Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều ngày 16/6

Cập nhật mới nhất, giá vàng trong nước đồng loạt tăng thêm khoảng 1 – 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán, hiện niêm yết 149,5 – 151,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn cũng được điều chỉnh lên 149,4 – 151,4 triệu đồng/lượng.

Tương tự tại DOJI, giá vàng miếng được niêm yết 149,5 – 151,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn trơn là 150,0 – 152,0 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chênh lệch giá mua – giá bán đã được thu hẹp đáng kể, hiện chỉ còn khoảng 2 triệu đồng/lượng. Trong khi tuần trước, chênh lệch này có thời điểm lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế là 4.328 USD/ounce, không có nhiều thay đổi so với đầu giờ sáng.

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Đầu giờ sáng ngày 16/6 tại Công ty SJC, giá vàng miếng được niêm yết 148,0 - 150,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn ở mức 147,9 - 150,4 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng và vàng nhẫn trơn đều được niêm yết 148,0 – 150,5 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, giá vàng miếng ở mức 148,0 – 150,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cao hơn một chút, ở mức 148,5 – 151,0 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng miếng cũng là 148,0 – 150,5 triệu đồng/lượng nhưng giá vàng nhẫn thấp hơn, được niêm yết 147,5 – 150,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng vẫn đang duy trì trên 4.300 USD/ounce. Hiện giá vàng giao ngay đứng tại 4.314 USD/ounce, tương đương với khoảng 138 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, chưa tính đến thuế, phí.﻿

Giá vàng giao ngay tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, sau khi một thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran về việc mở lại eo biển Hormuz giúp giá dầu lao dốc, xoa dịu lo ngại lạm phát và kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống.

Bối cảnh vĩ mô của thị trường đã chuyển từ trạng thái lo ngại về cú sốc lạm phát sang tâm lý lạc quan hơn khi áp lực giá cả có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá dầu Brent giảm 4,8%, xuống còn 83,17 USD/thùng, quay về vùng giá đầu tháng 3 sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn và tái mở cửa eo biển Hormuz. Diễn biến này làm giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, qua đó hạ bớt áp lực đối với lạm phát.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng suy giảm khi giá dầu đi xuống làm giảm khả năng các ngân hàng trung ương phải tiếp tục nâng lãi suất. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm còn 4,47%, từ mức 4,48% vào cuối phiên thứ Sáu tuần trước.

Eo biển Hormuz vẫn được xem là mắt xích địa chính trị quan trọng nhất tác động đến giá vàng, dầu mỏ, lãi suất và các tài sản rủi ro. Tuy nhiên, thị trường hiện đánh giá diễn biến mới giữa Mỹ và Iran theo hướng hạ nhiệt căng thẳng, dù vẫn tồn tại rủi ro trong quá trình thực thi thỏa thuận.

Theo nội dung thỏa thuận sơ bộ, tuyến hàng hải chiến lược này sẽ được mở cửa trở lại và Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa hải quân. Dù vậy, thỏa thuận chưa giải quyết được các bất đồng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và các cuộc đàm phán tiếp theo dự kiến sẽ kéo dài khoảng 60 ngày.

Đối với thị trường vàng, tác động từ diễn biến này mang tính hai chiều nhưng nhìn chung là tích cực. Giá dầu giảm giúp hạ nhiệt áp lực lạm phát, qua đó kéo lợi suất trái phiếu giảm và hỗ trợ vàng. Tuy nhiên, nhu cầu trú ẩn an toàn cũng suy yếu khi căng thẳng địa chính trị giảm bớt, phần nào hạn chế đà tăng của kim loại quý.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán và tín dụng hưởng lợi rõ nét hơn. Giá dầu thấp hơn giúp cải thiện triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp, giảm áp lực lãi suất và thúc đẩy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

Đối với thị trường năng lượng, phản ứng ban đầu là giá dầu giảm mạnh. Tuy nhiên, quá trình khôi phục hoàn toàn dòng chảy dầu khí qua khu vực Vùng Vịnh được đánh giá sẽ cần thêm nhiều tháng để hoàn tất.