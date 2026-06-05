Giá vàng SJC, vàng nhẫn ngày 5/6: Giảm về mốc 153 triệu đồng/lượng chiều mua

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 153 – 156 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). DOJI và Phú Quý cũng duy trì mức 153 – 156 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục niêm yết cao hơn 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, ở mức 153,5 – 156,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch ở mức 152,8 – 155,8 triệu đồng/lượng. DOJI và Phú Quý cùng niêm yết ở mức 153 – 156 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên mức 153,5 – 156,5 triệu đồng/lượng.

Tính từ đầu tuần, vàng miếng SJC đã giảm từ vùng 156 – 159 triệu đồng/lượng xuống còn 153 – 156 triệu đồng/lượng, tương ứng mất khoảng 3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Trong khi đó, giá vàng thế giới đã tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm khi giá dầu giảm nhờ kỳ vọng xung đột tại Trung Đông có thể sớm hạ nhiệt. Diễn biến này gây áp lực lên đồng USD và kéo lợi suất trái phiếu giảm, qua đó hỗ trợ giá vàng đi lên.

Giá vàng giao ngay hiện giao động quanh ngưỡng 4.450USD/ounce.

Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết các thông tin về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon đã gây áp lực lên đồng USD và lợi suất trái phiếu, giúp giá vàng duy trì trên đường trung bình động 200 ngày – một ngưỡng kỹ thuật quan trọng.

Cuối ngày thứ Tư, Israel và Lebanon thông báo đã đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn, làm gia tăng kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Thông tin này khiến giá dầu giảm hơn 3%, trong bối cảnh thị trường kỳ vọng eo biển Hormuz có thể được mở cửa trở lại.

Đồng USD giảm 0,2%, khiến vàng được định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đồng thời, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, bao gồm trái phiếu kỳ hạn 10 năm, cũng giảm, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của kim loại quý.

Theo ông Wong, khả năng vàng lập các mức đỉnh lịch sử mới trong năm nay đang ngày càng trở nên khó khăn hơn, trừ khi xuất hiện một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và lâu dài với Iran, giúp eo biển Hormuz hoạt động bình thường trở lại, kéo giá năng lượng giảm và xoa dịu lo ngại về lãi suất cao.

Vàng - tài sản trú ẩn truyền thống - từng lập kỷ lục 5.594,82 USD/ounce vào ngày 29/1. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột với Iran leo thang vào cuối tháng 2, giá vàng đã giảm khoảng 16%. Môi trường lãi suất cao tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên kim loại quý do vàng không mang lại lợi suất.

Hiện sự chú ý của thị trường đang hướng về báo cáo việc làm tháng 5 của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Sáu. Dữ liệu này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm thông tin về sức khỏe thị trường lao động và giúp định hình triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).