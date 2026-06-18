Chân dung tân Tổng Giám đốc BIDV Hoàng Việt Hùng: Từ cán bộ chi nhánh Nghệ An đến CEO ngân hàng lớn nhất Việt Nam

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mới đây đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc BIDV, giữ chức Tổng Giám đốc BIDV từ ngày 1/7/2026. Trước đó, người tiền nhiệm của ông Hùng là ông Lê Ngọc Lâm đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT BIDV, sau khi ông Phan Đức Tú nghỉ hưu theo chế độ.

Ít xuất hiện trên truyền thông nhưng lại là gương mặt quen thuộc trong hệ thống BIDV suốt gần 30 năm qua, ông Hoàng Việt Hùng là một trong những lãnh đạo có hành trình nghề nghiệp mang đậm dấu ấn của quá trình phát triển nội bộ của ngân hàng lớn nhất Việt Nam.

Khởi đầu từ chi nhánh BIDV Nghệ An

Sinh ngày 16/10/1972 tại Nghệ An, ông Hoàng Việt Hùng có trình độ Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng và bắt đầu công tác tại BIDV từ tháng 12/1996.

Khác với nhiều lãnh đạo ngân hàng trưởng thành từ hội sở chính, phần lớn chặng đường đầu tiên trong sự nghiệp của ông Hùng gắn liền với BIDV Nghệ An - một trong những chi nhánh lớn và có truyền thống lâu đời trong hệ thống BIDV.

Trong hơn một thập kỷ đầu công tác, ông lần lượt trải qua các vị trí từ cán bộ nghiệp vụ, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Chi nhánh BIDV Nghệ An vào cuối năm 2007.

Sau hơn 5 năm giữ cương vị Phó Giám đốc, đầu năm 2013, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc BIDV Nghệ An. Đây được xem là dấu mốc quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp quản lý của ông Hùng khi trực tiếp điều hành một chi nhánh quy mô lớn của BIDV.

Những năm điều hành BIDV Nghệ An giúp ông tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động kinh doanh ngân hàng bán buôn, bán lẻ, quản trị tín dụng và phát triển khách hàng trên địa bàn. Đây cũng là giai đoạn ông được đánh giá là một trong những lãnh đạo chi nhánh có nhiều kinh nghiệm thực chiến nhất trong hệ thống.

Người kế nhiệm trong giai đoạn BIDV bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Tháng 4/2019, sau hơn 20 năm làm việc tại đơn vị kinh doanh, ông Hoàng Việt Hùng được điều động về hội sở chính và giữ chức Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự BIDV.

Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp của ông khi lần đầu tham gia hoạch định chiến lược nguồn nhân lực cho toàn hệ thống ngân hàng có hàng chục nghìn cán bộ nhân viên.

Thời điểm đó, BIDV vừa hoàn tất thương vụ bán cổ phần chiến lược cho KEB Hana Bank, mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế. Công tác nhân sự, đào tạo và xây dựng đội ngũ kế cận trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngân hàng.

Chỉ chưa đầy một năm sau, tháng 3/2020, ông Hoàng Việt Hùng được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc BIDV cùng với ba lãnh đạo thế hệ 7X khác. Đây được xem là đợt trẻ hóa đáng chú ý trong bộ máy điều hành của ngân hàng.

Từ năm 2020 đến nay, ông Hoàng Việt Hùng là một trong những thành viên chủ chốt của Ban điều hành BIDV trong giai đoạn ngân hàng đối mặt với nhiều thách thức từ đại dịch Covid-19, quá trình phục hồi kinh tế và áp lực chuyển đổi số.

Tháng 4/2026, Đại hội đồng cổ đông BIDV đã bầu ông Hoàng Việt Hùng làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Việc tham gia HĐQT được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước khi ông được giao trọng trách điều hành cao nhất tại ngân hàng.

Khác với người tiền nhiệm Lê Ngọc Lâm có nền tảng chuyên sâu về quản trị rủi ro và khách hàng doanh nghiệp, ông Hoàng Việt Hùng được biết đến là lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm quản lý tại chi nhánh, am hiểu hoạt động kinh doanh thực tế cũng như công tác tổ chức nhân sự.

Việc một lãnh đạo đi lên từ chi nhánh địa phương, sau đó trải qua các vị trí quản lý nhân sự, Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT trước khi trở thành Tổng Giám đốc cho thấy BIDV tiếp tục duy trì truyền thống sử dụng đội ngũ lãnh đạo trưởng thành từ nội bộ.

Việc ông Hoàng Việt Hùng được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc diễn ra trong bối cảnh BIDV vừa hoàn thành một giai đoạn tăng trưởng mạnh về quy mô.

Năm 2025, nhà băng đạt lợi nhuận kỷ lục trong năm qua với hơn 36.000 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) ở mức 1,01%. Còn nếu xét về tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), con số này của BIDV đạt 19,02%, nằm trong top đầu ngành.

Tính đến hết 31/12/2025, tổng tài sản của BIDV đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2024, tiếp tục là ngân hàng đứng đầu về quy mô tài sản tại Việt Nam.

Huy động vốn của ngân hàng đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng, tăng trưởng gần 14%. Dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng hơn 15% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 ở mức 1,2%.