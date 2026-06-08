Khép lại sau 2 ngày, Ngày tài chính số 2026 thu hút 120.000 lượt người tham dự và hơn 20.000 tài khoản ngân hàng mới

Ngày 7/6/2026, Chương trình Ngày tài chính số 2026 với chủ đề “Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số” chính thức khép lại sau hai ngày diễn ra sôi động tại đường đi bộ Nguyễn Huệ và khách sạn Rex, TP.HCM, với hơn 120.000 lượt người tham dự và hơn 20.000 tài khoản mới được các đơn vị tài chính, ngân hàng ghi nhận trong suốt thời gian sự kiện.

Chương trình do báo Tuổi Trẻ và Văn phòng, Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) phối hợp Sở Công thương TP.HCM và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBNDTP.HCM.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng (người ở giữa) cùng lãnh đạo các cơ quan, tổ chức tài chính và doanh nghiệp công nghệ tham gia Hội thảo "Thanh toán thông minh trong kỷ nguyên số"

Ngày tài chính số 2026 đánh dấu bước chuyển đổi từ chương trình Ngày không tiền mặt được tổ chức liên tục từ năm 2019 sang một giai đoạn phát triển mới với phạm vi rộng hơn, hướng đến mục tiêu thúc đẩy tài chính số, tài chính toàn diện và phát triển kinh tế số.

Sự thay đổi này không chỉ là tên gọi, mà phản ánh định hướng mở rộng phạm vi từ khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt sang thúc đẩy tài chính số, tài chính toàn diện và phát triển kinh tế số ở quy mô rộng hơn.

Họp báo Ngày Tài chính số

Điểm nhấn trong khuôn khổ chương trình là Hội thảo "Thanh toán thông minh trong kỷ nguyên số" diễn ra sáng 6/6, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Tài chính, các cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về xu hướng thanh toán thông minh, vai trò của thanh toán số trong phát triển kinh tế liên ngành, cơ hội và thách thức của thanh toán xuyên biên giới, cũng như các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh tiếp cận tài chính số.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng (người đi đầu) trong khu vực gian hàng của Ngày Tài chính số

Các ý kiến tại hội thảo thống nhất nhận định rằng thanh toán thông minh đang trở thành hạ tầng mềm kết nối tài chính số, kinh tế số và xã hội số, đóng vai trò quan trọng trong Chiến lược Tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Song song với hội thảo, Lễ hội Tài chính số diễn ra liên tục trong hai ngày tại đường đi bộ Nguyễn Huệ với năm khu vực chuyên đề gồm Gateway, Payment Zone, Finance Square, Safe Wall và Fintech Zone, nơi người dân được trải nghiệm trực tiếp các giải pháp thanh toán thông minh, ngân hàng số, quản lý tài chính cá nhân và phòng chống lừa đảo công nghệ cao.

Theo thống kê sơ bộ của Ban tổ chức, lễ hội ghi nhận hơn 80.000 lượt tương tác trực tiếp tại các không gian trải nghiệm, hơn 2,5 triệu lượt tương tác trực tuyến trên các nền tảng số và hơn 40.000 phần quà được trao đến người tham dự. Riêng chương trình E-Concert trong khuôn khổ lễ hội thu hút gần 20.000 khán giả, góp phần đưa các thông điệp về tài chính số tiếp cận mạnh hơn với giới trẻ.

Một hoạt động đáng chú ý trong chương trình là chiến dịch "Chuyển mã QR - Nhận đa tiện ích", được triển khai với sự phối hợp của Ngân hàng Nhà nước, NAPAS, Cục Du lịch và các sở ban ngành TP.HCM.

Lễ phát động chiến dịch "Chuyển mã QR - Nhận đa tiện ích" được triển khai với sự phối hợp của Ngân hàng Nhà nước, NAPAS, Cục Du lịch và các sở ban ngành TP.HCM

Chiến dịch hướng đến việc hỗ trợ các hộ kinh doanh, tiểu thương và doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi từ mã QR chuyển khoản sang mã QR thanh toán chuẩn hóa, đồng thời mở rộng sang mã QR Global Pay để thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới. Chiến dịch sẽ tiếp tục được triển khai xuyên suốt năm 2026 tại các chợ truyền thống, khu thương mại, phố chuyên doanh và khu du lịch trên địa bàn TP.HCM.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đại diện Ban tổ chức khẳng định Ngày tài chính số không chỉ là một sự kiện thường niên mà đang từng bước trở thành một nền tảng kết nối giữa cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và người dân nhằm thúc đẩy thanh toán thông minh, tài chính số và tài chính toàn diện.