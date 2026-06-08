Lãi suất tiết kiệm ngày 8/6 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến ngày 8/6 tiếp tục duy trì xu hướng ổn định. Trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank giữ nguyên biểu lãi suất ở nhiều kỳ hạn, một số ngân hàng thương mại cổ phần vẫn đang áp dụng mức từ 7%/năm trở lên đối với các khoản tiền gửi dài hạn.

Nhóm Big4 đồng loạt áp dụng mức 6,8%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng

Khảo sát biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến ngày 8/6 cho thấy Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất tương đồng.

Ở các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 4,75%/năm. Đối với kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, cả bốn ngân hàng cùng áp dụng mức 6,6%/năm. Trong khi đó, các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên đang được hưởng lãi suất 6,8%/năm.

So với nhiều ngân hàng thương mại cổ phần lớn, nhóm Big4 hiện vẫn duy trì lợi thế về độ an toàn và quy mô, đồng thời có mức lãi suất khá cạnh tranh ở các kỳ hạn dưới 12 tháng.

LPBank, VIB tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu

Trong nhóm ngân hàng tư nhân quy mô lớn, LPBank đang niêm yết mức lãi suất nổi bật với 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, tăng lên 7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 18 tháng. Đây là mức cao nhất trong nhóm khảo sát.

VIB cũng thuộc nhóm có lãi suất cao khi áp dụng mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi các kỳ hạn còn lại dao động từ 5,7-5,9%/năm.

Đối với các ngân hàng lớn khác, Techcombank niêm yết 6,55%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng và 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. MB áp dụng mức 5,8%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng và 6,35%/năm từ 12 tháng trở lên. VPBank đang niêm yết từ 6-6,3%/năm tùy kỳ hạn, trong khi HDBank dao động từ 5-5,6%/năm.

Nhiều ngân hàng tầm trung cạnh tranh mạnh ở kỳ hạn dài

Nhóm ngân hàng quy mô vừa tiếp tục duy trì mức lãi suất cao nhằm thu hút dòng vốn huy động.

Bac A Bank hiện áp dụng mức 6,85%/năm cho các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, tăng lên 6,9%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. BVBank niêm yết 6,7-6,9%/năm cho các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. OCB áp dụng mức 6,6%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng và 6,9%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.

Trong khi đó, Nam A Bank, MSB, NCB và TPBank đều duy trì mặt bằng lãi suất từ 6,25-6,9%/năm ở các kỳ hạn trung và dài hạn, cao hơn đáng kể so với nhóm ngân hàng quốc doanh.

Lãi suất từ 7%/năm vẫn được nhiều ngân hàng niêm yết

Theo khảo sát thị trường đầu tháng 6, một số ngân hàng vẫn đang duy trì mức lãi suất từ 7%/năm trở lên cho các khoản tiền gửi kỳ hạn dài, chủ yếu tập trung ở nhóm ngân hàng tư nhân và các sản phẩm tiết kiệm trực tuyến.

Mức lãi suất cao nhất trên thị trường hiện dao động quanh ngưỡng 7,1%/năm đối với các kỳ hạn từ 12-18 tháng. Điều này cho thấy cuộc đua huy động vốn vẫn chưa hạ nhiệt hoàn toàn, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tín dụng của nền kinh tế tiếp tục tăng trong năm 2026.