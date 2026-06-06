Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bóc gỡ đường dây cung cấp gần 2.000 tài khoản ngân hàng sang cho tổ chức lừa đảo tại Campuchia

| | Tài chính - ngân hàng

Từ việc mở rộng điều tra một đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, cơ quan tố tụng TPHCM đã làm rõ mạng lưới tổ chức thuê, mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng để chuyển sang Campuchia phục vụ hoạt động phi pháp, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Tuyết Vũ Anh (SN 1992, ngụ TPHCM) cùng 11 bị cáo khác về các tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng hoặc Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.

Viện Kiểm sát xác định vụ án có quy mô lớn, với số lượng tài khoản ngân hàng được thu gom, cho thuê lên tới hàng nghìn tài khoản, phục vụ các hoạt động bất hợp pháp tại Campuchia.

Theo cáo trạng, quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, cơ quan điều tra phát hiện nhiều giao dịch đáng ngờ liên quan đến các tài khoản do nhiều cá nhân đứng tên. Từ các tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng đã lần ra đường dây do Nguyễn Tuyết Vũ Anh và chị gái là Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (SN 1998, ngụ TPHCM) tham gia tổ chức.

Từ năm 2020, Nguyễn Tuyết Vũ Oanh làm việc tại một công ty có trụ sở ở Campuchia, hoạt động trong lĩnh vực tổ chức đánh bạc trực tuyến. Nhận thấy nhu cầu lớn về tài khoản ngân hàng để phục vụ dòng tiền giao dịch, Oanh đã kết nối Vũ Anh với các đối tượng tại Campuchia nhằm tổ chức thu gom tài khoản ngân hàng tại Việt Nam.

Vũ Anh cùng các đồng phạm tìm người đứng tên mở tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Mỗi người được yêu cầu mở từ 15 đến 23 tài khoản, đăng ký đầy đủ dịch vụ Internet Banking, sau đó giao lại điện thoại, sim và thông tin đăng nhập. Toàn bộ thiết bị cùng dữ liệu tài khoản được chuyển sang Campuchia để các đối tượng sử dụng.

Để lôi kéo người tham gia, nhóm này chi trả hàng chục triệu đồng cho mỗi trường hợp mở tài khoản. Tuy nhiên, Vũ Anh thường giữ lại một phần tiền công hoặc tiền thuê tài khoản hàng tháng để hưởng chênh lệch.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2024, Vũ Anh đã tổ chức cho 117 người mở 1.832 tài khoản ngân hàng để chuyển sang Campuchia cho thuê. Từ hoạt động này, bị can hưởng lợi bất chính khoảng 4,64 tỷ đồng.

Bị can Võ Thị Lệ (mẹ ruột của Vũ Anh) cũng bị xác định là mắt xích quan trọng trong đường dây. Ban đầu, Lệ trực tiếp mở 17 tài khoản ngân hàng cho thuê. Sau đó, người phụ nữ này tiếp tục môi giới, tổ chức cho khoảng 80 người khác mở hơn 1.200 tài khoản ngân hàng để cung cấp cho đường dây, hưởng lợi tổng cộng khoảng 3,82 tỷ đồng.

Ngoài Vũ Anh và Võ Thị Lệ, nhiều bị can khác bị truy tố do tham gia môi giới, tìm kiếm người mở tài khoản hoặc hỗ trợ thanh toán tiền thuê tài khoản.

Theo Tân Châu

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chiều 5/6: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn giảm mạnh gần 4 triệu đồng/lượng

Chiều 5/6: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn giảm mạnh gần 4 triệu đồng/lượng Nổi bật

Bà Thái Hương: Nữ CEO đặc biệt của hệ thống ngân hàng Việt Nam

Bà Thái Hương: Nữ CEO đặc biệt của hệ thống ngân hàng Việt Nam Nổi bật

Giá vàng ngày 6/6: Lao mạnh xuống mốc 4.300 USD/ounce

Giá vàng ngày 6/6: Lao mạnh xuống mốc 4.300 USD/ounce

07:56 , 06/06/2026
Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu nhận tiền, chuyển tiền có nội dung sau

Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu nhận tiền, chuyển tiền có nội dung sau

07:35 , 06/06/2026
Giá vàng hôm nay 6/6: Lao dốc thẳng đứng, 'bốc hơi' gần 140 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 6/6: Lao dốc thẳng đứng, 'bốc hơi' gần 140 USD/ounce

07:28 , 06/06/2026
Công an tìm người cài đặt loa chuyển tiền qua Lý Hoàng Thiệu SN 2000

Công an tìm người cài đặt loa chuyển tiền qua Lý Hoàng Thiệu SN 2000

20:01 , 05/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên