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Hiện tượng nhiều người lần đầu chứng kiến trên thị trường vàng Việt Nam

| | Tài chính - ngân hàng

Hiện tượng nhiều người lần đầu chứng kiến trên thị trường vàng Việt Nam

Giá vàng đang trải qua giai đoạn biến động khó lường mà với những người mới tham gia trong khoảng vài năm trở lại, họ lần đầu được chứng kiến hiện tượng chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới thấp như vậy.

Hôm nay (ngày 8/6), giá vàng trong nước đã có cú “bốc hơi” mạnh, giảm khoảng 7- 9 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp lớn như Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ, Công ty SJC,…đều đã giảm vàng về còn 138,8 – 143,8 triệu đồng/lượng (giá mua – giá bán).

Một số doanh nghiệp nhỏ hơn còn điều chỉnh sâu hơn nữa. Chẳng hạn như tại Mi Hồng, giá vàng chỉ còn 137,5 – 140,5 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp vàng Ngọc Thẩm niêm yết giá vàng miếng còn 136,0 – 141,0 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng trên thị trường quốc tế ở mức 4.283 USD/ounce, tương đương với khoảng 136,5 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng.

Hiện tượng nhiều người lần đầu chứng kiến trên thị trường vàng Việt Nam - Ảnh 1.

 

Như vậy, chênh lệch giá vàng thế giới và giá bán ra của các doanh nghiệp trong nước hiện khoảng 4 – 7 triệu đồng/lượng. Nếu so với giá mua vào của các doanh nghiệp, chênh lệch này chỉ còn khoảng 1-2 triệu đồng/lượng, thậm chí là chênh lệch bằng 0 tại một số cửa hàng.

Trước đó, chênh lệch này trong ngày 7/6 vẫn còn khoảng 12 triệu đồng/lượng. ﻿

Như vậy trong ngày hôm nay, giá vàng trong nước đã có mức giảm mạnh hơn rất nhiều so với giá vàng quốc tế. Từ đó, chênh lệch được rút ngắn xuống mức thấp nhất trong vài năm trở lại đây.

Trong khoảng 3-5 năm trở lại đây, chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế được duy trì ở mức rất cao, có những thời điểm lên tới 20-25 triệu đồng/lượng.

Vì vậy, “hiện tượng” chênh lệch thu hẹp xuống còn 4-7 triệu đồng/lượng là điều rất hiếm thấy đối với nhiều nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường vàng trong vài năm trở lại đây.

Hiện tượng nhiều người lần đầu chứng kiến trên thị trường vàng Việt Nam - Ảnh 2.

Anh T. (32 tuổi, Hà Nội) chia sẻ, anh đang giữ khoảng 15 chỉ vàng 9999 do anh tích cóp mua tích trữ liên tục trong 3 năm qua. Khoảng một nửa trong số vàng này anh mua với giá dưới 10 triệu/chỉ, nhưng cũng có nhiều chỉ vàng mua ở giá 12 – 14 triệu, thậm chí là 17 triệu đồng/chỉ. “Trong nhiều năm qua, mình vẫn thường xuyên theo dõi giá vàng thế giới để tham chiếu cho biến động giá vàng trong nước. Đây là lần đầu tiên mình cảm nhận thấy giá vàng trong nước “bốc hơi” mạnh hơn nhiều so với quốc tế. Cũng là lần đầu tiên chứng kiến chênh lệch giá vàng miếng với vàng giao ngay quốc tế thấp như bây giờ”.

Hiện giá vàng trong nước đã về mức thấp nhất trong 8 tháng. So với đỉnh 190 triệu đồng/lượng, vàng miếng, vàng nhẫn 9999 đều đã giảm tới 26 – 28%.

Thanh Anh

Nhịp sống thị trường

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