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Một ngân hàng chuẩn bị chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 15%

| | Tài chính - ngân hàng

Một ngân hàng chuẩn bị chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 15%

Nếu đợt phát hành hoàn tất, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ nhảy từ 26.631 tỷ đồng lên 30.625 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố ngày đăng ký cuối cùng là 1/7/2026 để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Trước đó, OCB đã nhận được văn bản chấp thuận về tăng vốn điều lệ từ Ngân hàng Nhà nước vào ngày 29/05/2026 và thông báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận hồ sơ báo cáo phát hành vào ngày 11/06/2026 .

Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua hồi tháng 4, OCB sẽ phát hành khoảng 399,46 triệu cổ phiếu mới với tỷ lệ 15% vốn điều lệ, tức cứ nắm giữ 100 cổ phiếu, cổ đông hiện hữu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới, hoàn toàn miễn phí. Tính theo mệnh giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, tổng giá trị đợt phát hành đạt gần 3.995 tỷ đồng.

Nguồn vốn cho đợt phát hành này được lấy từ vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025, xác định theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán sau khi trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định.

Nếu đợt phát hành hoàn tất, vốn điều lệ của OCB sẽ nhảy từ 26.631 tỷ đồng lên 30.625 tỷ đồng.﻿

Phần vốn tăng thêm được OCB lên kế hoạch sử dụng cho các mục tiêu chính như mở rộng hoạt động tín dụng và kinh doanh vốn, đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống công nghệ phục vụ chuyển đổi số và ứng dụng AI, đồng thời mở rộng mạng lưới giao dịch và phát triển sản phẩm mới nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Năm 2026, ngân hàng nhắm đến lợi nhuận trước thuế 6.960 tỷ đồng, tăng 39% so với mức thực hiện 5.022 tỷ đồng của năm 2025. Tổng tài sản kế hoạch đạt 354.214 tỷ đồng, tăng khoảng 10%. ﻿

Thanh Anh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
ngân hàng

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