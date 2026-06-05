Bà Thái Hương: Nữ CEO đặc biệt nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam

Đằng sau những con số tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, chìa khóa cốt lõi tạo nên sự khác biệt giữa các nhà băng chính là năng lực lãnh đạo của những ông bà chủ đứng sau và đội ngũ CEO điều hành. Những người đứng đầu này là kiến trúc sư trưởng thiết kế nên định hướng phát triển, từ việc lựa chọn phân khúc khách hàng mục tiêu, quản trị rủi ro nghiêm ngặt cho đến việc quyết liệt đi đầu trong cuộc đua công nghệ. Chính cái tầm của người cầm lái đã quyết định xem một ngân hàng sẽ bứt phá trở thành thế lực dẫn đầu hay chấp nhận bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua thị phần đầy nghiệt ngã.

Tuy nhiên, khi nhìn vào bức tranh nhân sự cấp cao toàn ngành trong một thập kỷ qua, thị trường lại chứng kiến những câu chuyện mang sắc thái hoàn toàn đối lập. Có những nhà băng liên tục rơi vào vòng xoáy bất ổn thượng tầng, nơi chiếc ghế nóng Tổng Giám đốc liên tục đổi chủ, người cũ chưa kịp quen ghế thì người mới đã đến rồi lại ra đi trong sự loay hoay tìm kiếm định hướng kinh doanh.

Ngược lại, có những ngân hàng gần như giữ được sự bất biến tuyệt đối ở vị trí cao nhất của ban điều hành suốt nhiều năm ròng. Sự bền vững này không đơn thuần là câu chuyện về mặt thời gian, mà phản ánh một sự thấu hiểu và thống nhất tuyệt đối trong định hướng chiến lược giữa vị CEO và các "ông chủ" thực sự của ngân hàng. Khi ban điều hành và hội đồng quản trị có cùng một tầm nhìn, doanh nghiệp sẽ tạo ra được một sự nhất quán trong chính sách, giúp ngân hàng đi qua mọi cơn sóng gió của thị trường.

Giai đoạn từ năm 2015 đến nay đã chứng kiến 4 vị CEO “đặc biệt” - những người đã ngồi vững trên chiếc ghế nóng Tổng Giám đốc xuyên suốt cả một thập kỷ đầy biến động mà không một lần thay đổi. Đó là ông Nguyễn Hưng (CEO TPBank), ông Hàn Ngọc Vũ (CEO VIB), ông Nguyễn Đức Vinh (CEO VPBank).

Và cuối cùng, gương mặt nữ duy nhất nhưng lại là người nắm giữ thâm niên lâu nhất chính là bà Thái Hương của Bac A Bank.

Có 4 vị CEO ngân hàng ngồi vững trên chiếc “ghế nóng” xuyên suốt cả một thập kỷ đầy biến động. Gương mặt nữ duy nhất là bà Thái Hương của Bac A Bank.

Trên thực tế thị trường, các "ông bà chủ" thực sự của ngân hàng thường có xu hướng nắm giữ vị trí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị để quản trị chiến lược vĩ mô, rất hiếm người chọn trực tiếp ngồi ghế Tổng Giám đốc điều hành xuyên suốt nhiều năm ròng. Bà Thái Hương lại là một trường hợp khác biệt khi giữ vị trí này không chỉ vài năm, chục năm mà đã 32 năm.

Bà Thái Hương (sinh năm 1958, quê Nghệ An) được công chúng biết đến chủ yếu qua Tập đoàn TH. Tuy nhiên ít ai biết, ngân hàng mới là nghiệp đi trước của bà và bà cũng là một trong những Banker kỳ cựu nhất ngành tài chính Việt Nam.

Trước khi làm ngân hàng, bà có thời gian dài công tác trong khu vực nhà nước. Từ năm 1982 đến 1989, bà làm việc tại Ban Vật giá tài chính TP. Hải Phòng và Công ty Vật liệu xây dựng chất đốt tỉnh Nghệ An. Năm 1990, nhận thấy những ràng buộc của cơ chế không mang lại không gian phát triển, bà quyết định nghỉ việc nhà nước, chuyển sang điều hành Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Hương Hà. Quyết định bước ra khỏi vùng an toàn này là bước đệm để 4 năm sau đó, bà cùng các cộng sự thành lập Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vào năm 1994. Từ số vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông của Bac A Bank được duy trì khá cô đặc với 4 cổ đông sáng lập, trong đó bà Thái Hương đóng vai trò nòng cốt. Kể từ ngày đầu tiên cho đến nhiệm kỳ hiện tại (2024 - 2029), bà liên tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Hơn một thập kỷ sau khi mở ngân hàng, tên tuổi của bà Thái Hương mới thực sự phủ sóng đại chúng khi sáng lập Tập đoàn TH vào năm 2009. Sự xuất hiện của thương hiệu TH true MILK gắn liền với phát ngôn "Tôi không có đối thủ" từng gây nhiều tranh luận. Tại một diễn đàn hồi tháng 5/2025, bà lý giải rằng tuyên bố đó xuất phát từ bối cảnh thị trường năm 2008, khi 92% thị trường sữa nước là sữa bột nhập khẩu pha lại, chỉ 8% là sữa tươi. Việc chọn lối đi riêng với quy trình chăn nuôi và chế biến sữa tươi khép kín khiến TH không có đối thủ trực diện cùng phân khúc ở thời điểm đó. Và TH đã rất thành công nhờ tầm nhìn này khi không chỉ góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng, định hình lại cơ cấu ngành sữa Việt Nam mà còn đưa thương hiệu vươn lên chiếm lĩnh thị phần hàng đầu.

Sự gắn bó của bà với chiếc ghế điều hành Bac A Bank và Tập đoàn TH từng đứng trước một ngã rẽ lớn về mặt pháp lý. Năm 2017, khi Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi có hiệu lực, một quy định mới yêu cầu Chủ tịch và Tổng Giám đốc ngân hàng không được đồng thời đảm nhiệm các chức vụ tương đương tại những doanh nghiệp khác. Bà Thái Hương đã quyết định giữ lại vị trí Tổng Giám đốc Bac A Bank. Tại phiên giao dịch đưa cổ phiếu ngân hàng lên sàn UPCoM vào ngày 28/12 năm đó, bà chính thức thông báo thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TH sau 10 năm gắn bó, và sau này chuyển sang đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Chiến lược.

Trái ngược với sự bùng nổ của ngành sữa, trong sự nghiệp Banker, bà có phần kín tiếng hơn và chia sẻ rằng ngân hàng luôn đặt trọng tâm vào chữ "Tĩnh" và "Tâm" qua slogan “Giữ tâm sáng để vươn xa rộng khắp”. Vị nữ tướng cho rằng, kinh doanh ngân hàng là kinh doanh đồng tiền, một loại hình kinh doanh rất thử thách.

Bà chia sẻ: "Tôi luôn nói với lãnh đạo Ngân hàng Bắc Á một chữ "Tĩnh" hoặc "Tâm", bởi trong tĩnh có tâm, cần phải đạt sự tĩnh tâm trong kinh doanh đồng tiền, tránh bị sự cám dỗ chi phối tiêu cực". Lý giải thêm, bà nhấn mạnh “Tĩnh” là để dẫn dắt ngân hàng hoạt động lành mạnh, khách quan, không bị chi phối bởi các lợi ích cá nhân hay lợi ích nhóm. Kinh doanh đồng tiền chưa bao giờ dễ dàng bởi loại hàng hóa đặc biệt này vừa có giá trị sở hữu lại mang giá trị sử dụng. Nhờ tư duy "đồng tiền khôn, đồng tiền khéo", Bac A Bank đã tạo ra lớp khách hàng phát triển bền vững, giàu có và thịnh vượng.

Dữ liệu cuối năm 2025 cho thấy bà Hương sở hữu hơn 43,6 triệu cổ phiếu BAB của Bac A Bank (tương đương 4,35% vốn), trong khi người nhà bà sở hữu hơn 187,5 triệu cổ phiếu; tổng cộng nhóm cổ đông liên quan nắm giữ khoảng 21,5% vốn cổ phần.

Cuối tháng 3/2026, BacABank có 4.255 nhân viên, tổng tài sản 193 nghìn tỷ đồng. Ngân hàng có vốn điều lệ 10.721 tỷ đồng, đứng thứ 23 trong hệ thống. Dù đã có hơn 30 năm thành lập và phát triển, song đến hiện tại ngân hàng vẫn có quy mô nhỏ. Nếu có điểm gì ấn tượng về Bac A Bank, đó có lẽ là chất lượng tài sản. Khác với nhiều ngân hàng nhỏ khác, Bac A Bank có tỷ lệ nợ xấu chỉ trên dưới 1%, thường ở top thấp nhất của thị trường cùng với những gương mặt quen thuộc như Vietcombank, ACB, Techcombank,…

Năm 2026, Bac A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận 1.500 – 1.650 tỷ đồng, tiếp tục định hướng ưu tiên cấp tín dụng cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, dược liệu sạch, y tế, giáo dục và công nghiệp chế biến.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/4/2026, bà Thái Hương cho rằng, Bac A Bank đang ngày càng khẳng định sự đột phá trong tư duy từ rất sớm, đó là: “Ngân hàng phải thực sự là bà đỡ cho nền kinh tế, để đồng tiền được luân chuyển theo chuỗi giá trị - luôn đồng hành và cấp tín dụng cho các doanh nghiệp phát triển bền vững dựa trên nền tảng Tài nguyên thiên nhiên Việt, Trí tuệ Việt kết hợp với Công nghệ đầu cuối của thế giới, hướng tới Hạnh phúc đích thực của mỗi con người.

Bà Hương chia sẻ, Bac A Bank xem nông nghiệp giữ vai trò mũi nhọn trong hành trình ngân hàng không ngừng nỗ lực đóng góp vào các động lực tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế. Trong đó, ngân hàng không chỉ cấp vốn mà còn phát huy vai trò tư vấn, kết nối các dự án nông nghiệp công nghệ cao nhằm hình thành các mô hình sản xuất bền vững, qua đó góp phần nâng cao trình độ sản xuất và phát triển kinh tế địa phương.

