Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Không chấp nhận chỗ không có tiền đầu tư, chỗ có vốn không tiêu được

Chiều 4-6, UBND TPHCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6-2026; kết hợp giao ban đầu tư công với các xã, phường đặc khu.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Hướng tới mục tiêu người dân "vui lòng thực", "hài lòng thực"

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết đây không phải là hội nghị đánh giá theo thông lệ mà tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có vấn đề đầu tư công.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn hiện mới đạt hơn 16%, thấp hơn yêu cầu trong bối cảnh TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Vì vậy, hội nghị lần này tập trung bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, nhất là tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết trong quý 1, hơn 2/3 số xã, phường có tỷ lệ giải ngân đầu tư công thấp. Do đó, nếu trong quý 2 các địa phương không có chuyển biến hoặc giải ngân quá thấp, thành phố sẽ điều chuyển nguồn vốn sang các địa phương hoặc công trình có khả năng thực hiện tốt hơn nhằm bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

“Không chấp nhận chỗ không có tiền để đầu tư, chỗ có vốn lại không tiêu được”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Đề cập nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, đồng chí Nguyễn Văn Được cho rằng đây cũng là một “mệnh lệnh” bắt buộc phải thực hiện. Thời gian tới, thành phố sẽ xây dựng phần mềm quản lý, đánh giá nhằm phản ánh khách quan chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân "vui lòng thực", "hài lòng thực".

Báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2026, Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết, đến hết ngày 31-5, tỷ lệ giải ngân đạt 16,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy tỷ lệ đạt kết quả tích cực so với cùng kỳ nhưng nhìn chung còn chậm, chưa đạt được như kỳ vọng.

Lý giải nguyên nhân, đồng chí cho biết đây là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, nhiều dự án ở bước chuẩn bị đầu tư cần thời gian để hoàn thiện thủ tục đầu tư. Nhiều dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án cần thời gian để tập trung thực hiện các bước thiết kế, lập, thẩm định phê duyệt dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công dự án để đủ điều kiện giải ngân vốn thực hiện dự án nên khối lượng nghiệm thu, thanh toán chưa phát sinh nhiều trong các tháng đầu năm.

Ngoài ra, một số dự án gặp khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác di dời hạ tầng kỹ thuật điện; pháp lý bãi tiếp nhận đất, bùn; tranh chấp Hợp đồng quốc tế. Một vấn đề nữa là nguồn cung nguyên vật liệu chưa ổn định, biến động về giá vẫn còn tiếp diễn.

Quý 2 phấn đấu giải ngân đạt tỷ lệ 40%

Để bảo đảm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong các tháng tiếp theo, Sở Tài chính kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt phấn đấu giải ngân cả năm đạt 100% mức vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong đó, quý 2 phấn đấu giải ngân đạt tỷ lệ 40%, quý 3 phấn đấu đạt tỷ lệ 70%. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, góp phần cho tăng trưởng kinh tế “2 con số”. Việc giải ngân phải phù hợp tiến độ thực hiện dự án, đồng thời tổ chức thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các xã, phường, đặc khu và các chủ đầu tư quán triệt việc đổi mới tư duy quản lý, chuyển mạnh từ “tư duy quản lý” sang “tư duy quản trị”, lấy hiệu quả công việc và kết quả đầu ra làm thước đo đánh giá năng lực cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu.

Sở Tài chính cũng kiến nghị lãnh đạo UBND TPHCM tiếp tục tăng cường kiểm tra thực địa, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong các khâu: bồi thường, giải phóng mặt bằng; di dời hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch, thiết kế, thẩm định; đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý tiến độ và giải ngân dự án.

Theo báo cáo, 5 tháng đầu năm cho thấy, kinh tế thành phố duy trì mức tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra, với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 799.887 tỷ đồng, tăng 12,8%. Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng ổn định, trong đó xuất khẩu đạt 39,47 tỷ USD (tăng 5,3%), nhập khẩu đạt 44,29 tỷ USD (tăng 10,8%). Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,8%, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ lực. Đặc biệt, thu hút đầu tư nước ngoài FDI đạt hơn 3,8 tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Trong đó, có 338 dự án khoa học công nghệ, với số vốn đăng ký mới và tăng thêm 420,9 triệu USD. Chấp thuận chủ trương đầu tư 14 dự án, điều chỉnh tăng vốn 8 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư khoảng 170.087 tỷ đồng. UBND TPHCM đã phê duyệt đề cương Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Đồng thời, ban hành kế hoạch thực hiện các đồ án quy hoạch chung đã được phê duyệt. Nghiên cứu, lập báo cáo định hướng quy hoạch phát triển cảng biển và logistic TPHCM mở rộng (Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ - Hiệp Phước - Cát Lái).

