Lãi suất vay bất động sản lên 10,37%, giá nhà thứ cấp vẫn tăng 3%

Trong bối cảnh lãi suất cho vay bất động sản tăng lên 10,37% và hoạt động tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, giá bất động sản trên thị trường thứ cấp tại khu vực phía Nam và Hà Nội vẫn ghi nhận xu hướng tăng trong quý I/2026.

Theo Báo cáo Thị trường BĐS các tỉnh phía Nam và Hà Nội của Nhà tốt, quý I/2026 lãi suất cho vay bất động sản đã tăng từ 9,37% trong quý IV/2025 lên 10,37% trong quý I/2026, tăng gần 1 điểm phần trăm chỉ sau một quý. Cùng thời gian, lãi suất tiền gửi cũng tăng từ 5,37% lên 6,74%.

Báo cáo nhận định thị trường bất động sản đang chịu áp lực từ mặt bằng lãi suất tăng cao và tín dụng bị siết chặt. Tuy nhiên, diễn biến giá bán lại cho thấy xu hướng ngược chiều với kỳ vọng giảm giá của nhiều nhà đầu tư.

Cụ thể, giá căn hộ sơ cấp tại khu vực phía Nam tăng trung bình 3% so với quý trước, trong khi giá thứ cấp cũng tăng trung bình 3%. Trên thị trường thứ cấp, giá căn hộ tại các địa phương đều tăng từ 1-5% so với quý IV/2025.

Riêng TP.HCM ghi nhận giá sơ cấp giảm nhẹ 1%, chủ yếu do một số dự án áp dụng chính sách chiết khấu từ 2-11% nhằm đẩy nhanh tiêu thụ lượng hàng tồn kho. Trong khi đó, Bình Dương và Long An tăng 6%, Đồng Nai tăng 2%.

Trong quý I/2026, nguồn cung căn hộ mở bán mới tại khu vực phía Nam đạt khoảng 6.300 căn từ 14 dự án, giảm 54% so với quý trước. Nhà Tốt cho biết sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lãi suất tăng và tín dụng bất động sản bị kiểm soát chặt hơn.

Bình Dương tiếp tục là địa phương dẫn đầu nguồn cung mới với 4.372 căn từ 9 dự án, chiếm gần 70% tổng nguồn cung căn hộ mở bán trong quý. Một số dự án nổi bật gồm The Emerald Garden View với 890 căn, tỷ lệ hấp thụ 89%, giá bán khoảng 35 triệu đồng/m2; Harmonie Phú Mỹ Hưng với 598 căn, tỷ lệ hấp thụ 98%, giá khoảng 42 triệu đồng/m2; và Bcons Newsky với 656 căn, giá khoảng 49 triệu đồng/m2.

Về nhu cầu thị trường, căn hộ 2 phòng ngủ tiếp tục là loại hình được tìm kiếm nhiều nhất. Tại TP.HCM và Hà Nội, nhu cầu tập trung ở phân khúc giá 3-5 tỷ đồng, trong khi Bình Dương, Đồng Nai và Long An chủ yếu ở phân khúc 1-2 tỷ đồng.

Dữ liệu từ nền tảng Nhà Tốt cũng cho thấy lượng tin đăng mua bán căn hộ chỉ tăng tại Đồng Nai, với mức tăng 23% so với quý trước. Các địa phương còn lại đều ghi nhận mức giảm từ 45-57%.

Theo báo cáo, quý I/2026 ghi nhận nhiều chính sách liên quan đến đất đai và nhà ở được triển khai như cập nhật bảng giá đất hằng năm, giảm phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở, nới điều kiện thu hồi đất xuống từ mức đồng thuận tối thiểu 75%, phân cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND cấp xã, thí điểm phát triển nhà ở thương mại trên đất nông nghiệp tại TP.HCM và nâng trần thu nhập đối với người mua nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, hàng loạt dự án hạ tầng lớn tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ. Tại khu vực phía Nam, sân bay Long Thành đạt 74% tiến độ, Vành đai 3 đạt 73,7%, cao tốc Bến Lức - Long Thành đạt 97%. Tại Hà Nội, dự án Vành đai 4 đạt khoảng 40% tiến độ và nhiều công trình giao thông trọng điểm khác đang được triển khai.

Theo Nhà Tốt, quý I/2026, GDP cả nước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất của quý I trong giai đoạn 2011-2026. Vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ, trong khi giải ngân đầu tư công tăng 45%.

Quý cũng ghi nhận khoảng 6.300 căn hộ mở bán mới tại khu vực phía Nam, giảm 54% so với quý trước, trong khi lượng tin đăng mua bán giảm 48% và nhu cầu tìm kiếm giảm 31%. Dù vậy, mặt bằng giá căn hộ sơ cấp và thứ cấp vẫn tăng trung bình 3%, riêng giá thứ cấp tại các địa phương tăng từ 1-5%. Trong bối cảnh GDP cả nước tăng 7,83%, vốn FDI giải ngân tăng 9% cùng hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, thị trường bất động sản tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng giá bất chấp áp lực từ lãi suất và tín dụng.



