Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều 8/6 đột ngột giảm rất mạnh

Ghi nhận lúc 14h30 ngày 8/6, giá vàng trong nước lao dốc mạnh, nhiều thương hiệu giảm từ 3,3 - 6,2 triệu đồng/lượng so với mức đóng cửa hôm qua. Mặt bằng giá vàng đã rơi sâu khỏi ngưỡng 150 triệu đồng/lượng, đánh dấu một trong những phiên giảm mạnh nhất trong thời gian gần đây.

Cụ thể, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140 - 145 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm tới 6,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước. DOJI cũng hạ mạnh về 140 - 145 triệu đồng/lượng, giảm 6,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch cùng mức 140 - 145 triệu đồng/lượng, giảm 6,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 5,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, PNJ niêm yết vàng miếng ở mức 141,5 - 146,5 triệu đồng/lượng, giảm 4,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 3,7 triệu đồng/lượng chiều bán. Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch tại 141,5 - 146,5 triệu đồng/lượng, giảm 4,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

14h30 Vàng nhẫn Vàng miếng SJC 139,8 144,8 140 145 PNJ 141,5 146,5 141,5 146,5 DoJi 140 145 140 145 Bảo Tín Minh Châu 140 145 140 145 Bảo Tín Mạnh Hải 141,5 146,3 141,5 146,5

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giảm sâu xuống 139,8 - 144,8 triệu đồng/lượng, mất 6,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết ở mức 140 - 145 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 6,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 5,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. PNJ giao dịch tại 141,5 - 146,5 triệu đồng/lượng, giảm 4,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 3,7 triệu đồng/lượng chiều bán. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 141,5 - 146,3 triệu đồng/lượng, giảm 4,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trên thị trường quốc tế , giá vàng giao ngay lúc 14h30 được giao dịch quanh 4.306 USD/ounce, giảm 0,5% so với mức đóng cửa gần nhất. Trong tuần trước, giá vàng đã giảm 4,7%, xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026.

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Ghi nhận lúc 9h15 ngày 8/6, giá vàng trong nước đồng loạt giảm thêm 0,6 triệu đồng/lượng so với mức đóng cửa phiên trước, kéo mặt bằng giá lùi xuống dưới ngưỡng 150 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Đây là phiên giảm tiếp theo sau khi giá vàng thế giới vừa trải qua tuần lao dốc mạnh nhất kể từ đầu năm.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 145,6 – 149,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 0,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch tại 145,4 – 149,4 triệu đồng/lượng, giảm 0,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết ở mức 145,6 – 149,6 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch tại 145,6 – 149 triệu đồng/lượng, thấp hơn 0,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mặt bằng chung.

Trên thị trường quốc tế , giá vàng giao ngay lúc 9h30 được giao dịch quanh 4.310 USD/ounce, giảm 0,4% so với mức đóng cửa gần nhất. Trong tuần trước, giá vàng đã giảm 4,7%, xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026.

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Trên thị trường quốc tế , giá vàng giao ngay đầu phiên sáng được giao dịch quanh 4.344 USD/ounce, tăng 0,36% so với mức đóng cửa gần nhất. Tuy nhiên, tính chung cả tuần trước, giá vàng đã giảm 4,7%, xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026.

Giá vàng vàng giảm mạnh vào cuối tuần trước khi số liệu việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn trong bối cảnh lo ngại về lạm phát do chiến tranh ở Trung Đông gây ra.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, nền kinh tế nước này đã tạo thêm 172.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 5, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 85.000 việc làm của giới phân tích. Trong khi đó, số liệu tháng 4 cũng được điều chỉnh tăng lên 179.000 việc làm.

Ông Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, nhận định dữ liệu việc làm vượt xa kỳ vọng đã làm giảm khả năng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo ông, trong bối cảnh xung đột tại Iran vẫn kéo dài, giá năng lượng ở mức cao và áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt, khả năng Fed cắt giảm lãi suất là rất thấp. Điều này khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng ngày càng tăng.

Ngay sau khi báo cáo việc làm được công bố, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, gây thêm sức ép lên vàng do kim loại quý này không mang lại lợi suất.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent đang hướng tới tuần tăng giá mới. Kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2, giá dầu đã biến động mạnh, làm gia tăng lo ngại về lạm phát toàn cầu và nguy cơ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài.

Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại là yếu tố bất lợi đối với kim loại quý. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo khoảng 72% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, tăng mạnh so với mức khoảng 50% trước khi dữ liệu việc làm được công bố.

Mặt khác, thị trường vàng vật chất cũng ghi nhận tín hiệu suy yếu khi nhu cầu mua vàng tại Ấn Độ giảm, trong khi mức phí bảo hiểm vàng tại Trung Quốc tiếp tục thu hẹp. Điều này cho thấy lực cầu từ hai thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới đang có dấu hiệu chững lại.

Tại thị trường trong nước , ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 8/6, giá vàng duy trì trạng thái ổn định khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết. Mặt bằng giá vàng hiện dao động quanh vùng 150 triệu đồng/lượng - mức thấp nhất trong 7 tháng qua.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 146,2 – 150,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146 150 146,2 150,2 PNJ 146,2 150,2 146,2 150,2 DOJI 146,2 150,2 146,2 150,2 Bảo Tín Minh Châu 146,2 150,2 146,2 150,2 Bảo Tín Mạnh Hải 146,2 149,6 146,2 150,2

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch ở mức 146 – 150 triệu đồng/lượng, thấp hơn so với các thương hiệu còn lại. PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết tại 146,2 – 150,2 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giữ giá mua vào ở mức 146,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra 149,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 0,6 triệu đồng/lượng ở giá bán so với mặt bằng chung.