Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn ngày 4/6

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Cập nhật đầu giờ sáng ngày 4/6, giá vàng trong nước chưa ghi nhận biến động mới so với phiên trước, tiếp tục duy trì quanh mốc 157 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cụ thể, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 154 – 157 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng cùng giao dịch ở mức 154 – 157 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch ở mức 153,8 – 156,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cùng niêm yết ở mức 154 – 157 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư khi thị trường lo ngại lạm phát do chiến sự leo thang có thể khiến lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đang theo dõi sát diễn biến tại Trung Đông và các dữ liệu kinh tế sắp công bố của Mỹ.

Giá vàng giao ngay hiện đã giảm xuống quanh mốc 4.440 USD/ounce.

Căng thẳng tại khu vực Vùng Vịnh tiếp tục leo thang khi các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Kuwait đã làm hư hại sân bay nước này và khiến hàng chục người bị thương. Trong khi đó, quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích gần eo biển Hormuz. Những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột hiện vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định giá vàng hiện chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Ông cho rằng khi xung đột leo thang, giá năng lượng tăng cao sẽ đẩy kỳ vọng lạm phát đi lên. Điều này có thể buộc các ngân hàng trung ương duy trì hoặc nâng lãi suất, qua đó hỗ trợ đồng USD mạnh hơn và tạo thêm áp lực giảm đối với giá vàng.

Dù vàng thường được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát, kim loại quý này lại kém hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất cao do không mang lại lợi suất.

Trong phiên, giá dầu tiếp tục tăng, trong khi chỉ số USD Index tăng phiên thứ ba liên tiếp. Đồng USD mạnh lên khiến vàng và các kim loại quý được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Về chính sách tiền tệ, Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams tái khẳng định ông chưa thấy cần thiết phải điều chỉnh lãi suất ngắn hạn vào thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack cho rằng Fed có thể phải sớm nâng lãi suất nếu áp lực lạm phát vốn đã ở mức cao tiếp tục gia tăng.

Thị trường hiện cũng đang chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 5, dự kiến công bố vào thứ Sáu, nhằm đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.

Trong khi đó, báo cáo việc làm khu vực tư nhân của ADP cho thấy số lượng việc làm mới tại Mỹ trong tháng 5 tăng mạnh hơn dự báo của giới phân tích.