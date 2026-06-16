Lãi suất tiết kiệm ngày 16/6 tại MB, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, HDBank, Sacombank,...

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 16/6 cho thấy khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu và Big4 hiện không còn quá lớn. Tuy nhiên, với những khoản tiền gửi giá trị lớn, mức chênh lệch chỉ vài phần mười điểm phần trăm vẫn có thể tạo ra khoản lợi nhuận đáng kể.

Những ngân hàng đang trả lãi cao hơn Big4

Hiện Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng áp dụng mức lãi suất 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng.

Trong khi đó, có ít nhất 8 ngân hàng đang niêm yết mức lãi suất cao hơn ngưỡng này ở một hoặc nhiều kỳ hạn.

Dẫn đầu thị trường là MBV và VCBNeo khi cùng áp dụng mức 7%/năm cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến 18 tháng. PGBank và VIB cũng đang niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm bám đuổi gồm LPBank, Bac A Bank, BVBank và OCB với mức lãi suất 6,9-6,95%/năm. Chênh lệch so với Big4 chỉ từ 0,1-0,15 điểm phần trăm nhưng vẫn đủ hấp dẫn với khách hàng gửi tiền dài hạn.

Big4 vẫn chiếm ưu thế ở kỳ hạn ngắn

Dù không dẫn đầu về lãi suất dài hạn, nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn duy trì vị thế nổi bật ở các kỳ hạn ngắn.

Cả Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank đều niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng. Đây là mức cao hơn nhiều ngân hàng tư nhân như ABBANK, HDBank, GPBank hay SeABank.

Ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, Big4 tiếp tục áp dụng mức 6,6%/năm, chỉ thấp hơn nhẹ so với nhóm ngân hàng đang dẫn đầu.

Nhóm ngân hàng giữ mặt bằng lãi suất từ 6,5-6,8%/năm

Một số ngân hàng đang duy trì mức lãi suất khá sát với Big4.

Techcombank hiện niêm yết 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. BaoViet Bank và Saigonbank cùng áp dụng mức 6,7%/năm.

Sacombank, SHB, NCB và Nam A Bank đang niêm yết từ 6,5-6,6%/năm. Đây là nhóm ngân hàng có mức lãi suất ổn định và không quá cách biệt so với nhóm dẫn đầu.

Nhiều ngân hàng vẫn dưới mốc 6%

Không phải tất cả các ngân hàng đều tham gia cuộc đua lãi suất.

ACB hiện niêm yết 5,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. PVcomBank áp dụng mức 5,6%/năm; GPBank là 5,55%/năm; KienlongBank 5,5%/năm.

Eximbank, HDBank và SeABank cùng niêm yết quanh mức 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Đáng chú ý nhất vẫn là SCB với mức lãi suất 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, thấp nhất trong nhóm ngân hàng khảo sát.

Chênh lệch lãi suất không lớn nhưng tác động đáng kể

Nếu gửi 2 tỷ đồng trong vòng 12 tháng, khách hàng lựa chọn ngân hàng có lãi suất 7%/năm sẽ nhận khoảng 140 triệu đồng tiền lãi. Trong khi đó, gửi tại ngân hàng áp dụng mức 6,8%/năm sẽ nhận khoảng 136 triệu đồng.

Khoảng chênh lệch 4 triệu đồng có thể không quá lớn, nhưng với những khoản tiền gửi quy mô lớn hoặc gửi trong thời gian dài, đây vẫn là yếu tố được nhiều người cân nhắc khi lựa chọn ngân hàng.