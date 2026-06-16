Tôn vinh Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo là Nữ trí thức tiêu biểu Việt Nam giai đoạn 2011- 2026

Tại sự kiện, Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch Sovico, Chủ tịch Vietjet, Nhà đầu tư chiến lược HDBank – được vinh danh là Nữ trí thức tiêu biểu Việt Nam giai đoạn 2011–2026, ghi nhận những đóng góp nổi bật đối với phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong hơn ba thập kỷ lao động và cống hiến.

Các hợp tác, ký kết trị giá tỷ đô với đối tác quốc tế của Nữ doanh nhân đã góp phần quan trọng phát triển quan hệ kinh tế, thương mại toàn cầu

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu tại Diễn đàn toàn cầu UNESCO



Nữ trí thức tiên phong kết nối tri thức với phát triển

Xuất thân trong một gia đình trí thức, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo luôn theo đuổi khát vọng phụng sự xã hội thông qua giáo dục, khoa học, công nghệ và phát triển bền vững. Với nền tảng học thuật vững chắc trong các lĩnh vực ngân hàng tài chính, kinh tế, tự động hóa cùng tư duy đổi mới, bà trở thành nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á, ghi dấu ấn trong các lĩnh vực hàng không, tài chính – ngân hàng và đầu tư.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo nhận Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh do Nhà nước Pháp trao tặng, ghi nhận những đóng góp của bà cho quan hệ hai nước

Tháng 12/2025, bà được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Trước đó, bà được trao Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh của Cộng hòa Pháp cùng nhiều ghi nhận quốc tế như Top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của Forbes, Top 50 lãnh đạo tiêu biểu toàn cầu của Bloomberg, Nữ doanh nhân tiêu biểu Asean và nhiều giải thưởng uy tín khác.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chúc mừng Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo với các hợp đồng đặt mua tàu bay Boeing

Không chỉ là doanh nhân, bà còn là người đồng hành với các chương trình phát triển con người, giáo dục, bình đẳng giới và bảo tồn văn hóa thông qua hợp tác với Liên Hợp Quốc, UNESCO, quỹ học bổng Đại học Oxford cùng nhiều tổ chức trong và ngoài nước.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo là đối tác chiến lược của Liên Hợp Quốc, UNESCO trong nhiều chương trình ý nghĩa

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo trao đổi hợp tác cùng lãnh đạo UNESCO tại Pháp trước sự chứng kiến của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10/2024

Kiến tạo giá trị mới cho đất nước và cộng đồng

Trong suốt hành trình sự nghiệp, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo kiên định với triết lý: đổi mới để giải phóng nguồn lực, công nghệ để dẫn dắt tương lai và tăng trưởng phải gắn với lợi ích quốc gia, văn hóa và con người.

Trong lĩnh vực hàng không, bà là người sáng lập và lãnh đạo hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam, góp phần thúc đẩy xã hội hóa ngành hàng không và mở rộng kết nối của Việt Nam với thế giới. Đến nay, Vietjet đã phục vụ hơn 300 triệu lượt hành khách, trở thành cầu nối giao thương, đầu tư, du lịch và văn hóa giữa Việt Nam và nhiều quốc gia.

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Nhiều sáng kiến của bà đã tạo tác động tích cực đối với nền kinh tế và xã hội, từ các giải pháp nâng cao năng lực khai thác hàng không, phát triển trung tâm tài chính hàng không khu vực, đến những đề xuất tháo gỡ khó khăn cho thị trường vốn và hỗ trợ cộng đồng trong đại dịch COVID-19.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, bà còn dành tâm huyết cho sự phát triển thể thao và tri thức Việt Nam thông qua Giải cờ vua quốc tế HDBank cùng nhiều hoạt động đồng hành với thể thao quốc gia, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam vươn ra thế giới.

Danh hiệu Nữ trí thức tiêu biểu Việt Nam giai đoạn 2011–2026 không chỉ là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, mà còn khắc họa hình ảnh một nữ trí thức hiện đại – kết hợp hài hòa giữa tri thức, bản lĩnh, lòng nhân ái và khát vọng phụng sự. Hành trình của bà tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ phụ nữ Việt Nam trên con đường học tập, đổi mới sáng tạo và cống hiến cho sự phát triển bền vững của đất nước.