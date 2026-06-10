Lãi suất tiết kiệm ngày 10/6 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Khảo sát biểu lại suất niêm yết tại 34 ngân hàng trong nước cho thấy, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng hiện dao động từ 3,7% đến 7%/năm. Mức thấp nhất thuộc về SCB với 3,7%/năm, trong khi mức cao nhất là 7%/năm được MBV, PGBank và VIB áp dụng.

Đáng chú ý, nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất đồng nhất. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng cùng ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng là 6,6%/năm; kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng đạt 6,8%/năm.

Với mức lãi suất này, nhóm Big4 hiện không còn quá chênh lệch so với nhiều ngân hàng thương mại cổ phần ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Thậm chí tại kỳ hạn 12 tháng, khoảng cách giữa Big4 và nhóm dẫn đầu chỉ còn 0,2 điểm phần trăm.

Ở nhóm ngân hàng có lãi suất cao nhất thị trường, MBV tiếp tục duy trì mức 7%/năm đồng loạt cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến 18 tháng. PGBank cũng niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi VIB áp dụng mức tương tự cho khách hàng gửi tiền kỳ hạn này.

Ngay phía sau là nhóm ngân hàng niêm yết từ 6,9%/năm trở lên gồm Bac A Bank, LPBank, BVBank và OCB. Trong đó, LPBank áp dụng mức 6,95%/năm cho kỳ hạn 18 tháng, còn Bac A Bank và BVBank cùng niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Một điểm đáng chú ý khác là sự cạnh tranh mạnh ở nhóm kỳ hạn 6 tháng. Nếu như Big4 áp dụng mức 6,6%/năm thì nhiều ngân hàng tư nhân đã đẩy lãi suất lên 6,8-7%/năm. MBV hiện dẫn đầu với 7%/năm, theo sau là PGBank với 6,9%/năm, Bac A Bank 6,85%/năm và LPBank 6,8%/năm.

Trong nhóm ngân hàng quy mô lớn, Techcombank đang niêm yết 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, cao hơn VPBank (6,3%/năm), MB (6,35%/năm) và HDBank (5,3%/năm). Sacombank duy trì mức 6,6%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng vẫn duy trì mặt bằng lãi suất thấp hơn đáng kể. SCB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất thấp nhất ở hầu hết các kỳ hạn. Tại kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất của SCB chỉ bằng khoảng một nửa so với nhóm ngân hàng đang dẫn đầu thị trường.

Dữ liệu khảo sát cho thấy cuộc đua huy động vốn giữa các ngân hàng vẫn chưa hạ nhiệt. Dù chênh lệch lãi suất giữa các nhà băng đã thu hẹp đáng kể so với giai đoạn đầu năm, người gửi tiền vẫn có thể nhận được mức sinh lời cao hơn từ 0,5-1 điểm phần trăm mỗi năm nếu lựa chọn các ngân hàng có lãi suất thuộc nhóm dẫn đầu.