng tăng theo đáng kể. Hiện nay, giá vàng điều chỉnh giảm đã giúp nhiều người dễ tiếp cận hơn. Với mức giá mềm hơn vàng miếng, nhiều sản phẩm nữ trang chỉ cần khoảng 9-10 triệu đồng đã có thể sở hữu tương đương một chỉ vàng.

Không chỉ khách hàng mua lẻ, nhiều người còn tận dụng cơ hội này để chuyển hướng sang tích trữ vàng dưới dạng trang sức.

Mua vàng trang sức vừa dùng làm đẹp, vừa có của để dành

Chị Thanh Vy (ngụ phường Bình Trị Đông) vừa đặt làm một chiếc vòng 1 lượng vàng 999,9 chỉ với giá khoảng 150 triệu đồng. Chị cho biết trước đó đã dành dụm được khoảng 170 triệu đồng với ý định mua vàng miếng nhưng gặp khó khăn vì nguồn cung hạn chế.

“Muốn mua một lượng vàng miếng không phải lúc nào cũng có sẵn. Nhiều cửa hàng chỉ bán số lượng nhỏ hoặc phải chờ khách khác bán lại. Trong khi đó, đặt làm trang sức từ vàng 999,9 lại dễ dàng hơn rất nhiều. Giá trị tích lũy gần như tương đương nhưng thuận tiện hơn”, chị Vy cho biết.

Thị trường vàng cưới cũng trở nên sôi động khi nhiều cặp đôi tranh thủ mua sắm trước mùa cưới cuối năm. Chị Nguyễn Thị Lý (27 tuổi, phường Thủ Đức) cùng chồng sắp cưới đến lựa chọn nhẫn cưới và các sản phẩm vàng chuẩn bị cho ngày trọng đại. Dù đám cưới còn hơn nửa năm nữa mới diễn ra nhưng chị quyết định mua sớm để tận dụng mức giá đang giảm.

“Chúng tôi từng lo lắng giá vàng tăng quá nhanh sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch cưới. Nay giá hạ nhiệt nên tranh thủ mua trước để tiết kiệm chi phí”, chị Lý nói.

Thay vì chỉ có thể mua "nhỏ giọt" 1-2 chỉ vàng miếng, vàng nhẫn, khách hàng có thể mua vàng trang sức bao nhiêu cũng có

Nhiều gia đình có việc hỷ cũng gia tăng nhu cầu mua vàng làm quà tặng. Thay vì những món quà cưới truyền thống như nhẫn trơn hay kiềng vàng, người mua hiện có xu hướng lựa chọn đa dạng sản phẩm hơn, phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu sử dụng của người nhận.

Sức mua tăng

Thị trường vàng trong nước đang trải qua đợt điều chỉnh mạnh nhất trong nhiều tháng qua. Đầu tháng 5, vàng miếng SJC từng chạm ngưỡng 167,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên chỉ sau khoảng một tháng, giá vàng đã giảm sâu theo xu hướng của thị trường thế giới.

Ngày 3/6, vàng miếng SJC cùng nhiều thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải… được niêm yết quanh mức 154-157 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với ngày trước đó; chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Vàng miếng Mi Hồng dao động mua - bán với giá 154,5 - 156,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tuột dốc, người mua nhiều hơn người bán.

Giá vàng nhẫn cũng tiếp tục lao dốc. Nhiều thương hiệu đồng loạt điều chỉnh giảm từ 800.000 - 1 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giá về quanh ngưỡng 153-157 triệu đồng/lượng.

Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp kinh doanh vàng, lượng khách đến mua những ngày gần đây tăng đáng kể so với lượng khách bán ra. Tuy nhiên, phần lớn người dân hiện lựa chọn mua từ 1-2 chỉ vàng thay vì xuống tiền cho các giao dịch lớn như trước.

Đại diện một số tiệm vàng cho biết mỗi khi giá giảm, tâm lý tranh thủ mua vào lại xuất hiện, đặc biệt trong khung giờ buổi sáng. Nhu cầu tích lũy bằng vàng của người dân vẫn khá ổn định, bất chấp những biến động mạnh của thị trường.

Về nguyên nhân giá vàng giảm, các chuyên gia nhận định thị trường đang chịu tác động đồng thời từ diễn biến giá vàng thế giới, chính sách lãi suất của Mỹ cũng như hoạt động chốt lời của giới đầu tư sau giai đoạn tăng nóng kéo dài.

Bên cạnh đó, các biện pháp quản lý thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước thời gian qua cũng góp phần làm giảm tâm lý đầu cơ. Hoạt động thanh tra, kiểm soát kinh doanh vàng được tăng cường cùng với việc triển khai cơ chế bán vàng trực tiếp thông qua các ngân hàng thương mại nhà nước và SJC đã phát đi thông điệp mạnh mẽ về việc tăng nguồn cung và ổn định thị trường.

Theo một số chuyên gia, dù giá vàng đang điều chỉnh mạnh nhưng kim loại quý này vẫn giữ vai trò là kênh trú ẩn an toàn trong dài hạn. Những bất ổn địa chính trị trên thế giới, áp lực nợ công của Mỹ cùng xu hướng gia tăng dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục là những yếu tố hỗ trợ cho giá vàng trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường vẫn có thể xuất hiện những nhịp biến động mạnh nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì mặt bằng lãi suất cao và đồng USD tiếp tục tăng giá.

Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu khuyến nghị, nhà đầu tư cần giữ tâm lý thận trọng trước các biến động hiện nay. Theo ông Hiếu, những người mua vàng với mục đích tích sản nên tập trung vào chiến lược dài hạn thay vì chạy theo các đợt sóng tăng giảm ngắn hạn để hạn chế rủi ro và bảo toàn giá trị tài sản.