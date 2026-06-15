Lãi suất tiết kiệm ngày 15/6 tại MB, HDBank, Sacombank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Khảo sát biểu lãi suất ngày 15/6 cho thấy mức lãi suất cao nhất trên thị trường vẫn là 7%/năm, tuy nhiên chỉ còn một số ít ngân hàng duy trì ngưỡng này, trong khi phần lớn nhà băng đang niêm yết trong khoảng 6,5-6,9%/năm.

Cuộc đua 7%/năm không còn đông đúc

Theo biểu lãi suất niêm yết trực tuyến, MBV và VCBNeo tiếp tục là hai ngân hàng hiếm hoi áp dụng mức lãi suất 7%/năm cho toàn bộ các kỳ hạn từ 6 tháng đến 18 tháng.

PGBank và VIB cũng gia nhập nhóm này khi cùng niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Đây hiện là mức lãi suất cao nhất trên thị trường đối với các khoản tiền gửi trực tuyến thông thường.

Ngay phía sau là nhóm ngân hàng niêm yết từ 6,9%/năm trở lên. LPBank đang áp dụng mức 6,95%/năm cho kỳ hạn 18 tháng và 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Bac A Bank, BVBank và OCB cùng niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi Nam A Bank trả lãi 6,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Nhìn chung, khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu và nhóm bám đuổi hiện chỉ còn từ 0,05-0,1 điểm phần trăm.

Big4 tiếp tục giữ mức 6,8%/năm

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất đồng nhất.

Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng cùng ở mức 4,75%/năm. Kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng được niêm yết ở mức 6,6%/năm. Đối với các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên, mức lãi suất áp dụng là 6,8%/năm.

Đáng chú ý, ở các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng, nhóm Big4 hiện nằm trong nhóm có lãi suất cao nhất thị trường khi nhiều ngân hàng tư nhân chỉ niêm yết quanh mức 3,8-4,7%/năm.

Nhóm ngân hàng tư nhân lớn duy trì mặt bằng 6,25-6,75%/năm

Trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quy mô lớn, Techcombank đang có mức lãi suất cao nhất với 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

BaoViet Bank và Saigonbank cùng niêm yết 6,7%/năm. Sacombank và Nam A Bank áp dụng mức 6,6%/năm, trong khi SHB và NCB cùng ở mức 6,5%/năm.

MB hiện niêm yết 6,35%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, VPBank là 6,3%/năm và TPBank là 6,25%/năm.

Nhiều ngân hàng vẫn giữ lãi suất dưới 6%/năm

Ở nhóm lãi suất thấp hơn mặt bằng chung, Eximbank và HDBank đang niêm yết 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. GPBank áp dụng mức 5,55%/năm, KienlongBank là 5,5%/năm, còn PVcomBank niêm yết 5,6%/năm.

ACB hiện áp dụng mức 5,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng niêm yết quanh mức 6,1%/năm.

Trong khi đó, SeABank áp dụng mức 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

SCB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất thấp nhất

SCB vẫn duy trì vị trí cuối bảng về lãi suất huy động. Ngân hàng này hiện niêm yết 1,6%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, 1,9%/năm cho kỳ hạn 3 tháng và 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

So với nhóm ngân hàng đang dẫn đầu với mức 7%/năm, khoảng cách lãi suất ở kỳ hạn 12 tháng hiện lên tới 3,3 điểm phần trăm.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất đã ổn định hơn, mức chênh lệch này vẫn đủ lớn để tạo ra khác biệt đáng kể về lợi tức. Với khoản tiền gửi 1 tỷ đồng trong 12 tháng, người gửi tại ngân hàng có lãi suất 7%/năm sẽ nhận được khoảng 70 triệu đồng tiền lãi, cao gần gấp đôi so với mức khoảng 37 triệu đồng tại SCB.